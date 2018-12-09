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Зачем Алексис Ципрас приезжал к Владимиру Путину

Воскресенье, 09 Декабря 2018 11:17
Зачем Алексис Ципрас приезжал к Владимиру Путину Фото из открытых источников

Греция хочет стать мостиком между Россией и Евросоюзом, не раз подчеркивал Алексис Ципрас во время пресс-подхода до и пресс-конференции после переговоров. Почему он решил, что на эту роль не годится Финляндия, Венгрия или Австрия, мне не очень понятно. Даже Германия, несмотря на подчас недружелюбную риторику, подходит гораздо больше — если судить по делам. У Германии и денег куры не клюют. 

 

Грекоцентризм какой-то. 

 

Если судить по подписанным документам, может сложиться впечатление, что между Москвой и Афинами остались четыре нерешенных вопроса: о совместной борьбе с преступностью, об инженерно-транспортном образовании, таможне и физкультуре. Теперь, слава богу, с непримиримыми разногласиями в области физкультуры покончено, сотрудничество налажено, можно вздохнуть полной грудью и начать делать зарядку по утрам.

 

Но мы с вами калачи тертые и прекрасно понимаем, что эти, безусловно, стратегически важные вопросы главными во взаимоотношениях между странами все же не являются. Главным, ради чего Ципрас прокатился по свежеотстроенному им лично мостику между Афинами и Москвой, был «Турецкий поток». Который, как мы уже поняли по недавним визитам болгарских и сербских братушек, обладает уникальным свойством сближать народы. 

 

Болгария опередила Грецию — газопровод повернул на север, а не на запад. Но очевидно, что после того как первое направление заработает, понадобится второе: Турция — Греция — Италия. Для этого нужно будет проложить еще две трубы по дну Черного моря совокупной мощностью 31,5 млрд кубометров в год. 

 

Для этого греческий премьер должен построить еще один мостик— в Брюссель. А с этим, похоже, у Афин пока проблемы. «Внутри Евросоюза существуют двойные стандарты, когда, с одной стороны, побуждают, а с другой стороны, препятствуют развитию «Турецкого потока» в сторону Греции и Италии», — откровенно признался Алексис Ципрас.

 

Прямо как вчера родился. Про двойные стандарты нам рассказывает. 

 

Он намекнул, как собирается решать эту проблему: «Уже готово примерно 80 процентов трубопровода TAP, который перевозит азербайджанский газ в Европу. Я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод также включал в себя российский газ». 

 

Ципрас имеет в виду правила Третьего энергопакета, согласно которым газопроводом не имеет права владеть одна компания — она обязана резервировать половину мощностей для любого желающего. Мы долго спорили с Еврокомиссией, но в итоге сдались — правило не отменили. 

 

Ну, как сказать, сдались — в отношении трубопроводов NEL и OPAL, которые являются сухопутным продолжением «Северного потока – 1», Германия продавила исключение. Несмотря на взволнованные протесты Польши, которая не ожидала такого подвоха и даже пыталась судиться. Похоже, появится исключение и для газопровода EUGAL, сухопутного продолжения «Северного потока – 2». EUGAL строится синхронно с морским участком. 

 

А теперь мы сами решили воспользоваться правилом Третьего энергопакета и ждем, когда Азербайджан достроит трубу в Италию, в которой зарезервирует объемы и для «Газпрома». Почему-то уверен, что с Алиевым Путин уже обо всем договорился, и Баку возражать не станет.

 

В общем, как сказали лидеры Греции и России, черную страничку, связанную с летним дипломатическим скандалом, перелистнули и закрыли. Но не забыли, конечно. 

 

По крайней мере мы с вами. Я ведь не ошибаюсь?

 

Павел Шипилин

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
 

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