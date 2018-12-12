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Россия нашла чем ответить на провокации США

Среда, 12 Декабря 2018 14:25
Россия нашла чем ответить на провокации США Фото из открытых источников

Всем хорошо известна привычка американского правительства болезненно реагировать на любые зеркальные выпады в свою сторону. К сожалению, при всем понимании столь яркой реакции, практикуются подобные выпады в адрес демократов международного уровня происходят очень нечасто. Однако правительство России, спустя долгие годы давление со стороны США, все же решилось дать достойный ответ.

 

При этом действие российских руководителей очень быстро нашло ответ в высших кабинетах своих американских коллег. Вчера два стратегических бомбардировщика России ТУ-160 приземлились в Венесуэле. Официальная версия гласит, что боевые машины прибыли в южноамериканское государство с целью проведения совместных учений.

 

Однако подобные данные не успокоили американскую сторону, что вылилось в гневный пост американского госсекретаря Майка Помпео в социальных сетях. Политик авторитетно заявил, что народам России и Венесуэлы самое время задуматься о деятельности своих правителей. Пока жители стран голодают и переживают не лучшие времена, их руководители перегоняют технику через полмира. А такие действия, по мнению Помпео, можно рассматривать не иначе, как коррумпированные.

 

Уникальные умозаключения американского госсекретаря стоит воспринимать только в качестве основного тезиса для подконтрольных российских СМИ. Иначе с каких пор в Соединенных Штатах задумали считать чужие деньги? Вопрос весьма интересный, а потому его потрудились задать в качестве ответа на слова Помпео самому госсекретарю.

 

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил, что его американскому коллеге было бы нелишним подсчитать деньги своих налогоплательщиков, которые были потрачены на ракетные обстрелы Сирии, длительную и бессмысленную войну в Афганистане, а также другие пункты из международной деятельности Соединенных Штатов. Также было бы весьма примечательно, по мнению Пушкова, вспомнить американскому руководству и сумму их государственного долга, которая с каждым годом приобретает все большие масштабы.

 

Но, видимо, эти аспекты своей деятельности Помпео вспоминать не хочет. Да и зачем, если гораздо важнее указать миру на пагубную деятельность Москвы? Эта тема чрезвычайно приятна любому уважающему себя демократу, да и о своих грехах можно не вспоминать. А потому различные издания начали разглагольствовать на тему ТУ-160. 

 

К примеру, Washington Free Beacon заметили, что российские стратегические бомбардировщики только за последние три месяца успели совершить целых шесть провокационных рейсов. Их коллеги из ABC News заметили, что ТУ-160 – это вовсе не просто так. Самолеты имеют возможность вооружаться ядерными ракетами, способными преодолевать расстояние более 5500 километров.

 

Вот только не могут журналисты изданий ответить на вопрос, чем российские провокации отличаются от подобного рода провокаций американских. Ведь то количество военных учений, которые проводят американские вооруженные силы или представители НАТО вблизи российских границ, исчисляются десятками. Однако этот вопрос работников СМИ не беспокоит.

 

Зато зеркальные действия Москвы дадут, наконец, возможность американским руководителям трезво взглянуть на ситуацию. А это, в свою очередь, приведет и к построению конструктивного диалога. Как бы такой поворот событий не нравился Соединенным Штатам, но именно дипломатические переговоры помогут раз и навсегда решить накопившиеся проблемы, а вместе с тем и начать строить логичные отношения. Но до этого еще далеко. Пока придется довольствоваться лишь гневными высказываниями Помпео в социальных сетях.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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