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Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...

Четверг, 13 Декабря 2018 08:30
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Фото из открытых источников

Состоявшееся 12 декабря заседание европейского парламента стало прямо-таки рекордным по своему антироссийскому накалу и по количеству принятых на нем документов, направленных, вроде бы "в поддержку Украины", однако, на самом деле - на ущемление геополитических интересов нашей страны. Европа самым явным образом прогнулась не перед Украиной, а  перед заокеанскими русофобами, выйдя на совершенно новый уровень конфронтации с Россией.

 

Европарламент принял резолюцию по вопросу "Керченского инцидента". Суть ее, в общем и целом, сводится к следующему: европарламентарии "осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе", и требуют "немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных". Также они призывают к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, "захваченные 25 ноября в Черном море", не будут освобождены. "Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации," -  вот что говорится в резолюции дословно.

 

Таким образом вся вина за произошедший инцидент, являющийся безусловно, тщательно продуманной и заранее подготовленной провокацией Киева, возлагается на Россию, которую Запад снова безосновательно объявляет "агрессором". Более того - нам опять   пытаются  диктовать, каким образом поступать  с чужими вояками, нарушившими государственную границу России с оружием в руках.Нас снова пугают и пытаются заставить поступать так, как это хочется Западу.Нас принуждают сдаться, тем самым позволив украинским провокаторам творить в Азовском море, и не только там, абсолютно все, что им вздумается. В этом стремлении парламентарии продемонстрировали печальное единодушие - "за" соответствующее решение проголосовали 433 евродепутата, 105 – "против" и 30 человек воздержались от голосования.

 

Откуда "растут ноги" данного решения, долго доискиваться не стоит. Оно продиктовано из Вашингтона - от первой до последней буквы, до каждой запятой и точки. И подтверждает это никто иной, как Государственный секретарь США Майк Помпео, заявляющий: "Мы, очевидно, видели эти инциденты в Керченском проливе, и мы работаем с европейскими партнерами, для которых этот регион родной, а данная ситуация представляет реальный риск уже сейчас. Мы хотим, чтобы европейцы осознали важность защиты этого водного пути и противодействия россиянам способом, который реально станет сдерживающим фактором относительно подобной агрессии со стороны Владимира Путина."

 

Не менее откровенное давление оказывала и представительница другого заокеанского "старшего брата" - Канады. Во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане тамошняя министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд не только заговорила на украинском, но и выступила со словами, не оставляющими сомнений в том, кто реально стоит за провокационными выходками "нэзалэжной": "Я хочу сказать от имени Канады как министр иностранных дел Канады, Канада абсолютно признает и поддерживает украинский суверенитет и украинскую независимость. Вместе с нашими союзниками, которые есть здесь, а также входят в НАТО и в "Большую семерку", мы призываем Россию отдать украинских моряков и украинские корабли.. Мы это абсолютно требуем. И, я хочу сказать... прямо украинцам: мы вас поддерживаем и мы стоим с вами!"

 

Европейцы "осознали"... Как видно, "разъяснительная работа" проводилась с большим размахом и неудержимым напором. И если сперва в русофобюской истерике по поводу происшедшего забились только самые записные наши "друзья" вроде Литвы или Польши, то. со сременем круг обработанных стран расширился. Сегодня к "осуждающим" и требующими присоединились уже Чехия, Венгрия и некоторые другие европейские страны. ну, а уж когда о продлении Евросоюзом антироссийских санкций заговорила канцлер Германии Ангела Меркель, позволившая себе высказывание: "Мы не воспринимаем фактически использование Азовского моря одной Россией", стало окончательно ясно - Европа снова готова в ножки кланяться Вашингтону и прогибаться перед ним, как только того пожелают в Белом Доме.

 

Самое замечательное, что при этом Европарламент принял и еще одну резолюция, в которой... расхваливает на все лады Украину... за успешно проведенные после "майдана" "реформы"! В таковой сказано об "успешных реформах Украины в области энергетики, здравоохранения, пенсионной сферы, государственного управления, децентрализации, государственных закупок, обороны и безопасности, в банковском секторе, а также в обеспечении макрофинансовой стабилизации". Вот тут уже непонятно чего больше - желания выслужиться перед американцами, страха признать собственную вину в уничтожении целой страны, или же, попросту, издевательства над жителями Украины. ежедневно и сполна вкушающими плоды всех этих "реформ".

 

Очень бы хотелось, чтобы господа евродепутаты соизволили лично пожаловать на Украину и поговорить о происходящем там не с тщательно отобранными "подставными" или зажравшимися "активистами" и вылупившимися из таковых чиновниками, а с действительно рядовыми гражданами. Уверен, услышанное они поняли бы, даже не пользуясь услугами переводчиков - отборный мат и проклятия, с помощью которых жители "нэзалэжной"  характеризуют собственное "процветание" были бы  им понятны и так.

 

Единственный, кто остался счастлив всем происшедшим, это. естественно, президент Украины Порошенко. Он немедленно разразился в любимом Facebook слюнявыми восторгами: "Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции достоинства, которых проведено больше, чем за все предыдущие годы независимости. Чрезвычайно важный сигнал о признании перспективы членства Украины в ЕС!"   Ну, Порошенко не был бы самим собой, если б при этом опять не опозорился. Проблемка заключается в том, что что в тексте так восхитившей его  резолюции ни о каком членстве не говорится ни полслова. Просто упоминается о том, что : "Европарламент  приветствует европейские стремления Украины, поддерживает развитие новых форм углубленного сотрудничества с ЕС". Да уж, углубленнее, чем ЕС "сотрудничает" с остатками "нэзалэжной",  практически, уже и некуда...

 

Впрочем, это уже  проблемы Порошенко и управляемой им "страны". России же нужно просто сделать очередные неутешительные выводы относительно Евросоюза, очень любящего российский газ, но готового жертвовать отношениями с нашей страной в угоду "надсмотрщикам" из Вашингтона.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Европейский парламент Евросоюз Россия Керченский инцидент санкции Украина Новости
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