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Час расплаты настал: в Европе заговорили о крахе демократии

Понедельник, 10 Декабря 2018 13:55
Час расплаты настал: в Европе заговорили о крахе демократии Фото из открытых источников

Французское противостояние с подорожавшим бензином приобретает все новые более пугающие масштабы. Если раньше протестующим хватило бы и возвращения цен на топливо, то теперь их взгляды резко изменились. И теперь их еще больше волнует деятельность правительства, которое, как оказалось, и помимо бензина успело натворить разнообразных неприятностей.

 

В связи с этим, так называемые «желтые жилеты» решили выдвинуть ряд требований не только социального, но и государственного характера. От простых французских работяг в список желаний вписали повышение минимальной зарплаты до 1300 евро, рост минимальной пенсии до 1200 евро, а также борьба с надоедливыми мигрантами, которые привнесли в жизнь спокойного французского гражданина некую изюминку хаоса.

 

Эта самая «изюминка», видимо, не особо порадовала жителей европейского государства. И теперь тех самых мигрантов и беженцев требуют вернуть по домам, а не придумывать новые механики для их благоустройства на европейских территориях.

 

Не забыли протестующие и о местных элитах вместе с руководителями страны. Дабы те поняли, что дела у них не должны быть радужнее, нежели дела рядового гражданина Франции, «желтые жилеты» посоветовали резко снизить депутатам заработную плату до среднемесячной по стране. 

 

Для пущего уравновешивания жизни в государстве, протестующие считают нелишним ограничить максимальные зарплаты до 15 тысяч евро, а заодно повысить налоги для богатых. Видимо, чтобы компенсировать недостаток в бюджете. Ну а главным из требований стало желание убрать с поста президента «инноватора и реформатора» Эммануэля Макрона, которого решили винить во всех случившихся бедах.

 

То есть, как и во всех революциях, народ требует благ для народа и бед для высшего общества, попутно громя вставшие на пути магазины и автомобили. Ну а куда же без этого? Революция – она такая.

 

Но чего же такого натворил Эммануэль Макрон за полтора года своей деятельности, что так возбудило общественность? Вроде, за такой короткий срок вряд ли можно добиться хоть немного значимых изменений. А народ, вот, уже видит во французском лидере свою главную проблему.

 

И если откинуть мысли о том, что ситуация нагнеталась извне, то стоит обратить внимание на одну не самую приятную для жителей Франции черту характера Макрона. Он является человеком, который мало внимания уделяет настроениям своего народа, социальной атмосфере, отдавая все свои силы на построение новой стратеги развития.

 

Он хочет изменить текущее положение вещей, к которому привыкли люди. А людям всегда очень сложно отказаться от своих привычек, пусть даже эти привычки пагубные и вредные. Это все и становится основным двигателем протестных настроений, вместе с которыми во Францию движется и смена идеологии. Привычная демократия уступает место либеральным настроениям.

 

Чем это все закончится? Пока исход этого противостояния не ясен. Ясно одно – Франция после произошедших событий изменится. Опять-таки, не стоит говорить и о том, приведет ли это изменение к лучшему или худшему исходу. Государство, определенно, сделает некие выводы из произошедшего. Люди же будут воспринимать эти события сквозь призму победы или поражения, в зависимости от того, чем закончится этот спор народа с правительством.

 

Незыблемым останется только одно – та самая элита, против которой направлены протесты «желтых жилетов». Как бы не пытались верить революционеры всех стран в то, что есть где-то в этом мире место, олицетворяющее свободу, равенство и справедливость, его нет, не было и не будет. Всегда найдется сторона, которая будет искать механизмы влияния на народ, а вместе с тем и пути собственного обогащения. И сколько ее не меняй, ей на смену приходить в большей или меньшей степени такая же. По сути, это и есть государство.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
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