60 дней для России. Очередная афера США?

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Тут, конечно, можно спорить, что было сначала, курица или яйцо.

Американцы сначала решили выйти из ДРСМД (Договора о ракетах средней и малой дальности), а Керченский инцидент просто повысил градус и раскрепостил политиков.

Кстати, и Трамп смог избежать неприятного для себя разговора с Путиным на G-20. Представляете, как Путин жал бы его в своей обычной манере, с аргументами и фактами? Понимаете, как скверно чувствовал бы себя эмоциональный Трамп, который не выносит давления и не любит особенно вникать в детали?

Или Керченский инцидент спровоцировал язык ультиматумов и вызвал окончательное решение – с Путиным не договоришься, нужно рвать. Ну, то есть Трамп надеялся поговорить с Путиным, выяснить про эту самую ракету 9М729, которая, согласно мнению американских экспертов, нарушает ДРСМД. Но после Керченского инцидента понял, что разговаривать бесполезно.

Тут, конечно, поле для догадок. Факты касаются только итогов (параллельных итогов) развития этих двух историй.

По ДРСМД госсекретарь Майк Помпео объявил ультиматум: если через 60 дней Россия не вернется к исполнению договора (следует объясниться по 9М729? уничтожить эти ракеты?), то США выходят. Но пока что США производить или размещать такие системы не будут.

(Россия, кстати, с этим не согласна. В Кремле уверены, что США уже нарушили ДРСМД, разместив в Европе наземные системы ПРО. Потому что эти системы легко могут быть использованы для запуска ракет средней и малой дальности.)

По Керченскому инциденту тот же Майк Помпео потребовал немедленного освобождения экипажей и кораблей. В стилистике Барака Обамы - помните, тот все время говорил о цене?

Майк Помео сказал:

- Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем.

- И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания.

В общем, отношения с США приняли традиционную форме: ультиматумы, угрозы, обещание высокой цены (старая риторика) и боли (это новация людей Трампа).

Кстати, очень может быть, что успех Трампа на переговорах с Си Цзиньпином тоже повлиял на решения Трампа и его ближайшего окружения.

Если с Путиным Трамп встречаться не рискнул, то с Си Цзиньпином переговоры провел. И получил уступки в торговой войне, фактически навязал противнику свою волю. Китай настолько сдался, что даже срок в 90 дней принял. Для того чтобы передоговориться и выполнить американские условия.

Заявление о 60 днях для России, о последнем российском шансе для Кремля исправиться и спасти ДРСМД появилось именно после этого успеха. Может быть, Трамп подумал, что если Си Цзиньпин сдался, то и Путин пойдет на уступки.

Я вот думаю, что было бы, если бы Трамп встретился с Путиным провел полноформатные переговоры? Рискнул бы он после этого выставлять ультиматумы и назначать Кремль сроки?

Валерий Савельев