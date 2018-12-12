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Америка собирается напасть на Китай?

Среда, 12 Декабря 2018 11:08
Америка собирается напасть на Китай? Фото из открытых источников

Вчера в ответ на арест в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу (слева) в Китае был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг (справа). Американцы, конечно, хитрецы — подставили северных соседей. Но и китайцы им подыграли, сделав вид, что обиделись не на США, а на Канаду.

 

Впрочем, Поднебесной придется реагировать прямо и недвусмысленно, если ситуация не рассосется, и Мэн Ваньчжоу будет экстрадирована. Тогда скандал, по всей вероятности, перейдет на новый уровень. 

 

Перчатка, которую Вашингтон бросил Пекину, заставил меня вспомнить версию одного моего весьма продвинутого друга, который предположил, что информационная и санкционная атака на Москву — дымовая завеса, отвлекающий маневр.

 

По его мнению, США готовятся вести с КНР не торговую войну, а самую что ни на есть настоящую. 

 

Все потому, что экономически Китай давно сильнее Америки, если иметь в виду реальный продукт, а не дутые услуги и всевозможные деривативы. В начале года я демонстрировал табличку энергопотребления, согласно которой китайская экономика сегодня в лидерах и растет, в полтора раза превышая американскую. Это более чем серьезный вызов гегемону. 

 

 

А вот в военном отношении КНР, в отличие от России, относительно слаба и противостоять США не может. По оценкам, взятым из доклада Минобороны США Конгрессу 2010 года «Military Power of the People’s Republic of China» у Китая всего около сорока межконтинентальных баллистических ракет, способных долететь до Соединенных Штатов. 

 

Разумеется, за восемь лет их число должно было вырасти. Но вряд ли на столько, что американские ПРО не смогли бы сбить их все. 

 

Подводный флот, который мог бы подтянуть ракеты к американскому побережью и обстрелять города и порты ракетами меньшей дальности, немногочисленный и имеет серьезные проблемы (возможно, поэтому и немногочисленный). 

 

Словом, в военном отношении Китай для США легкая добыча. И при этом лакомая, поскольку решает множество проблем. Поэтому вряд ли американцы станут тратить силы и ракеты на войну с Россией. То есть, тактически очередность у них не та, которая витает над нашим информационным полем: чтобы уничтожить Китай, американцы должны сначала расправиться с нами. Все наоборот: сначала Китай, потом мы. 

 

Версия спорная, но, согласитесь, имеет право на существование. Особенно в свете последних событий, связанных с арестами заметных персон.

 

И, между прочим, совершенно иначе выглядит мини-саммит РИК — России, Индии и Китая, который недавно состоялся в Буэнос-Айресе. Напомню, что сказал российский президент: «Процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивания конструктивных межгосударственных отношений».

 

Не иначе, предложил Си Цзиньпину (а может, и Нарендре Моди) организовать единый зонтик ПРО. А может, он уже по-тихому создается. Деваться-то особо некуда — в последнее время гегемон совсем слетел с катушек. 

 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США
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