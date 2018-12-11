Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем

Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить?
Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не зашла речь о том, что туда вмешались русские. Для того, чтобы объять процесс целиком, надо понимать несколько общих фактов:
- протесты стали особенно активны после того, как Макрон начал отдаляться от влияния США;
- основное требование – отмену повышение топливного налога – Макрон уже удовлетворил, после чего из ниоткуда вылез целый перечень требований, на которые французская власть совершенно точно не отреагирует быстро;
- Трамп очень радуется тому, что происходит сейчас в европейской стране.
Кстати говоря, американский президент действительно дает настоящие оценочные суждения, транслируемые на миллионную аудиторию. Если это не вмешательство в дела Макрона, то и добавить тут нечего.
И вот русских обвинили в том, что именно мы придумали французам желтые жилеты. Якобы, мы же вмешиваемся во все, и, как все помнят, Кеннеди убили. И Леннона еще. Так вот, русские сделали французам протест: неясно, зачем, ведь Макрон попер против Трампа, а не против России, и даже наоборот – стал как-то ближе по риторике к Москве.
Наконец, если внимательно приглядеться к ходу событий, можно обнаружить, что французская анатомия протеста подозрительно напоминает ситуацию пятилетней давности – только в более бюджетной версии с кастрюлями на голове. Логично предположить, что протесты в обеих этих странах – одних рук дело.
Но никто в здравом уме не сможет предположить, что Москва устроила Майдан. Зато автор Майдана и «желтых жилетов» очень даже может быть одним лицом. Только заказчики у него, скорее всего, разные.
Андрей Манзолевский
Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить? Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не за...
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