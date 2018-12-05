Среда 05 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

Среда, 05 Декабря 2018 13:10
Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе Фото из открытых источников

В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом или, как в данном случае, за провокацией в Керченском проливе.

 

Сегодня в Вашингтоне играют свою игру все, кому ни лень — Белый дом, Пентагон, спецслужбы, сенат с конгрессом или Госдеп. И каждый раз мы гадаем: с чьего голоса поет вечно пьяный Порошенко на этот раз?

 

По Керченскому проливу вроде все прояснилось: Госдеп. То есть, приказ выдвигаться передала американская послица на Украине, которая находится в прямом подчинении у Майка Помпео.. 

 

Выждав паузу, чтобы снять с себя подозрения, внешнеполитическое ведомство заявило, что задержанных моряков Россия обязана немедленно отпустить, а иначе, дескать, нас ждут «боль и последствия». Но это так, дымовая завеса — судьба бравых экипажей украинских линкоров и эсминцев, томящихся в российской тюрьме, никого не интересует. Главный сигнал получила Германия: инцидент в Керченском проливе должен заставить ЕС отказаться от строительства «Северного потока – 2». 

 

Понятно, что несчастные моряки должны были геройски погибнуть, в этом случае негодование Госдепа достигло бы апогея, и проложить газопровод стало бы совсем трудно. Но пока на нем рано ставить крест — Германия отчаянно трепыхается, ей даже удалось продавить решение не вводить антироссийские санкции Евросоюза. Чует, чем дело пахнет. 

 

Для Берлина «Северный поток – 2» даже важнее, чем для Москвы. Если американцам удастся его заблокировать, то без дешевого российского газа Германия довольно быстро деградирует до страны если не третьего, то уж точно второго мира. Такая перспектива вполне реальна, и немецких политиков она отнюдь не радует.

 

А мы должны понимать, что с каждым километром труб, уложенных на дно Балтийского моря, давление Вашингтона будет нарастать. Значит, последуют новые украинские провокации, еще более изощренные и наглые, к которым мы должны быть готовы. 

 

По всей видимости, инициативу проявляет лично госсекретарь Майк Помпео, который не может смириться с тем, что между Россией и Германией в очередной раз складывается экономическое взаимодействие, делающее сильнее обе страны. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что одному ведомству без поддержки остальных справиться с задачей сложно. Плохо, потому что Майк Помпео — ястреб отчаянный и непреклонный, он вряд ли отступит. 

 

Но есть один момент, который вселяет в меня оптимизм: Соединенные Штаты уже не могут просто взять и приказать Германии закончить всю эту бодягу со строительством нового газопровода, застрявшего костью в горле уставшего гегемона. Приходится выдумывать многоходовки, задействовать Порошенко и вообще чуть ли не выпрыгивать из штанов. Одного телефонного звонка в Берлин, как несколько лет назад, теперь недостаточно. 

 

Значит, у нас с немцами есть шанс завершить начатое дело. 

 

А мне бы хотелось услышать ваши предположения, куда в следующий раз будет нанесен удар — Крым, Донбасс, Крымский мост? А может быть, задумывается теракт в приграничных областях, на который мы будем вынуждены ответить? 

 

Ситуация складывается так себе. Но это не означает, что мы должны спрятать голову в песок и ждать, когда она сама собой рассосется. 

 

Не рассосется. 

 

Павел Шипилин

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Керченский инцидент США и Россия последние новости
 

Главное за сутки
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США выдвинули России ультиматум по ДРСМД США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк…
Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных украинских моряков, задержанных во время инцидента с участием кораблем ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента…
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,…
Читайте также
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации В последние годы обстановка на геополитическом фронте накалилась буквально до невозможности. Стороны, невидимые для обычных граждан, конфликта все больше начинают накалять обстановку, а страшное слово «война» все чаще начинает появляться…
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать всех, кто хоть как-нибудь отличается. А вот в Европе, конечно же, все иначе. Здесь…
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море Сегодня, когда из-за инцидента в Керченском проливе продолжает нагнетаться напряженность не только в отношениях между Россией и Украиной, но и во всем мире, многими экспертами высказываются мнения относительно того, что…
Тема дня
Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Материалы по теме
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Киев «схватил Кремль за руку» в деле о сгоревших складах Киев «схватил Кремль за руку» в деле о сгоревших складах
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.