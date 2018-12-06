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Путин завоюет мир - потому, что знает географию!

Четверг, 06 Декабря 2018 07:30
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Фото из открытых источников

Замечательное, можно даже сказать - эпохальное открытие сделали во Франции. Там, очевидно привыкнув по канонам Голливуда искать у каждого супергероя суперсилу (или суперспособность), докопались наконец-таки до ответа на вопрос: Что является таковой у президента России Владимира Путина?

 

Главным фактором его «аномального» успеха  на международной арене является знание географии наряду с качественным руководством - к такому выводу пришли журналисты французской газеты Le Figaro: «Сирия, Грузия, Украина… Многие годы вмешательство России в дела других государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря знаниям Путина в географии — дисциплине, которой на Западе не уделяют должного внимания!»

 

В качестве примера потрясающей осведомленности российского лидера в вопросах географических и культурных особенностей разных стран, французы приводят следующий пример:  министр сельского хозяйства России  Александр Ткачев в октябре 2017 года  вел разговоры об  экспорте свинины в Индонезию. Путин тогда заявил, что идея провальная, так как Индонезия по большей части мусульманская страна, и свинина в ней популярностью не пользуется. Как обычно, Владимир Владимирович оказался прав.

 

Самое замечательное, что источником «сверхспособностей» лидера России на Западе признают советское образование, а также знания, полученные им во время службы в рядах Комитета Государственной безопасности. Неплохо было бы взять это на заметку тем, кто все еще пытается призывать Россию «отринуть застарелые, «совковые» принципы в системе образования» и непременно «перейти на западные стандарты». Лучшего контрагрумента их бредовым идеям, по-моему и придумать нельзя. Впрочем, как признают во Франции, немалую роль, очевидно, играет и то, что Путин не только является председателем попечительского совета Русского географического общества, но  и принимает реальное участие в его собраниях.

 

С особой грустью французские почитатели Владимира Владимировича сокрушаются о том, что западная образовательная система. фактически, продуцирует не будущих лидеров, а будущих лузеров. Ибо - недоучки... Та же география не является обязательной в средних школах  США, да и во Франции ей уделяют мало внимания. Потенциальные главы государств Запада скорее увлекаются экономикой и финансами, чем любыми  прикладными науками, да и в упомянутых областях их гениями не назовешь Взять, опять-таки, ту жен Францию, где не слишком разумная экономическая политика власти привела к социальному взрыву и чуть ли не к самой настоящей революции.

 

Что же до географии... Пользуясь случаем, напомним читателям о том, какие «гиганты мысли», являющиеся полной противоположностью  Владимиру Владимировичу, «рулят» всего лишь одной из ведущих мировых держав - Соединенными Штатами Америки, и как у них обстоит дело с  этой наукой. Приведем, пусть и в сильно сокращенном виде, некоторые «перлы», которые в разные годы  изрекали  тамошние  лидеры в данной области.

 

Не стоит думать, что безграмотность - черта, присущая исключительно современным политикам. Во время президентской предвыборной кампании 1976 года действующий президент США Джеральд Форд выдал вот что: «В Восточной Европе нет советского господства. И никогда не будет, благодаря администрации Форда!»  Напомним - 1976 год... Варшавский договор, Совет экономической Взаимопомощи и все прочее. Половина Восточной Европы представляет из себя  как раз именно «социалистический лагерь». Впрочем, в последнее время необразованность вашингтонских чиновников самых высших рангов стало просто зашкаливать.

 

В 2007 году вице-президент США Дик Чейни, критикуя президента Венесуэлы Уго Чавеса, заявил, что «народ Перу заслуживает лучшего». Ну, фиг ли - что Перу, что Венесуэла... каких-то 800 километров разницы! На карте - рукой подать. Впрочем, вряд ли он эту самую карту хоть когда-то видел. Американский Государственный секретарь  Джон Керри пошел в своей смелости дальше - он совершил настоящее «географическое открытие», обнаружив в мире новое государство, заявив, что США «поддерживают демократические институты в Кырзахстане».  правда, закончилось «открытие» конфузом - госсекретарь попросту «скрестил» Кыргызстан (он же Киргизия) и Казахстан. Вот  Кырзахстан и получился.

 

Еще краше отожгла экс-губернатор Аляски Сара Пейлин: «Вы можете видеть Россию с берегов Аляски!» Вот это зрение! А ничего, что даже в самом узком месте ширина Берингова пролива, разделяющего два государства, больше 85 километров?! Никакой соколиный глаз не поможет! Это лишний раз доказывает, что высокопоставленные лица Америки с географией собственной страны знакомы тоже более, чем поверхностно. Как, к примеру, вице-президент США  Дэн Куэйл, то путавший калифорнию с Аризоной, то провозглашавший Чикаго штатом. Впрочем, куда ему до Барака Обамы,  который глубокомысленно изрек в 2008 году :  «Я уже побывал в 57 штатах и мне остался еще один, я думаю!» Для справки: штатов в Америке всего 50. Ну, это так - на всякий случай...

 

Безусловным лидером в области географических «ляпов» (как и во множестве прочих проявлений невежества и элементарной дури) является, конечно же, Джордж Буш-младший. В 2007 году прозвучала его незабываемая благодарность премьер-министру Австралии Джону Говарду за участие «войск Австрии» в войне в Ираке. А как он с Черным континентом обошелся?! «Африка это страна, которая страдает от невероятной болезни!» Чунга-чанга - в попе три гвоздя... Впрочем, уверенность в том, что Африка - это одна страна, Буш разделял с такими «светилами географии», как Пэрис Хилтон, Джо Байден и та же Сара Пэйлин.

 

Ну, и, в конце концов, нельзя умолчать о «блестящем» знании географии нынешним президентом США - Дональдом Трампом. «Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже. Уровень террористической угрозы поднят до самого высокого уровня. В Германии абсолютный разгул преступности. ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ!». Это кто в  "Твиттере" написал?! Да все  тот же Трамп, еще будучи кандидатом в президенты. Включить мозг, пожалуй, американским избирателям стоит - хотя бы для того, чтобы задуматься над тем, кто ими управляет.

 

С такими «гениями» к качестве геополитических противников,  Владимир Владимирович, и вправду,  весь мир к рукам может прибрать - если пожелает, конечно! И вы хотите быть, как Путин? Ну, что ж - учите географию!

 

Александр Неукропный специально для Planet Today  

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Владимир Путин Россия география Образование Франция США Новости
 

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