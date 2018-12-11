Макрон, выйди вон! Чья "рука" маячит за "желтыми жилетами"?

Фото из открытых источников

Охватившие Францию (впрочем, уже не только ее) массовые беспорядки ожидаемо породили массу самых разных теорий насчет того, кто же на самом деле стоит за всем происходящим. Ну, не могли же они сами?! Или - могли? Что ж, если миру хочется конспирологии, давайте займемся таковой. Но - уж на уровне, предполагающем хоть какое-то обоснование теорий и версий. Итак...

Первым делом в "организации беспорядков", понятно, обвинили русских. ну, кого ж еще обвинять-то? Понятно, откуда именно подобная шизофреническая идея прозвучала - СБУ, ублюдочное гестапо "нэзалэжной" помешалось на русофобии до такой степени, что ищет "зеленых человечков" уже, наверное, под собственными кроватями. Главное, поражает набор "доказательств". который были явлены миру: оказывается "желтые жилеты" матерятся, громят винные лавки и расписали все стены словами "Париж наш!" Не, ну точно - русские! А уж когда парочка активистов "засветилась" с флагом ДНР, "вина Кремля" стала и вовсе неопровержимой! Осталось только "зафиксировать" в районе Триумфальной арки парочку медведей с балалайкакми, хлещущих водку "из горла", и все - полный набор!

Придурки! Уймитесь! "Причастность Москвы", видящейся вам абсолютно в любом явлении - от политического, до погодного не доказывают не то, что эти убогие "улики", но даже и требования "желтожилетников" о выходе Франции из Евросоюза и НАТО. Есть, представить себе, в настоящей Европе люди, которых давно тошнит от этих организаций, в которые вы идиоты, так неистово стремитесь, уничтожая при этом собственную страну. Впрочем, что толку спорить с умалишенными... Отметим лишь, что сворачивать все на русских давно стала моветоном, чем-то вроде "если в кране нет воды". Не смешно и неправдоподобно.

Да и с "начатым во Франции расследованием русского вмешательства" получился. в итоге, полнейший конфуз. Да, министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил факт расследования - но расследования, занимающегося поиском любых "иностранных следов" в протестах. О России конкретно и речь не шла! А само по себе "расследование" крайне напоминает обычную попытку облажавшихся чиновников, )которые примерно одинаковы во всех странах), про... фукавших назревавшую под носом революцию, задним числом найти виновников таковой. дабы привычно переложить с больной головы на здоровую... Недаром же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Говорится не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений — о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши “друзья” стали сюда укладывать!"

О "вмешательстве России" официальный Париж не сказал ни слова (пока, по крайней мере). зато более, чем недвусмысленно высказался насчет попыток влезть в происходящее совершенно с другой стороны - американской! Во всяком случае, официальная отповедь того же Дриана Дональду Трампу звучит более, чем резко и конкретно: "Не лезь не в свое дело!" Напомним читателям, в чем суть конфликта. Началось все с того, что президент США абсолютно бесцеремонно в Твиттере выдал следующее: "Парижское соглашение по климату не очень-то хорошо работает в Париже. Протесты и бунты по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира, которые сомнительно управляются, ради возможной защиты окружающей среды. Скандируют: "Мы хотим Трампа!". Люблю Францию..." Сказать о написанном, что это - хамская выходка, значит не сказать ничего. Ну, Трамп есть Трамп - чего ж тут удивляться. Во Франции, во всяком случае, юмора (если это был он), не поняли.

Министр иностранных дел франции Жан-Ив Ле Дриан выступил со следующим заявлением: "Я не думаю, что он имел в виду климатическую демонстрацию. Насколько я знаю, "желтые жилеты" протестовали не на английском". "Мы со своей стороны не выносим суждений об американской внутренней политике и хотим, чтобы это было взаимно.". Более того,по словам Ле Дриана, президент Франции Эмманюэль Макрон также предупредил Трампа: "Мы не вмешиваемся в американские споры, а вы дайте нашей стране жить своей жизнью!".

Нервная реакция, не правда ли? Ну, а теперь давайте, наконец, прекратим заниматься ерундой и перебирать сплетни. Поговорим о том главном, от чего стоит отталкиваться, определяя вероятность причастности или непричастности кого-либо к чему-либо. То есть - о мотиве. Имеется ли таковой у России? Да откуда?! Франция, что, делала в отношении нее какие-либо особо недружественные жесты в последнее время? Вводила ограничения? высылала дипломатов? Ставила ультиматумы, грозила? Да ничего подобного. Тот же Песков по этому поводу высказался следующим образом: "Москва придает очень большое значение развитию отношений с Парижем. Над этим обе стороны очень активно работают. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане."

А что насчет Вашингтона? Вот как раз там к Парижу претензий - что называется, "воз и маленькая тележка". Озвучим две, наиболее, пожалуй, весомые. Прежде всего, в Евросоюзе разработали стратегию, которая, фактически. является планом отказа от доллара. В ЕС уточнили, что в стратегических направлениях рекомендуют отдавать преимущество евро. Это касается торговли топливом (нефть и газ), полезными ископаемыми, продуктами сельского хозяйства и транспортом. Во всех этих отраслях планируется провести консультации с ключевыми игроками о переходе на расчеты в евро. Сегодня в основном, страны ЕС оплачивают нефть и другие энергоресурсы, например, из России и стран Ближнего востока в долларах США. Мотив? Еще какой!

А создание "европейской армии", инициатором которого как раз был лично Макрон? Можно сколько угодно твердить, что таковая не является альтернативой НАТО, однако прекрасно понятно, что подобные заявления - ничто иное, как пустые декларации. Бюджеты европейских стран не бездонны, и... "Боливару не снести двоих!" Более того - США сами сейчас подталкивают Европу именно к такого рода решениям. Прежде всего - отказом от ДРСМД. Стоит ли ее странам оставаться в Североатлантическом Альянсе для того, чтобы стать площадками для размещения американских ракет - и мишенями для ракет русских? "Дружба" США и Европы трещит по всем швам, и Франция играет в этом далеко не последнюю скрипку. "Обнимашки" в Белом Доме - это все театр, работа на публику. Жизненные реалии говорят совсем о другом.

Это - всего два мотива (правда, весомейших), достаточных для того, чтобы попытаться убрать "много возомнившего о себе" лидера Франции. А кто у нас главный устроитель "цветных революций" и "внезапных народных возмущений" по всему миру? ну, уж точно, никак не Россия. Ни в коей мере не пытаясь утверждать, что к парижскому бунту причастны США (скорее всего, это не так), замечу лишь одно - искать "закулисные рычаги" и "тайные нити" если и стоит, то как раз в той стороне, а никак не в России. По крайней мере, это имеет под собой логическое обоснование.

P.S. Ах, да, чуть было не забыл! Еще малость ядреной конспирологии - на закуску... Момент, понятный, пожалуй, только геймерам младшего предпенсионного возраста. Помните, как в культовой компьютерной "стрелялке" Quake II, вышедшей в 1997 звали страшного и ужасного лидера космических пришельцев - строггов, задумавших извести род людской? Макроном его звали! Уже тогда готовились?!

Александр Неукропный специально для Planet Today