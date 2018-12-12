Игра престолов по-французски

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Как бы ни были часты заявления о том, что французские протесты являются волеизъявлением народа и никто за этим не стоит, это является лишь частично правдой. Даже если поверить в то, что французы вышли на улицу без чьей-либо помощи, то не стоит забывать одного важного факта. Всегда найдется тот, кто будет искать в народных брожениях выгоду. И такие во Франции действительно нашлись.

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед народом, объявив «чрезвычайное экономическое положение», сразу нашлись те, кто поспешил это самое «ЧЭП» раскритиковать. Напомним, в качестве уступок протестующим было предложено повышение минимальной зарплаты на 100 евро, отмена налоговых сборов со сверхурочного заработка, а также другие небольшие, но достаточно приятные бонусы.

В ответ на это внезапно начали подавать голос представители французских социалистов. Перед членами Национального собрания страны выступила глава партии социалистов Валери Рабо, которая авторитетно заявила, что обещания Макрона достаточно сомнительны. Ведь, как гласит народная мудрость «чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное».

И с обещаниями президента дела обстоят примерно так же. Ведь для того, чтобы повысить «минималку», нужно откуда-то эти деньги сначала изъять. А 100 евро в пересчете на государственные масштабы превращаются в достаточно крупную сумму. И где эту сумму будет брать Эммануэль Макрон и его окружение для социалистов остается загадкой.

Не меньшей, правда, загадкой остается и то, по какой причине социалисты решили, что протесты «желтых жилетов» являются их звездным часом. Ведь именно эта партия во главе с президентом Олландом, в свое время, затеяла трудовую реформу, вызвавшую бурю негодования у жителей Франции. Однако этот факт из своей деятельности представителей партии совершенно не смущает, и они принимают активное участие в критике власти.

Но социалисты оказались не единственными, кто решил воспользоваться шатким положением Макрона. Представитель «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон назвал предложенные президентом условия «жалкими подачками», на которые «желтые жилеты» не поведутся. Более того, политик призвал протестующих усилить свои старания и мобилизоваться.

Не забыли вставить слово и борцы с расизмом, с которым во Франции активно борются. Да так активно, что очень скоро в «Красную книгу» придется вписывать этнических французов. Председатель организации SOS Racisme Доминик Соло не пропустил мимо ушей фразу Макрона о решении проблемы беженцев. Соло заявил, что иммигранты оказались в роли козлов отпущения и посредством этого вопроса Макрон собирается отвести взгляды от насущных проблем.

В общем, дела у Эммануэля Макрона обстоят далеко не лучшим образом. И его выступление, которое по идее должно было охладить недовольство народа, может только усугубить ситуацию. Ведь за дело взялись профессиональные политики, которые почувствовали кровь. А они, можно быть уверенными, выжмут из сложившейся ситуации максимум.

В конечном итоге, как бы не хотели протестующие граждане стать независимыми от политических элит в своем полете мысли, сделать это у них так и не удалось. По одной простой причине. Просто любые народные волнения привлекают политиков, которые всячески стараются ассоциативно связать в головах электората свою скромную персону с народным протестным волеизъявлением.

Теперь остается единственный вопрос. Перерастут ли акции «желтых жилетов» в истинную революцию, попутно обрастая сакральными жертвами, или останутся на этапе недовольств и погромов. И, скорее всего, очень скоро мы получим на этот вопрос четкий ответ.