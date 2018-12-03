Друг или враг, иль так: Кто Турция для России?

Фото из открытых источников

Все мы помним 24 ноября 2015 года, когда был сбит наш Су-24 и отношения с Турцией, так хорошо развивавшиеся, дали глубокую трещину, которая не затянулась до сих пор. Несмотря на то, что Владимир Путин внешне бесстрастен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, ясно, что о былом доверии не может быть и речи.

Проправительственная газета Hürriyet приводит данные социологических исследований об отношении турок к России.

● В феврале 2016 года Россию считали другом 6,6% опрошенных, в сентябре 2018 года — 24,2%. При этом процент тех, кто считает Россию врагом, за этот же период снизился с 79,6 до 61,1%.

● В этот же период число тех, кто считает другом США, упало с 13,2 до 2,9%, а количество тех, кто считает США врагом, увеличилось с 66,7 до 89,2%.

Как по мне, говорящие цифры.

Наши соцслужбы Турцию в опросы не включают — мы привыкли воспринимать эту страну как курорт, а не как потенциального друга или врага. Ну, разве что сильно на нее разозлились после удара ножом в спину. Но это был краткий период, когда она привлекла наше внимание, в остальное время мы о ней вспоминаем перед летним отпуском, когда размышляем, куда бы поехать позагорать.

Но я вообще против таких эмоциональных оценок. Для меня государства сегодня делятся на суверенные и зависимые — с первыми сотрудничать полезно, на вторых времени терять не хочется. Турцию я считаю суверенной державой, хотя и с определенными оговорками. Все же член НАТО, а такое членство подразумевает не только права, но и обязанности. И нам никогда не стоит об этом забывать.

Мы никак не можем привыкнуть, что у стран, с которыми ведутся переговоры, могут быть свои интересы. И часто они не совпадают с нашими. Это нормально в международной практике.

Та же Турция кроме газового альянса с нами играет в игры с Азербайджаном, который тоже провел трубу в Европу. Сегодня мы обеспечиваем 55 процентов потребностей Анкары в газе. Но стоит Азербайджану построить еще пару газопроводов с месторождения «Шахдениз» (а он их, видимо, построит), и доля «Газпрома» сократится до сорока процентов.

Но и это нормально. Мы не требуем хранить нам верность — мы конкурируем. И пока успешно.

Другой известный пример — С-400, которую мы должны поставить через год. Но и американцы не дремлют, они настаивают на собственной системе — Patriot. «Если от США поступит хорошее предложение, мы серьезно его рассмотрим», — ответила Анкара.

Вы подозреваете Эрдогана в двурушничестве? Я — нет. Это просто желание не класть яйца в одну корзину. Мы и сами так часто поступаем.

Он балансирует, пытается усидеть на многих стульях. Использует уникальное транзитно-узловое положение своей страны, известное со времен императора Константина, когда через основанный им мегаполис двигались все караванные пути, и по суше, и по морю. У Турции, надо признать, это тоже получается.

Дружить с ней не надо, мы же с вами взрослые люди. Но и враждовать не стоит. Меня вполне устраивает взаимовыгодное партнерство и взаимоуважительное отношение. Куда больше?

Кстати, Эрдоган во время саммита G20 оказал Путину мелкую услугу. Когда выяснилось, что встречи с Трампом не будет, он предложил своему «дорогому другу» провести освободившиеся два часа вместе. Полноценных переговоров не было — во-первых, они не были подготовлены, а во-вторых, лидеры совсем недавно встречались и решили все накопившиеся вопросы. Так, посидели, поболтали о том, о сем.

Но турецкий президент ради этого общения отменил свои другие встречи. Он все еще замаливает грехи и очень старается быть полезным.

Безусловно, это был жест доброй воли. Пустячок, а приятно.

Павел Шипилин