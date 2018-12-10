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Опасные мечты Киева о ядерной бомбе

Понедельник, 10 Декабря 2018 11:05
Опасные мечты Киева о ядерной бомбе Фото из открытых источников

Вчера в эфире украинского телеканала «Обозреватель» бывший представитель украинской миссии при НАТО Петр Гаращук заявил, что незалэжная держава «готова не только к созданию атомных бомб, но и к производству ядерных боеголовок для оснащения ракет». 

 

Если политическое руководство нации состоит из конченных дебилов (а из них оно и состоит), то это очень опасно. Прежде всего для самой Украины. 

 

Петр Гаращук поведал телезрителям об уникальном советском производстве, некогда существовавшем в Днепропетровске: «Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — рассказал дипломат. — У нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие».

 

Многие глупости, которые вроде бы совершает Украина, порой не понимая зачем, — на самом деле, хорошо продуманная стратегия отрыва этой древней русской земли от тела России. Напрасно кому-то кажется, что, например, покупка нашего газа не у «Газпрома», а в Польше или Словакии — выброшенные деньги на переплату. В этой изогнутой логистической конструкции, придуманной (или одобренной) американцами достигается иная цель: у сотрудников и руководства «Нафтогаза» до минимума снижены контакты с коллегами из «Газпрома». Нечего вам, дескать, делать в Москве. Еще надышитесь вольным русским воздухом.

 

Провокация в Керченском проливе или постоянное напряжение в Донбассе из той же оперы. Как и прекращение торговли и кооперации, наносящее непоправимый ущерб хилой укроэкономике. Как и разрыв Большого договора о дружбе или запрет въезда россиян мужского пола. 

 

Да, все это происходит за счет Украины и, в конечном итоге, украинцев (в том числе их жизней). Но когда нашего геополитического конкурента беспокоили такие пустяки?

 

Однако есть одна область, в которой нашим небратьям развернуться ни за что не дадут. Речь о создании ядерного оружия. 

 

После Майдана в Киеве постоянно всплывает тема Будапештского меморандума. Якобы наивную нэньку обманули, уговорив передать все ракеты и боеголовки России в обмен на гарантии территориальной целостности. Но все было не так. На самом деле вопрос ставился иначе: если вы не вернете оставшееся у вас ядерное оружие, о независимости можете забыть. 

 

Это была вынужденная мера, о чем еще в апреле 2015 года напомнил нации академик Владимир Горбулин.

 

● Если бы Украина не отказалась от ядерного статуса, это грозило бы ей международной изоляцией.

 

● Основная ударная мощь ядерного потенциала Украины в 1994 году — 46 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет с дальностью полета более 10 000 километров. Шантажировать ими можно только США, но не Россию. 

 

● Украина не имела ни времени, ни ресурсов для организации полноценного обслуживания, продления ресурса, безопасного хранения зарядов, исчерпавших свой гарантийный ресурс. В 1999 году истекали гарантийные сроки для этих 36 МБР, в 2002-м — остальных десяти.

 

Другими словами, мрии Петра Гаращука о возрождении производства «Сатаны» (что само по себе невозможно без кооперации с Россией) с радиусом действия 10 000 километров — прямая угроза своим американским друзьям. Любопытно, как бы в Вашингтоне восприняли слова представителя в НАТО, с которым совсем недавно американцы были на короткой ноге, о возрождении производства межконтинентальных баллистических ракет, если бы узнали о его боевом настрое?

 

Впрочем, я знаю ответ. В конце 2014 года, даже раньше, чем академик Горбулин, заместитель госсекретаря США Роуз Готмюллер все разжевала невменяемым украинцам в интервью Европейской правде. 

 

— Ядерное оружие, если бы оно осталось в Украине, было бы источником нестабильности. На протяжении последних двадцати лет вы жили в достаточно стабильной ситуации в плане безопасности. Имея ядерное оружие, вы не получили бы такой привилегии, в этом случае Россия загнала бы ваше государство в кризисное состояние значительно раньше, чем это произошло сейчас. Не забывайте также, что Киев в полной мере получил компенсацию за обогащенный уран, который был вывезен с вашей территории согласно будапештским договоренностям. В части «монетизации» ядерного оружия государство получило все, — И предостерегла украинцев от планов восстановить ядерный статус: — В случае продолжения этого пути вас ждет статус страны-изгоя — как Северная Корея или Иран.

 

Однако больные на всю голову свидомые патриоты нет-нет да и возвращаются к этой теме. Не далее как прошлым летом экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко размечтался о том, что как только лидеры США и КНДР «подпишут что-то существенное», это станет дополнительным аргументом для Украины, чтобы выйти из Будапештского меморандума. 

 

— Мы видим, как к ядерному оружию приходили другие страны. Например, Пакистан, Индия, Израиль. Вспомним, как к ядерному оружию пришла Северная Корея и как к ней теперь относятся. Трамп считает за честь встретиться с Ким Чен Ыном. 

 

Роуз Готмюллер не сказала украинцам, как бы поступила Россия, если бы нэнька попыталась начать производить «Сатану» или любые другие ракеты с ядерными боеголовками. Как Израиль, который разбомбил АЭС «Таммуз» в Ираке в 1981 году, где, по слухам, производился оружейный плутоний. И никто бы нас за это не осудил. 

 

А если бы осудил, так мы бы отреагировали в точности так же, как Израиль, который подвергся жесткой критике на Совете Безопасности ООН. Была даже принята строгая резолюция.

 

То есть, никак. 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги ядерное оружие Лента новостей Украины
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