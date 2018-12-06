"Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США

Фото из открытых источников

Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, однако существует вероятность, что вскоре эти взаимоотношения будут все больше ослабевать. По крайней мере, к таким умозаключениям приводит статья, опубликованная в издании Bloomberg.

Суть ее заключается в том, что европейцы намереваются совершить невероятное – подвергнуть большому сомнению господство американского доллара на мировых рынках. И сделать это представители Старого Света собираются при помощи собственной валюты - евро. Причиной тому является желание Вашингтона везде и во всем контролировать своих партнеров, что, часто, приводит к неспособности последних развивать выгодные им экономические пути.

Другими словами, можно сказать, что Соединенные Штаты изрядно выбиваются из числа надежных союзников и играют в общем хоре западного мира ноты, понятные только им. В предоставленной же изданием информации все описывается гораздо более вычурно, однако сама суть от этого не меняется. Европа намерена добиваться валютного и экономического суверенитета.

К тому же, в свое время, общая для членов Евросоюза валюта вводилась в качестве альтернативы доллару. Но по какой-то неизвестной причине момент всеобъемлющей замены затянулся. И вспомнили о нем европейцы только сейчас. Но это и неудивительно. Ведь именно с приходом Дональда Трампа на пост президента рассчитывать на помощь и взаимопонимание со стороны Соединенных Штатов и вовсе не приходится.

Конечно же, многие эксперты, свидетели падения Запада, могут уже сейчас начать кричать о том, что союз Европы и США вот-вот падет, после чего наступит светлое и доброе настоящее, в котором каждый будет, придерживаясь своих интересов, поддерживать друг друга. Но это с натяжкой можно назвать истиной. Ведь это лишь озвученное желание Европы, которое до сих пор не воплощено в жизнь.

При этом, не стоит забывать, что и Соединенные Штаты не собираются сидеть на месте, услышав, что ближайшие союзники со старого континента собираются нарушить их гегемонию. А потому стоит ожидать, что проамериканские силы значительно активизируются в Европарламенте, продвигая обратные идеи.

К слову, некоторые политические эксперты уверены, что и протестные акции во Франции связаны именно с желанием одного из европейских лидеров отдалиться от заокеанских партнеров. Но тогда, по логике вещей, очень скоро подобные настроения должны появиться и в Германии, которая также идет наперекор общезаданному американскому курсу и отчаянно стремится, наконец, достроить российский газопровод с "агрессорским" газом.

Стоит также добавить и тот факт, что Европа, в принципе, не особо желает враждовать с Соединенными Штатами. Это ей не выгодно во многих отношениях. А потому не стоит отрицать, что предложенный план глобального перехода с доллара на евро не более, чем обычный блеф, призванный заставить заокеанских партнеров задуматься. Если они смогут предложить нечто лучшее, к примеру, не мешать развивать Европе выгодные экономические направления, то о затее вновь на некоторое время забудут. Ну а потом, в случае очередных американских «политических маневров», вновь вспомнят.

Хотя не стоит отрицать, что на этот раз Европа действительно серьезно намерена добиться независимости в действиях и теперь будет всячески стремится к достижению поставленной цели. В это, конечно же, поверить сложно, но предположить такой вариант событий все же можно. Ведь Эммануэль Макрон не побоялся во всеуслышание размышлять на тему создания общеевропейской армии. А значит, возможно, Старый Свет и правда решил, что привычные западные связи уже порядочно устарели и их стоит менять.