Кто и зачем заказал провокацию в Керченском проливе

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В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом или, как в данном случае, за провокацией в Керченском проливе.

Сегодня в Вашингтоне играют свою игру все, кому ни лень — Белый дом, Пентагон, спецслужбы, сенат с конгрессом или Госдеп. И каждый раз мы гадаем: с чьего голоса поет вечно пьяный Порошенко на этот раз?

По Керченскому проливу вроде все прояснилось: Госдеп. То есть, приказ выдвигаться передала американская послица на Украине, которая находится в прямом подчинении у Майка Помпео..

Выждав паузу, чтобы снять с себя подозрения, внешнеполитическое ведомство заявило, что задержанных моряков Россия обязана немедленно отпустить, а иначе, дескать, нас ждут «боль и последствия». Но это так, дымовая завеса — судьба бравых экипажей украинских линкоров и эсминцев, томящихся в российской тюрьме, никого не интересует. Главный сигнал получила Германия: инцидент в Керченском проливе должен заставить ЕС отказаться от строительства «Северного потока – 2».

Понятно, что несчастные моряки должны были геройски погибнуть, в этом случае негодование Госдепа достигло бы апогея, и проложить газопровод стало бы совсем трудно. Но пока на нем рано ставить крест — Германия отчаянно трепыхается, ей даже удалось продавить решение не вводить антироссийские санкции Евросоюза. Чует, чем дело пахнет.

Для Берлина «Северный поток – 2» даже важнее, чем для Москвы. Если американцам удастся его заблокировать, то без дешевого российского газа Германия довольно быстро деградирует до страны если не третьего, то уж точно второго мира. Такая перспектива вполне реальна, и немецких политиков она отнюдь не радует.

А мы должны понимать, что с каждым километром труб, уложенных на дно Балтийского моря, давление Вашингтона будет нарастать. Значит, последуют новые украинские провокации, еще более изощренные и наглые, к которым мы должны быть готовы.

По всей видимости, инициативу проявляет лично госсекретарь Майк Помпео, который не может смириться с тем, что между Россией и Германией в очередной раз складывается экономическое взаимодействие, делающее сильнее обе страны. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что одному ведомству без поддержки остальных справиться с задачей сложно. Плохо, потому что Майк Помпео — ястреб отчаянный и непреклонный, он вряд ли отступит.

Но есть один момент, который вселяет в меня оптимизм: Соединенные Штаты уже не могут просто взять и приказать Германии закончить всю эту бодягу со строительством нового газопровода, застрявшего костью в горле уставшего гегемона. Приходится выдумывать многоходовки, задействовать Порошенко и вообще чуть ли не выпрыгивать из штанов. Одного телефонного звонка в Берлин, как несколько лет назад, теперь недостаточно.

Значит, у нас с немцами есть шанс завершить начатое дело.

А мне бы хотелось услышать ваши предположения, куда в следующий раз будет нанесен удар — Крым, Донбасс, Крымский мост? А может быть, задумывается теракт в приграничных областях, на который мы будем вынуждены ответить?

Ситуация складывается так себе. Но это не означает, что мы должны спрятать голову в песок и ждать, когда она сама собой рассосется.

Не рассосется.

Павел Шипилин