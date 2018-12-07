У россиян изменилось отношение к санкциям

Уже на протяжении нескольких лет Запад монотонно давит российское правительство посредством санкций. При чем, новые экономические и политические запреты могут вводиться буквально за любой проступок, к которому Россия даже может не иметь никакого отношения. И если раньше руководству страны удавалось заставить россиян верить в то, что санкции абсолютно не влияют на внутренние дела страны, то сейчас столь оптимистичные взгляды поддерживать становится все сложнее.
Конечно же, ни для кого не секрет, что формирование отношения к тем или иным процессам зависит от отношения к непосредственным их участникам. При чем действует это, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Если человек видит хоть какие-нибудь положительные подвижки со стороны руководства страны, то и восприятие любых неприятностей будет восприниматься не так болезненно.
Достаточно вспомнить, как первоначально относились жители России к санкциям. Их считали полнейшей манипуляцией сознания и попыткой разобщить народ. И если в начале к ним относились с большой долей опаски (в марте 2014 года, согласно соцопросам, санкции вызывали беспокойство у 53% жителей страны), то позже число обеспокоенных начало значительно уменьшаться (в 2015 году их число составило 41%, в 2016 – 39%, а в 2017 году и вовсе крохотные в сравнении с начальными результатами 28%).
Однако внезапно в 2018 году ситуация вновь резко изменилась. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», еще в апреле текущего года лишь 30% интервьюируемых беспокоились по поводу санкций. Но уже в ноябре их число возросло до 43%. Что же заставило народ начать столь резко ощущать санкционное давление спустя почти пять лет после их начала?
Ответ на этот вопрос достаточно прост и лежит на поверхности. Изменился уровень поддержки государства своего населения. При чем, вылился он не просто в какие-то мелкие неудобства, с которыми российский народ привык мириться, а в настоящие неприятности, затрагивающие жизнь лично каждого россиянина.
Достаточно вспомнить, что успело сделать правительство за отрезок с апреля по ноябрь текущего года. Первым серьезным потрясением стало повышение пенсионного возраста, что вызвало в России бурю недовольства. И, казалось бы, самое время дать народу успокоиться и попытаться найти какой-нибудь «пряник», но – нет.
Спустя некоторое время произошло подорожание бензина, что в очередной раз возмутило жителей страны. За этим должны последовать повышения акцизов, а также появление новых налогов, что также очень многие принимают на свой личный счет. И о каком тогда сплочении вокруг личной проблеме может идти речь?
К тому же, обещания различных экспертов всех мастей о том, что «западные санкционные тиски» вот-вот не выдержат и сломаются, отпустив Россию из своей железной хватки также не подтвердились. На Россию до сих пор давят со всех сторон, а внешнеполитическая ситуация не спешит улучшаться. Более того, отдельные ситуации указывают, что тучи вновь начинают сгущаться.
Вывод здесь не в том, хорошо или плохо работает действующее правительство. А в том, насколько государство, призывая своих граждан сплотиться вокруг общей проблемы, готово также поддерживать сплотившихся граждан. Если государственные и свои личные прихоти здесь считают необходимым решать посредством слепой любви граждан к своей стране, то стоит ожидать, что очень скоро эта любовь банально выдохнется. А на ее место придет непонимание и затаившаяся злоба.
И раз уж этот момент еще не наступил, то самое время вновь наладить отношения со своими жителями. В противном же случае, налаживать уже будет нечего.
Уже на протяжении нескольких лет Запад монотонно давит российское правительство посредством санкций....
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