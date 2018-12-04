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Как мертвый и глупый президенты спасли Трампа от лишних вопросов

Вторник, 04 Декабря 2018 09:30
Как мертвый и глупый президенты спасли Трампа от лишних вопросов Фото из открытых источников

 

 

Изюминка аргентинского саммита совершенно точно исчезла вместе с отменой встречи Трампа и Путина. И хотя встречи российского президента с саудовским принцем, китайским лидером и французским президентом были интересными, да и, в общем-то, полезными, эффекта могло быть куда больше.

 

Российский президент на саммите выглядел более чем достойно, и даже вопросы приветствия российского и американского лидера упали больше на сторону американца – таким понурым и потерянным он выглядел на большинстве фотографий.

 

Тем не менее, у Трампа, как оказалось, «хорошие отношения» (с) и с китайским, и с российским лидером. Страшно предположить, что же тогда в его версии «плохие»…

 

И все-таки он не блистал на этой крупной встрече, как привык блистать в Twitter. Трамп то ли подустал, то ли чувствует, что постепенно начинает терять контроль не только внутри своей страны, но и в международной политике.

 

Очень на руку ему пришелся Порошенко, который попросил защитить и заступиться в вопросе Керченского пролива. И как бы ужасно это не звучало, но и ныне покойный Буш тоже стал удобным для Трампа поводом отменить встречи. Очевидно, что запал американца некоторым образом утихает. Это отразилось и на пылкости по отношению к Китаю, и на том, как он сливался от серьезных вопросов.

 

Во-первых, Мюллер и его «расследование», «признания» соратников Трампа в судах, вопросы по бизнес сделкам с Россией обязательно последовали бы после встречи с российским президентом. То есть после встречи с русским Трампа ждала целая ловушка из вопросов, на которых он откровенно посыпался бы (так уже было после финляндской встречи президентов, и за время, прошедшее с нее, почти ничего не изменилось).

 

Во-вторых, другой блок вопросов ждал его на тему отношения с саудитами. Все-таки отсутствие санкций, которое ну слишком уж очевидно было куплено за саудовские деньги, не может не вызывать ехидных вопросов. И, простите уж за такую грубость, но Буш старший умер очень вовремя для Трампа, позволив последнему отвертеться от многих неудобств.

 

Так что как бы сейчас все фанаты Украины и ее президента не радовались американской поддержке, очень большой вопрос – кто кому на самом деле помог. Потому что, если бы Порошенко и провокации в проливе не было, Трампу пришлось бы ее придумать – лишь бы не теряться еще сильнее после разговора с российским президентом.

 

Андрей Манзолевский

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Путин
 

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