Российское телевидение и российские СМИ могут заставить Трампа умолять Путина о встрече

Фото из открытых источников

«В связи с конфликтом в Керченском проливе президент США Дональд Трамп принял решение отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. До разрешения конфликтной ситуации, прокомментировал в соцсетях свою позицию Трамп».

По сообщению РИА Новости, «пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал в свою очередь, что официального сообщения Кремль не получал. Глава России, как и было запланировано ранее, летит в Аргентину. Если встреча двух глав государств действительно не состоится, у президента России будет дополнительное время, чтобы провести полезные и важные встречи в рамках саммита».

О том, что на планете есть Керченский пролив, в США знает только небольшая группа специалистов, и ещё эмигранты из СССР и России. Во время инцидента, который произошёл не в проливе, а в чёрном море, пострадали всего три человека не являющихся гражданами США. Почему судьба трёх украинцев и трёх плавающих корыт волнует Трампа больше, чем судьбы погибших в калифорнийских пожарах 88 американцах, и тринадцати миллиардные убытки?

Ответ, на мой взгляд, прост. Отменить назначенную встречу проще, чем принять хороший закон, взамен плохого, который мешает тушить калифорнийские пожары. Трампу сложно признать недееспособность американской власти для решения технической задачи. Нет в США современных противопожарных самолётов! И создать парк таких самолётов США не в состоянии в ближайшие годы, поэтому Калифорния будет гореть и дальше.

В 2017 году в калифорнийских пожарах погибло 47 человек. В 2018 уже 88 человек, не считая тысячи, пропавших без вести. Почему такое происходит? Этот вопрос задал интернету.

Всё знающий интернет сообщил: «CNN: власти Калифорнии не предупредили американцев о приближении лесных пожаров». Для тех, кто смотрит новости, в этом заголовке нет новости, но запрос я делал о пожарах 2018 года, а публикация датирована 14 Октября 2017 года. 22 ноября 2018 года была публикация с похожим заголовком: «Многие жители Калифорнии не были предупреждены о природном пожаре». Через год американские власти наступили на те же грабли. Оправдывая своё бездействие, калифорнийские чиновники сказали, что испугались заторов на дорогах, поэтому решили сжечь свидетелей своей халатности. За свои деяния они не понесли никакой ответственности, а в стране никаких протестов. Чем это можно объяснить?

В семидесятые годы в СССР свободно продавался радиоприёмник «Океан 205». Он работал на длинных, средних и ультракоротких волнах, а также имел 5 диапазонов коротких волн. Даже через глушилки на нём можно было слушать вражьи голоса. В середине восьмидесятых годов, работая в тайге, носил в кармане радиоприёмник «Селга». Он ловил не только советские радиостанции, но и китайские. В штатах пользовались радиоприёмниками FM диапазона. Что это такое понял после «демократизации» России. В тридцати километрах от города эфир молчит. Даже на окраине Надыма невозможно поймать «Маяк». Вывод простой американцы за границами Калифорнии не знают о ежегодных трагедиях штата.

Исправить ситуацию должны российские СМИ, российское телевидение, а так же студенты МГИМО. Пришло время прекратить обсуждение ситуации на Украине. Эти обсуждения провоцируют запад на финансирование киевского режима, и способствуют повышению уровня жизни господина Ковтуна и его коллег.

После неадекватной выходки Трампа, пришло время начать на российском телевидении обсуждение, ситуации в Калифорнии. Можно предложить следующие темы:

У США нет денег на решение внутренних проблем.

У США вообще нет денег, одни долговые обязательства.

Администрация США мстит за желание калифорнийцев получить независимость.

Калифорнийские пожары - новый вид терроризма или американское раз…гильдяйство?

Привлечение Российской эскадрильи коврового водосброса, или вхождение Калифорнии в состав РФ, что более эффективно для победы над лесными пожарами?

На выборах 2016 года Калифорния проголосовала за Хиллари Клинтон, при том, что «католическая церковь убеждала своих прихожан не голосовать за неё, угрожая им адом». Калифорнийцы не прислушались к предупреждению католической церкви, и ад спустился на Землю.

О ежегодных калифорнийских пожарах я узнал в 2007 году. До 2017 года в них гибло от одного до девяти человек. После победы Трампа, число жертв лесных пожаров увеличилось, по неокончательным данным в десять раз. Если это случайное совпадение, то Дональду необходимо срочно договариваться о встрече с Владимиром Владимировичем и вести переговоры о создании эскадрильи коврового водосброса из российских БЕ-200. Аренда эскадрильи либо за золото, либо за российские рубли. Если встреча не состоится, значит события в Калифорнии осознанная месть за выборы.

На всякий случай российские хакеры для интенсификации процесса осознания антироссийских глупостей, должны начать информирование населения США о таких «случайных» совпадениях, как отсутствие оповещений населения о пожаре два года подряд после победы Трампа на выборах.

Александр Уфаев специально для Planet Today