Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Друг или враг, иль так: Кто Турция для России?

Друг или враг, иль так: Кто Турция для России?

Понедельник, 03 Декабря 2018 10:43
Друг или враг, иль так: Кто Турция для России? Фото из открытых источников

Все мы помним 24 ноября 2015 года, когда был сбит наш Су-24 и отношения с Турцией, так хорошо развивавшиеся, дали глубокую трещину, которая не затянулась до сих пор. Несмотря на то, что Владимир Путин внешне бесстрастен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, ясно, что о былом доверии не может быть и речи. 

 

Проправительственная газета Hürriyet приводит данные социологических исследований об отношении турок к России. 

 

● В феврале 2016 года Россию считали другом 6,6% опрошенных, в сентябре 2018 года — 24,2%. При этом процент тех, кто считает Россию врагом, за этот же период снизился с 79,6 до 61,1%. 

 

● В этот же период число тех, кто считает другом США, упало с 13,2 до 2,9%, а количество тех, кто считает США врагом, увеличилось с 66,7 до 89,2%.

 

Как по мне, говорящие цифры.

 

Наши соцслужбы Турцию в опросы не включают — мы привыкли воспринимать эту страну как курорт, а не как потенциального друга или врага. Ну, разве что сильно на нее разозлились после удара ножом в спину. Но это был краткий период, когда она привлекла наше внимание, в остальное время мы о ней вспоминаем перед летним отпуском, когда размышляем, куда бы поехать позагорать. 

 

Но я вообще против таких эмоциональных оценок. Для меня государства сегодня делятся на суверенные и зависимые — с первыми сотрудничать полезно, на вторых времени терять не хочется. Турцию я считаю суверенной державой, хотя и с определенными оговорками. Все же член НАТО, а такое членство подразумевает не только права, но и обязанности. И нам никогда не стоит об этом забывать. 

 

Мы никак не можем привыкнуть, что у стран, с которыми ведутся переговоры, могут быть свои интересы. И часто они не совпадают с нашими. Это нормально в международной практике. 

 

Та же Турция кроме газового альянса с нами играет в игры с Азербайджаном, который тоже провел трубу в Европу. Сегодня мы обеспечиваем 55 процентов потребностей Анкары в газе. Но стоит Азербайджану построить еще пару газопроводов с месторождения «Шахдениз» (а он их, видимо, построит), и доля «Газпрома» сократится до сорока процентов. 

 

Но и это нормально. Мы не требуем хранить нам верность — мы конкурируем. И пока успешно. 

 

Другой известный пример — С-400, которую мы должны поставить через год. Но и американцы не дремлют, они настаивают на собственной системе — Patriot. «Если от США поступит хорошее предложение, мы серьезно его рассмотрим», — ответила Анкара. 

 

Вы подозреваете Эрдогана в двурушничестве? Я — нет. Это просто желание не класть яйца в одну корзину. Мы и сами так часто поступаем. 

 

Он балансирует, пытается усидеть на многих стульях. Использует уникальное транзитно-узловое положение своей страны, известное со времен императора Константина, когда через основанный им мегаполис двигались все караванные пути, и по суше, и по морю. У Турции, надо признать, это тоже получается. 

 

Дружить с ней не надо, мы же с вами взрослые люди. Но и враждовать не стоит. Меня вполне устраивает взаимовыгодное партнерство и взаимоуважительное отношение. Куда больше?

 

Кстати, Эрдоган во время саммита G20 оказал Путину мелкую услугу. Когда выяснилось, что встречи с Трампом не будет, он предложил своему «дорогому другу» провести освободившиеся два часа вместе. Полноценных переговоров не было — во-первых, они не были подготовлены, а во-вторых, лидеры совсем недавно встречались и решили все накопившиеся вопросы. Так, посидели, поболтали о том, о сем.

 

Но турецкий президент ради этого общения отменил свои другие встречи. Он все еще замаливает грехи и очень старается быть полезным.

 

Безусловно, это был жест доброй воли. Пустячок, а приятно. 

 

Павел Шипилин

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Турция
 

Главное за сутки
Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Организация стран экспортеров нефти лишится одного из своих ключевых членов — о намерении выйти из состава ОПЕК объявил Катар. Министр Катара по делам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что…
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Читайте также
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации В последние годы обстановка на геополитическом фронте накалилась буквально до невозможности. Стороны, невидимые для обычных граждан, конфликта все больше начинают накалять обстановку, а страшное слово «война» все чаще начинает появляться…
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России Шаткая ситуация российско-украинского конфликта в очередной раз обострилась. Причиной тому стала стычка военных кораблей двух государств в районе Керченского пролива, после чего буквально все украинское правительство встало на уши. Их…
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море Сегодня, когда из-за инцидента в Керченском проливе продолжает нагнетаться напряженность не только в отношениях между Россией и Украиной, но и во всем мире, многими экспертами высказываются мнения относительно того, что…
Тема дня
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл

Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг в...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России
Материалы по теме
Украина и Россия отказываются от переговоров по Донбассу. Будет война? Украина и Россия отказываются от переговоров по Донбассу. Будет война?
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Киев «схватил Кремль за руку» в деле о сгоревших складах Киев «схватил Кремль за руку» в деле о сгоревших складах
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.