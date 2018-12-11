Игра на очернение России от британской MI5

Фото из открытых источников

Все мы прекрасно помним сообщения в начале года о том, что на территории Великобритании был отравлен бывший российский разведчик, предавший родину, Сергей Скрипаль. Тогда, даже не имея абсолютно никаких фактов на руках, британская сторона единогласно решила, что во всем виновата Россия, а возможно даже лично Путин.

Уже тогда все начали настороженно поглядывать в сторону королевских островов, не понимая из чего сделаны подобные выводы. Работники же местной спецслужбы MI5 затаились, пережидая шквал недовольства с одной стороны и восторженных криков с другой. Лишь спустя некоторое время, мировой общественности были предъявлены фото предполагаемых киллеров, а несколько позже их личности попытались раскрыть независимые агентства.

И все вновь заговорили о Скрипалях. А потом столь же резко умолкли. Вот вроде бы и подозреваемые нашлись, и санкции против России введены (а ведь их просто так не вводят), но расследование вновь умолкло и исчезло с первых полос новостных изданий. И здесь уж еще более пристально все начали смотреть в направлении Англии.

А вместе с тем все чаще начали появляться догадки о том, что вышеописанная ситуация является ничем иным, как попыткой очернить российские спецслужбы. Иначе как воспринимать всю имеющуюся информацию? Предполагаемых киллеров нашли, но почему-то допрашивать их не желают, Скрипаль и его пострадавшая дочь также живы-целы-здоровы, но от мира их скрывают. А ведь они являются наиболее важными свидетелями во всем произошедшем. И их показания могли бы максимально пролить свет на эту непонятную ситуацию.

Еще больше вопросов появляется после интервью Виктории Скрипаль племянницы Сергея и двоюродной сестры Юлии Скрипаль. Как рассказала женщина изданию «Известия», с середины июля она никак не может дозвониться до своих родственников. При этом, родственница пострадавших также не особо верит в честность английской стороны, не исключая того варианта, что Сергея и Юлию Скрипалей могут насильно удерживать на одной из военных баз. Возможно даже в лаборатории Портон-Даун, расположенной недалеко от Солсбери.

Виктория утверждает, что в последний раз, когда она связывалась с Юлией, та уверяла, что дозвониться ей можно в любое время. У нее есть доступ к телефону и свобода передвижений. Но именно с июля эта ситуация, видимо, изменилась. Не исключает также родственница и того, что вся эта история была придумана ровно для того, чтобы обострить отношения с Россией, а заодно подкрепить очередными санкциями международный скандал.

И сейчас, как никогда, все указывает на то, что подобное предположение может оказаться неоспоримым фактом. Иначе как объяснить всю деятельность британских спецслужб, которые, по сути, имеют на руках все необходимые доказательства? Скрипали живы, российские шпионы найдены, а действий никаких не производится. Едва ли можно заподозрить королевство в неудержимой любви к российскому правительству, которое MI5 теперь пытается всячески прикрыть, а их незаконную деятельность умолчать.

Да вот только сейчас может появиться нежелательный для Британского королевства побочный эффект их молчанки. Сейчас все больше и больше людей начинают задуматься о правдивости слов британских спецслужб. И если им и вовсе перестанут доверять, то слова представителей Великобритании в будущем, сколь бы правдивы они ни были, будут восприниматься не более, чем обман.

С вербовкой иностранных агентов также могут начаться заминки. Ведь теперь едва ли кто-то захочет безропотно помогать MI5, понимая, что в любой момент, даже по окончании своей агентурной деятельности, его могут ликвидировать весьма болезненным способом. Именно, по этим причинам можно ожидать, что очень скоро британская сторона должна будет вновь предъявить очередные «уникальные» доказательства. Чтобы никто не подумал, что они врут.