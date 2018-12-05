Для войны с Россией нужна специальная подготовка

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4 ноября 2018 года глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о трудностях альянса в случае войны с Россией.

Основной проблемой генерал назвал транспортировку техники и контингента. Проблема, конечно, серьёзная, но не самая главная, потому что в войне с Россией проблемы возникнут на каждом шагу.

Пытаясь выяснить причины отсутствия генетической памяти генерала, обратился к интернету. На вопрос Кто вы, мистер Брукс, получил ответ «Мистер Брукс — успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Но хороший муж и заботливый отец, жертвующий деньги на благотворительность, скрывает страшную тайну — на досуге он занимается серийными убийствами, которые приносят ему удовольствие». Описание соответствует генералу НАТО, но это явно не то. Поэтому решил разобраться с его генетической памятью через фамилию.

Основателем фамилии Брукс в 24% случаев был Ногаец, в 19% - Чухонец, в 19% - Араб, в 14% - Лезгин, в 9% - Грек, а в 4% относится к балтийским регионам, в 11% случаев являлся выходцем Сан-Томе и Принсипи или Пакистана и Вануату.

Французов и немцев в роду не было. Если бы в роду были французы, то господин Брукс знал, что кроме транспортной проблемы в России прохладно, на деревьях не растут бананы, поэтому голодно, к тому же у русских есть «национальная забава» – игра в партизаны.

Во времена Наполеона Германии не было на карте Европы. Французский опыт Адольф не учёл, а Бисмарка не стал слушать. Немцам пришлось приобретать индивидуальную, генетическую память, которая по стечению обстоятельств не досталась господину Бруксу. Иначе бы он знал, что кроме прохладной погоды, проблем с питанием и «национальной забавой», продвижение задерживают несовпадение железнодорожной колеи и отсутствие заправок с качественным горючим.

Если глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс собирается воевать с Россией, ему необходимо заняться серьёзной подготовительной работой.

Для ускорения транспортировки техники и контингента, необходимо перешить колею железной дороги от Лиссабона до границы с Россией. Под предлогом взаимовыгодного сотрудничества с Россией необходимо начать реконструкцию российских автомобильных дорог. Для снабжения техники качественным горючим и сокращением времени его доставки, необходимо построить в России нефтеперерабатывающие заводы по предполагаемому пути продвижения войск.

Один голландский специалист, сказал, что целью войны Наполеона с Россией был захват конопляного производства. Современная война будет идти за энергоресурсы, которые находятся за Уралом. Поэтому нужно не только перешить колею в Европе, но и создать скоростные железнодорожные перевозки на территории России, чтобы русские не успели «запрячь своих лошадей».

Одной из причин гибели наполеоновской армии был голод. Поэтому, перед началом боевых действий, необходимо создать запасы экологически чистого продовольствия на территории России. Для этого есть все условия. За 20 лет с карты России исчезли 23 000 городов, сельских посёлков и деревень. На месте исчезнувших деревень можно создать «специализированные дачные посёлки». Местные жители будут поддерживать сохранность домов, и производить экологически чистые продукты. В мирное время эти продукты будут отправляться в ЕС для питания солдат НАТО.

Во время отпусков служащие НАТО со своими семьями могут проводить оздоровительно подготовительные программы на своих «дачах». Общение с местным населением позволит изучить русский язык и менталитет местных жителей.

Это техническая сторона подготовки к войне с Россией. Нужна также и психологическая подготовка.

В 1982 у нашего курса была производственная практика. Однокурсник из Африканской республики поинтересовался, как долго мне добираться до Якутска. Я ответил: «Более шести часов». Товарищ очень удивился. На каникулах он летал к дяде в Париж, через пол Европы и на это требовалось всего 3.5 часа. А тут не до самой окраины России и 6.5 часов.

Этот случай вспомнил в связи с психологической подготовкой бойцов НАТО. Под видом туристов, им необходимо, в обязательном порядке, проехать от Москвы до Владивостока и обратно в почтово-багажном поезде, чтобы в случае ведения боевых действий не свихнуться от российских просторов.

Теперь о погоде. Старшеклассников, потенциальных воинов, необходимо на зимние каникулы отправлять в русские деревни под видом экологических туристов. Жизнь в деревне, рубка дров для русской печки и туалет на улице в -25оС хорошая закалка для молодых организмов.

Не уверен, что мои предложения помогут бойцам НАТО одержать победу в войне, но возможно получиться возродить «одноэтажную Россию».

Александр Уфаев специально для Planet Today