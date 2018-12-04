О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

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Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие было для России провальным, уверены отечественные либералы. И этот тезис они пытаются навязать обществу, забывая, что остальные россияне вовсе не считают мерилом успеха переговоры с США.

Одной из черт наших доморощенных западников выступает абсолютная американоцентричность сознания. Люди, считающие себя выше прочих сограждан, на всё смотрят через призму с клеймом «made in USA». Доходы они меряют в долларах, свободу передвижения – наличием американской визы, любые движения на международной арене – тем, как на это отреагировал Вашингтон. Поэтому неудивительно, что чуткие носы эльфов, улавливающих малейшие изменения в ветерке, дующем из Госдепа, поморщились из-за саммита G20. Мол, если Трамп отказался от переговоров с Путиным, то это провал. За который, естественно, нужно заплатить и покаяться.

Давайте посмотрим, что же успел сделать Путин на этом якобы провальном саммите в Буэнос-Айресе. "Одним из важнейших моментов саммита стало участие президента РФ во встрече Россия–Индия–Китай. Трёхсторонние переговоры между Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином прошли впервые с 2006 года. По словам российского лидера, формат Россия–Индия–Китай имеет «большие перспективы», важно «сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободной от протекционизма и политически мотивированных ограничений".

То есть, наш президент общался с главами двух государств, в которых, если сложить вместе, проживает чуть ли не половина населения планеты. Причём с одним из этих глав – премьером Индии – Путин общался дважды: второй раз был в рамках встречи лидеров БРИКС. А со вторым – Си Цзиньпином – трижды. Помимо встречи в трёхстороннем формате и в рамках БРИКС Путин разговаривал с главой КНР с глазу на глаз, причём эта встреча была раньше двух названных групповых.

Помимо руководителей крупнейших по числу жителей государств планеты, Путин виделся с лидерами ФРГ, Японии, Франции, Турции, Бразилии, ЮАР, самой Аргентины, а также наследным принцем Саудовской Аравии.

А что же Трамп? Главным итогом его прилёта на саммит были переговоры с главой КНР насчёт бушующей «торговой войны». И на этих переговорах президент США… прогнулся. Кстати, очень забавно наблюдать, как подают это российские «всёпропальческие» СМИ.

Читаем заголовок. «Китай сдался США в торговой войне». А теперь смотрим текст. «Китай согласился покупать «очень значительный» объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — уточнили в Вашингтоне, добавив, что Пекин начнет покупать продукцию американских фермеров «незамедлительно».

Звучит так, словно Си действительно прогнулся. Но это если обладать памятью аквариумной рыбки, то есть начисто игнорировать историю торгового конфликта.

Напомню, как этот конфликт начался и как протекал. Трамп заявил, что в балансе торговли двух стран очень большой перекос, и что китайские товары надо обложить пошлинами, чтобы заместить их на внутреннем рынке американскими.

Пошлины были введены, а Пекин в ответ ударил по американским сельхозпроизводителям. Внезапно оказалось, что США продают китайцам не что-то там высокотехнологичное, а банальную еду. В первую очередь – сою. Потому китайцев очень много, и им нужно питаться. И столько сои, сколько берут они, у американских фермеров больше никто не купит.

И вот, теперь, в обмен на отказ Трампа от повышения пошлин с 10% до 25% китайцы вновь милостиво согласились покупать сельхозпродукцию, которую американским фермерам всё равно больше некому продать. Это СМИ называют «сдался».

Ау, ребята. А как же первоначальная амбициозная цель Трампа – реиндустриализация США? Где новые открытые в Америке заводы, на которых будут собирать продукцию, вытесняющую китайские товары. А их нет. Более того, та же корпорация General Motors объявила о закрытии нескольких предприятий и массовых сокращениях работников.

Так кто проиграл в торговой войне, если её изначальные цели, заявленные Белым домом при её начале, не были достигнуты? И у кого были успешные переговоры в Буэнос-Айресе: у Путина, который встречался с Си трижды, не говоря уж за всех остальных, или у Трампа, который делает вид, что не наложил в штаны?

Нет, у президента США, конечно, не ломался самолёт, как у Ангелы Меркель, и запасной тоже не оказывался сломанным, что вынудило канцлера ФРГ лететь обычным рейсом и было с придыханием прокомментировано российскими либералами. То есть с этой точки зрения Трамп успешней, чем глава правительства Германии.

И успешнее президента Франции Макрона, которого в аэропорту Буэнос-Айреса не встретил даже захудалый клерк из окружения аргентинского президента. То есть – вообще никто не встретил.

Но с точки зрения геополитики Трамп – лузер. А российские эльфы, которые живут в режиме «от одних переговоров с США до других переговоров» – просто вызывают сомнения в психической нормальности.

Кстати, гляньте, как Путина провожали сотрудники отеля в Буэнос-Айресе, где он останавливался на саммите. Да, нашему президенту аплодировали рядовые аргентинцы. И ему не понадобилось надувать щёки и заявлять, что он победил Китай, а потому китайцы теперь будут покупать нашу сою.

В общем, ничего Путин от отсутствия переговоров с Трампом не потерял. Помимо вопроса о ядерном оружии, нам вообще не о чём с американцами разговаривать, потому что слов они не понимают, а первыми мы, в отличие от них, не нападаем.

Руслан Осташко