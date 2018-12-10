Конец эпохи: что ждет Россию после ухода Меркель?

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Что изменится для России, если канцлером станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр?

Считается, что Ангела Меркель всех переиграла, фактически назначив своим преемником на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сохранив за собой пост канцлера до 2021 года.

Властолюбию нынешней главы ФРГ можно удивляться — чего только не сделаешь, лишь бы удержаться у власти. Но мы с вами, конечно, привыкли к некоему подобию стабильности и предсказуемости.

Несмотря на то, что новый партийный лидер уже проявила себя антироссийскими заявлениями, я бы не стал делать поспешных выводов. Не стал бы я их делать и в том случае, если бы она рассказывала на каждом углу о безмерной любви к России и лично к Путину.

Риторика политиков никак их не характеризует — они говорят то, что требуется, чтобы за них проголосовали.

Судить будем по делам. Да и то только в том случае, если ХДС останется правящей партией (в Германии лидер партии, победившей на выборах, становится канцлером). А вот с победой на выборах в 2021 году у ХДС могут возникнуть проблемы.

В любом случае, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую из-за длинной фамилии называют АКК (придется привыкать к этой аббревиатуре), скорее всего, политику Меркель продолжит. Не потому, что она ее ученица и верная соратница, а потому, что политика Меркель, с точки зрения большинства немцев, была верной.

Так зачем идти против течения?

А риторика может быть любой. Нам бы до 2021 года достроить и запустить в эксплуатацию «Северный поток – 2», а там хоть трава не расти. Пусть будет канцлером кто угодно и говорит, что хочет.

Павел Шипилин