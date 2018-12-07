"Ну, тупые!", или почему с американцами бесполезно говорить о Керченском инциденте

Бессмысленно объяснять, где находились украинские корабли. Доказывать, что они нарушили границу. Аргументировать тем, что нашим пограничникам были неизвестны намерения украинцев, он ведь могли и Крымский мост взорвать. Говорить о том, что любая страна сделала бы то же самое, что вторжения в территориальные воды никто не потерпит.
Всё это совершенно ни к чему.
Потому что американцы не признают, что Крым – это российская территория. Они не считают, что Керченский пролив теперь является российским. Украинские корабли могут ходить по крымским водам и свободно проходить керченский пролив, это их территории.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил в интервью "Голосу Америки" все именно так.
- Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма.
- Мы не согласны с тем, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. Они украинские. Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете.
Именно поэтому действия России – явные «нарушение международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной».
Волкер, конечно же, поддержал инициативу генсека ДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о запрете российским кораблям из Крыма и Азовского моря заходить в европейские порты.
- Это очень сильный и очень оригинальный шаг. Посмотрим, пойдут ли они на это.
Другая мера - отключение от международной банковской сети SWIFT (регулируется бельгийскими законами). Но тут будут издержки для всех сторон, Запад тоже потеряет. Тем не менее, это вариант должен сохраняться.
В общем, Волкер хотел бы как-то так наказать Россию, чтобы «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения». Для Волкера это момент возвращения, что-то давно его не было слышно.
Ну, а Порошенко мечтает об «азовском пакете санкций». Конкретно он ничего не предлагает, но «Путин должен быть наказан» (это заголовок статьи Порошенко в New York Times).
- Сколько еще проявлений враждебности потребуется, чтобы выражения озабоченности со стороны Запада трансформировались в твердую валюту, которой пользуется Кремль, а именно силу?
- Цель России очевидна. Она хочет вернуться к тем временам, когда имущество и территории захватывались силой. Она начинает с Украины и будет двигаться на запад настолько, насколько этого позволит мир. Демократические страны стоят перед выбором: выступить в защиту правого дела или и дальше попустительствовать президенту Владимиру Путину.
А вот – главный перл:
- Путин слабее, чем – с его подачи – о нем думает Запад.
Вот так, Порошенко знает!
На самом деле, сейчас опять возникла ситуация «военной тревоги». Порошенко не просто выдумывает, он, скорее всего, откровенно боится. И хочет получить от Запада некоторые гарантии.
Волкер вроде бы тоже беспокоится, предупреждает Россию о последствиях «еще более агрессивных шагов» против Украины.
- Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше. Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку.
Так или иначе, объяснять им что-то бесполезно.
PS. При всем притом о военном ответе речь не идет в принципе, это надо понимать. Тот же Волкер говорит не о том, что будет военный ответ, а о том, что не стоит расширять "агрессию". Почему? Потому что украинские военные теперь "гораздо более способные", и "Украина получит поддержку".
А председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд четко сказал:
- Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе в Азовском море.
- Во-первых, наши отношения с Украиной сосредоточены на двух вещах: мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе - мы обеспечили их оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя. Чтобы не путать два вопроса, в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении на инцидент в Азовском море.
Так что объяснять американцам бесполезно, они будут использовать Керченский инцидент максимально. Но при этом американцы сами установили себе границы вмешательства. Никакого военного ответа не предполагается.
Валерий Савельев
Бессмысленно объяснять, где находились украинские корабли. Доказывать, что они нарушили границу. Арг...
Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...
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