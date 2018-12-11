Вторник 11 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем

Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем

Вторник, 11 Декабря 2018 11:55
Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем Фото из открытых источников

Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить?

 

Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не зашла речь о том, что туда вмешались русские. Для того, чтобы объять процесс целиком, надо понимать несколько общих фактов:

 

- протесты стали особенно активны после того, как Макрон начал отдаляться от влияния США;

 

- основное требование – отмену повышение топливного налога – Макрон уже удовлетворил, после чего из ниоткуда вылез целый перечень требований, на которые французская власть совершенно точно не отреагирует быстро;

 

- Трамп очень радуется тому, что происходит сейчас в европейской стране.

 

Кстати говоря, американский президент действительно дает настоящие оценочные суждения, транслируемые на миллионную аудиторию. Если это не вмешательство в дела Макрона, то и добавить тут нечего.

 

И вот русских обвинили в том, что именно мы придумали французам желтые жилеты. Якобы, мы же вмешиваемся во все, и, как все помнят, Кеннеди убили. И Леннона еще. Так вот, русские сделали французам протест: неясно, зачем, ведь Макрон попер против Трампа, а не против России, и даже наоборот – стал как-то ближе по риторике к Москве.

 

Наконец, если внимательно приглядеться к ходу событий, можно обнаружить, что французская анатомия протеста подозрительно напоминает ситуацию пятилетней давности – только в более бюджетной версии с кастрюлями на голове. Логично предположить, что протесты в обеих этих странах – одних рук дело.

 

Но никто в здравом уме не сможет предположить, что Москва устроила Майдан. Зато автор Майдана и «желтых жилетов» очень даже может быть одним лицом. Только заказчики у него, скорее всего, разные.

 

Андрей Манзолевский

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Франция Макрон
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Бутина согласилась признать себя виновной Бутина согласилась признать себя виновной Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием. По данным…
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Эмманюэль Макрон объявил о введении чрезвычайного положения на фоне протестов «желтых жилетов». Они продолжаются с середины ноября и уже привели к потерям в экономике страны, сообщает РБК. Что произошло 10…
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля будущего года. Об этом украинский президент написал в своем твиттере. «Закон…
Читайте также
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Замечательное, можно даже сказать - эпохальное открытие сделали во Франции. Там, очевидно привыкнув по канонам Голливуда искать у каждого супергероя суперсилу (или суперспособность), докопались наконец-таки до ответа на вопрос: Что…
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? Противостояние французского народа с правоохранителями и руководителями страны сейчас буквально захватили телеэкраны всех телевизоров мира. Одни радостно отмечают о том, что именно так нужно добиваться своего, вторые замечают способности местных…
"Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США "Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, однако существует вероятность, что вскоре эти взаимоотношения будут все больше ослабевать. По крайней мере, к…
Тема дня
Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем

Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить?   Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не за...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп?
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Материалы по теме
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.