"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?

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Противостояние французского народа с правоохранителями и руководителями страны сейчас буквально захватили телеэкраны всех телевизоров мира. Одни радостно отмечают о том, что именно так нужно добиваться своего, вторые замечают способности местных правоохранителей применять физическое воздействие на граждан Франции. Но лишь очень немногие обращают свое внимание на корень проблемы. А проблема эта, как полагают отдельные эксперты, может принести серьезные неприятности в будущем.

И связано это с решением ООН, которое для многих могло пройти весьма незаметно. 28 сентября членами организации был подготовлен финальный документ с красочным названием «Глобальный договор о миграции» (ГДМ). Как можно понять, касается новое соглашение проблемы беженцев. Но вот решение проблемы можно весьма натянуто назвать конструктивным.

Вышеназванный договор гласит, что страны, согласившиеся подписаться под этим соглашением, обязаны будут всячески любить и уважать мигрантов. За бюджетные средства (или проще, за средства налогоплательщиков) «обездоленных» должны будут обеспечить жильем (со всеми условиями жизни, конечно же), пропитанием, медицинской помощью и даже работой (если желающие, конечно, найдутся).

При этом права новоприбывших жителей государств не должны ущемляться, а традиции уважаться и соблюдаться, даже если они коренным образом отличаются от традиций принимающей стороны. Ну а тех, кто не согласен со всеми вышеперечисленными пунктами, должны быть жестоко наказаны.

Все это начинает звучать еще более абсурдно, когда понимаешь, что закон разрабатывали те самые прагматичные европейцы, которые, вроде как, много думают и делают лишь то, где видят выгоду для себя. Однако ГДМ выглядит совершенно иначе. По большей части, он может лишь дестабилизировать все государственные структуры, а за одно и отвернуть от руководства страны местных граждан, которым едва ли понравится идея содержать тысячи новоприбывших соседей без права даже оспорить подобное сосуществование.

И здесь, как и всегда, стоит задуматься кому же выгодна дестабилизация многих стран мира. По сути, кандидатов можно найти любых и на разный вкус, но тех, у кого хватит возможности провернуть подобную махинацию далеко не так много. Возможно, такой существует лишь один – руководители транснациональных корпораций, для которых выход из-под государственного контроля принесет немалые прибыли.

И вот пока те самые французские «желтые жилеты» сражаются со своим правительством, руководство страны аккуратно протягивает предложенный в ООН договор. Это приведет к значительному возрастанию числа беженцев в странах, что, в свою очередь, приведет к одной из двух реакций. Или этнические жители страны откажутся подчиняться правительству, которое заставило их уживаться в новых условиях, или новоприбывшие мигранты начнут диктовать свои права, что фактически приведет к отмене государственности.

Ну а тогда уж и сами транснациональные корпорации начнут получать несомненные выгоды. Ведь можно будет отказаться от таких не самых приятных аспектов сожительства с государствами, как налоги, оплачиваемые больничные и отпуска, а также другие пункты в графе «расходы», которых можно избежать.

Конечно же, подобный вариант является лишь одним из возможных. И не стоит говорить о том, что такой поворот событий произойдет наверняка. Но и отрицать его нельзя. Тем более, что, привычно, подобные манёвры совершаются очень медленно и чрезвычайно последовательно. А такая неторопливость делает их практически незаметными для взглядов большинства. В конечном итоге, все свыкаются с поочередно появившимися изменениями, рассматривая их в качестве незначительных.