Странная правда про Терезу Мэй

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Вчера поздно вечером стало известно, что депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов все-таки выразили доверие Терезе Мэй. За то, чтобы она осталась лидером партии, проголосовали 200 депутатов, против — 117.

Забавный ажиотаж. Ведь совершенно неважно, останется ли Тереза Мэй на посту премьер-министра.

Так получилось, что вчера меня несколько раз спрашивали, удержится Тереза Мэй на посту премьер-министра или ей придется уйти в отставку. И каждый раз я удивлялся, как много значения придается этой, в общем-то, технической должности.

Ведущая одной из радиостанций во время прямого эфира, в котором я принимал участие, постоянно возвращалась к этому вопросу. Она явно считала пост главы правительства Великобритании равным посту канцлера ФРГ, президента Франции или премьер-министра Италии. И даже заметила, что Тереза Мэй не будет выставлять свою кандидатуру на выборах 2022 года.

В действительности никаких «выборов премьер-министра» в Великобритании нет. Здесь вообще первые прямые выборы прошли лишь в 2000 году, когда британцам разрешили голосовать за мэров некоторых (не всех) городов. Подданные Ее Величества участвуют в госуправлении только одним способом — голосуя за партии для формирования нижней палаты парламента (членов палаты лордов назначает Корона). А премьер-министра назначает королева, как правило, им становится лидер победившей партии.

«Как правило», потому что в Великобритании нет конституции, а потому нет и установленного порядка. Все основано на традициях, не имеющих законной силы.

Но есть нюанс.

Дело в том, что официально Тереза Мэй никакой не председатель правительства, ее должность называется иначе: главный советник монарха. Я вполне допускаю, что бабушка уже очень плоха, и сегодня все дела ведет принц Чарльз — наследник престола. Но это ведь неважно.

Каждый вторник (за исключением тех, что попадают на Рождество), монарх проводит аудиенцию со своим главным советником. О чем они говорят, является государственной тайной.

О том, как устроена политическая система Великобритании, я уже много раз рассказывал. В том числе высказывал свою версию о том, почему случился Брексит (все ссылки в конце). И если вы читали эти посты, то должны понимать, почему персона Терезы Мэй меня мало интересует. Однако по ее риторике или по тем спектаклям, которые иногда разыгрываются в британском парламенте, можно сделать выводы о реальных процессах, происходящих в коридорах власти.

Мне, например, в последнее время стало казаться, что Корона готова отыграть назад и вернуться в лоно семьи европейских народов — на других условиях, разумеется. По-моему, радикальная смена вектора в Вашингтоне Лондону нравится еще меньше, чем раньше, когда там правили бал глобалисты. Во всяком случае, все мы видели, что начавшийся белый танец Трампа с Мэй (а он, напомню, встретился с нею первой из мировых лидеров и даже объявил Великобританию ближайшим союзником США) довольно быстро закончился — американец оказался плохим партнером и все время отдавливал ноги. По-моему, специально.

Я не пытаюсь делать прогноз, а лишь акцентирую внимание на том, что за два с лишним года геополитическая и геоэкономическая ситуации изменились. Трансатлантического партнерства, которое грозило взорвать вековые устои в доброй старой Англии, больше нет, бояться Их Величествам нечего. Теперь можно садиться за стол переговоров и обсуждать все заново.

А Мэй… Ну, что Мэй — она выполняет порученную задачу, не более. То есть, договаривается с ЕС о цивилизованном разводе. Вот и договорилась — немного коряво, чуток унизительно, довольно затратно, но промежуточная цель достигнута.

Если кто забыл, нынешний премьер-министр Великобритании играла роль активного противника Брексит. Что, как видите, не помешало ей готовить соглашение с Евросоюзом о выходе. За что вроде бы подверглась острой критике как от своих однопартийцев-консерваторов, так и от лейбористов.

Между прочим, Лейбористская партия называется оппозицией Ее Величества. В этой феодальной стране, которая делает вид, что является демократией, все очень и очень непросто. И все не так, как кажется.

Павел Шипилин