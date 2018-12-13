Действия России, которые больше всего бесят Америку

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Есть у правительства Соединенных Штатов одна удивительная привычка. Здесь очень строго относятся к тем, кто не хочет соглашаться с их авторитетным мнением. И желание отдельных представителей Евросоюза всячески помогать России в строительстве Северного потока является явным примером подобного несогласия. Именно поэтому представители американского конгресса пришли к закономерному выводу, что новый газопровод является серьезной угрозой для энергетической безопасности Старого Света. Ну а заодно и перечит интересам США.

Если говорить проще, то Соединенные Штаты недвусмысленно намекнули на то, что Европе пора бы прекратить дружить с Россией. Во-первых, это сейчас не модно, а во-вторых, можно и получить множество неприятностей. Не от России, конечно, - ей-то выгодно сейчас всячески поддерживать своих партнеров по строительству. Неприятностей можно ожидать от самого Вашингтона, который с потерей серьезного рынка энергопотребления мириться не собирается.

И здесь уж козлами отпущения отделаться не удастся. Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая была одной из начинателей строительства, приняла весь огонь на себя. Но американскую сторону это вряд ли устраивает. Ведь постройка до сих пор продолжается, а значит будут приниматься и более активные действия.

Именно в качестве этих более активных действий отдельные эксперты приписывают активизацию украинских руководителей, которые, во что бы то ни стало, сейчас пытаются разогреть свой конфликт с Россией, дабы напомнить миру об агрессивной политике Кремля. Но что-то не внушают эти попытки доверия у лояльной ранее Европы. Как-то довольно мягко здесь отреагировали на нападение беспощадных российских пограничников.

А строительство «Северного потока-2», между тем, пока что продолжается. Работники сейчас закладывают трубы в Балтике. А дальше уже и у финского побережья работы начнутся. И это больше всего донимает американцев. Ведь как бы не пытались они пресечь попытки достроить газопровод, никакого эффекта это не дает. Россия, будто не замечая прессинг, всячески старается достроить проект. И это игнорирование воли американских руководителей еще больше задевает Вашингтон.

Нельзя, конечно же, со стопроцентной уверенностью заявить, что запуску «Северного потока-2» теперь абсолютно ничего не помешает. Однако та уверенность, с которой Россия и Германия идут к своей цели прямо-таки завораживает. Немецкие руководители отлично понимают, что возводимый газопровод является отличным шансом немного ослабить оковы, созданные Вашингтоном. В Кремле также хорошо осведомлены, что «Северный поток-2» может стать первым шагом в восстановлении дружественных отношений с Европой. А этого уже давно заждались люди. Не всю же жизнь теперь под санкциями провести.

Во всей этой ситуации в явном проигрыше остаются только Соединенные Штаты. Ведь немецко-российский проект является прямой угрозой для дополнительных пополнений в их бюджете. Да и успех этой кампании подвергнет серьезному недоверию утверждение о всесильности заокеанских руководителей. Ведь до этого свою силу они имели возможность продемонстрировать лишь на довольно маленьких государствах с не самой сильной экономикой. А «Северный поток-2» может оказаться первым серьезным испытанием для современных Соединенных Штатов.

Вместе с тем, это значит, что и Европу, и Россию впереди ожидает еще немалое количество граблей и скрытых опасностей, уготовленных недовольными американцами. Пройти этот путь окажется задачей далеко не самой легкой. Да и можно быть уверенными в том, что с каждым успешным шагом в построении желанного потока, давление из-за океана будет все больше нарастать, пока не достигнет своего пика. И именно его нужно будет во что бы то ни стало пережить. Ну а дальше станет уже гораздо легче.