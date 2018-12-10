Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины

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Бесцеремонность наших американский «друзей» уже, воистину, не знает границ. Несколько заявлений, сделанных вчера официальными представителями США, четко и недвусмысленно дают понять всему миру: события в Керченском проливе являются спецоперацией, проведенной по сценарию, написанному и утвержденному в Вашингтоне.

Прежде всего, речь о том, как на министерской встрече ОБСЕ, проходившей в Милане, глава американской делегации, помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Уэcc Митчелл принялся, как неразумных первоклашек отчитывать собравшихся европейцев за «неправильную трактовку» этих событий. По его мнению, любые обвинения в адрес украинский моряков (в частности, в нарушении государственной границы России), есть ничто иное, как «абсурд». Почему? Ну, во-первых, потому что Госдеп так считает. А во-вторых – «Крым – это же Украина»! Вы, что, не знаете?! Следовательно, зарвавшиеся украинские военные моряки и сотрудники СБУ «пересекали украинскую границу». Вот так-то!

Говорить не то, что о вине «безгрешных агнцев» под жовто-блакитным флагом влезших в чужие территориальные воды, а даже предполагать, что «претензии могут быть предъявлены к обеим сторонам» - смертный грех и непрощаемая ересь с точки зрения Вашингтона. «Украинцы же даже не открывали огонь!» - так, что виновной здесь (как, впрочем всегда и везде, ныне, присно и во веки веков) может быть «только одна сторона – и это Россия!» Запомнили? Записали? Затвердили так, чтоб от зубов отскакивало?! Господин Митчелл четко дал понять, что любая попытка дать событиям в Керченском заливе иное толкование вызовет крайнее неудовольствие его страны, которой все, в том числе и Евросоюз в полном составе, должны преданно внимать, не моргая и заглядывая в рот.

Что же до России – она обязана немедленно, не теряя ни мгновения «отпустить моряков и вернуть Украине суда». События на Азове – это ужасный «просчет» Кремля, за который ему предстоит расплатиться! Неизвестно, с какой степенью восторга всем этим «установкам» внимали европейцы, но ясно одно - когда Америка столь рьяно и безапелляционно вступается за любого провокатора и поджигателя, в какой точке земного шара он не творил бы свои гнусности, это означает, что означенному негодяю крупно повезло. Для Соединенных Штатов он вошел в категорию «наш сукин сын». Теперь ему – можно. А все, кто пытается докопаться до сути и смеет высказывать мнение, отличное от изложенного в вашингтонский методичках, рискуют превратиться во врагов Америки. Со всеми вытекающими, как говорится...

Блестяще подтверждает эту мысль и пространное интервью главного куратора Украины от Вашингтона – спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, Курта Волкера, очень кстати данное им «Голосу Америки». Этот, вполне ожидаемо, пошел в своих измышлениях еще дальше и заявил, что «акт российской агрессии» в Керченском проливе, это, ни много, ни мало – «попытка повлиять на выборы на Украине, так же как это было сделано в Германии и во Франции». Москва мол, хочет «выставить тамошнее правительство в плохом свете». Ну, что до выставления «в плохом свете» нынешней украинской «власти», то с этой задачей, пожалуй, никто в мире не справится так блестяще, как она сама. Тут хоть сто политтехнологов за миллионы долларов нанимай – не переплюнешь.

А что касается «влияния на выборы» - так это, оказывается, Путину нужен был весь безумный кавардак с тамошним «военным положением». Исключительно для того, чтобы в своем кресле как можно дольше задержался Порошенко, которого Владимир Владимирович, судя по последним его высказываниям, уже на дух не переносит А также - считает совершенно недоговороспособным и общаться с ним не может заставить себя даже по телефону. Господин Волкер, по правде говоря, избытком логики не страдал никогда, но тут уж его вовсе занесло. Придать хотя бы видимость достоверности собственным «разоблачениям» он даже не удосужился.

Зато весьма пространно высказался на тему «ужасных последствий», непременно ожидающих нашу страну. Курт Волкер снова завел речь о запрете для российских судов на вход в порты Европы – правда, ссылаясь при этом почему-то на Аннегрет Крамп-Карренбауэр, даже в родной Германии имеющую статус не более, чем «перспективный политик». Однако, Волкер подчеркнул, что эта «оригинальная идея» Вашингтону пришлась весьма даже по душе. Кроме того, из его уст в очередной раз прозвучала угроза «отключить Россию от SWIFT», каковое действие он назвал «ядерной опцией», которую сейчас в Госдепе «рассматривают». Венцом всего этого потока угроз и необоснованных обвинений стало, естественно, требование к Москве бегом и вприпрыжку «вернуть Украине корабли и ее граждан», а также - что намного более важно, «отказаться от претензий на контроль над Керченским проливом».

Подобное демонстративно вызывающее поведение весьма даже не последних в Государственном департаменте США лиц совершенно однозначно свидетельствует – Украина отныне становится для Америки чем-то вроде Южного Вьетнама 60-х годов прошлого столетия. То есть – абсолютноно подконтрольной территорией, управляемой не более, чем марионетками Вашингтона, и предназначенной исключительно на роль площадки для утверждения США своего геополитического эго. Отныне все выходки Киева следует рассматривать исключительно, как неукоснительное выполнение воли и приказов своих заокеанских хозяев. И спрос за все возможные последствия (не исключая, впрочем, при этом ответственности рьяных исполнителей из «нэзалэжной») должен быть именно с тех, кто сегодня заказывает всю эту антироссийскую «музыку».

Александр Неукропный специально для Planet Today