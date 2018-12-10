Закулисные игры мирового правительства и их последствия

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В последние дни взгляды буквально всех государственных лидеров, а также различных репортеров, экспертов и прочего околополитического движения направлены в направлении Парижа. Ведь именно здесь происходит наиболее значимое за минувшие несколько лет событие, а именно – попытка обратить протестное движение о повышении цен на бензин в нечто большее и даже весьма революционное.

Конечно же, несложно догадаться, что мысли о свержении действующего президента пришли в умы протестующих не сами собой. По крайней мере, очень сложно представить каким именно образом должна была произойти та самая метаморфоза в головах протестующих, дабы идею о понижении цен превратить в отставку своего недавно прибывшего лидера.

И здесь очень важно вспомнить один немаловажный факт из деятельности Франции в последние несколько десятилетий. Здешние руководители сами очень часто любили влезать во все авантюры, навязанные Европе из-за океана. И тогда французов абсолютно не смущал тот факт, что их действия могут привести к гибели жителей другой страны и свержению законноизбранного строя.

А сейчас, по иронии судьбы, но больше по желанию своих былых партнеров, Франция и сама оказалась в столь непростой ситуации, где выбирать приходится между имиджем честных демократов и попытками удержать власть. Париж теперь требует уважать собственный суверенитет, совершенно забыв о том, что совсем недавно находился в числе тех, кто этот самый суверенитет других абсолютно не выносил.

Очень показательным в этом отношении является заявление сирийского лидера Башара Асада, который, возвращая французской стороне врученный ему орден Почетного легиона, заявил, что Франция находится в рабстве у Соединенных Штатов. Французов тогда это заявление немало возмутило. Ведь они привыкли считать себя равноценным партнером американских миротворцев.

Тогда различные представители правительства наперебой начали твердить о том, что Франция отнюдь не вассал, а новоявленный президент Эммануэль Макрон, и вовсе, очень скоро сделает Францию великой снова. Ну а Асаду придется, видимо, извиняться за сказанные в сердцах слова.

Да вот только все случилось совсем наоборот. Как только «сильный и независимый» лидер Макрон заговорил о вещах абсолютно неприемлемых для заокеанских партнеров все внезапно стало ухудшаться. Нет, конечно же, не стоит отрицать и того факта, что и до этого у Франции проблем хватало. Но люди на улицы вовсе не выходили, а государство продолжало существовать в привычном режиме.

Что же мы видим сейчас? Совсем недавно рекламируемый в качестве нового главного политика Европы Макрон находится на грани провала, а его американский коллега Дональд Трамп радует публику едкими комментариями. И даже если французскому правителю удастся усидеть в зашатавшемся кресле президента, то право стать новым проводником европейского мира он потерял практически безвозвратно. Вряд ли кто-нибудь станет считаться с человеком, с которым не хочет считаться даже его народ.

И все разговоры о правопреемнике Ангелы Меркель в Европе останутся далеко позади. Кто же станет тем самым новым лидером, декламирующим европейские ценности? Ну, по крайней мере, тот, кому в голову не придет создавать свою независимую армию. Тот, кто поймет, что с Соединенными Штатами (да, собственно, как и со всеми геополитическими лидерами) можно сотрудничать только в том случае, если ваши мысли не идут вразрез с мыслями американского правительства.

Думаю, Макрон эту простую истину уже понял. А заодно стал отличным примером для тех, кто захочет развиваться в неправильную сторону.