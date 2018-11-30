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Вся горькая правда про "толерантную" Европу

Пятница, 30 Ноября 2018 14:13
Вся горькая правда про &quot;толерантную&quot; Европу Фото из открытых источников

Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать всех, кто хоть как-нибудь отличается. А вот в Европе, конечно же, все иначе. Здесь живут специально обученные люди, которые стремятся помочь каждому, кого встретят на пути. Им все равно какой цвет кожи у этого человека или взгляд н религию. Европеец всегда поможет. Или нет. Как оказалось, европейцы не такие уж безапелляционно толерантные.

 

Как показало свежее исследование, проведенное на территории стран членов Евросоюза, все не столь однозначно, как пытаются нас убедить прозападные политики. Оказывается, толерантность взращённых на демократии жителей европейского содружества не столь подавляюща. А чернокожие жители Старого Света до сих пор становятся жертвами насилия и других расистских выходок.

 

При этом, статистика для либерального общества чрезвычайно плачевная. Исследование гласит, что минимум двое из пяти чернокожих жителей Евросоюза утверждают, что подвергались с расовой дискриминацией. Только за последние пять лет 30% опрошенных «афроевропейцев» становились жертвами гонений и обидных заявлений в свой адрес, а 5% подвергались даже физическому насилию. И все это, конечно же, по причине отсутствия толерантности.

 

Но и на «бледнолицые» европейцы решили не останавливаться. Бедных, ни в чем неповинных африканских соседей очень часто не берут на работу, не объясняя свой отказ. Подобное происходило с каждым четвертым жителем Европы. А каждый седьмой европеец с африканской внешностью слышал отказ при попытке арендовать жилье. И все это, уверены исследователи, только по причине другого цвета кожи опрашиваемых.

 

Неприятно это слышать представителям Европейского агентства по фундаментальным правам и здесь уверены, что нужно обязательно менять такое положение вещей. Старому Свету необходимо целенаправленно стремиться к решению прав темнокожих жителей. Видимо, это включает в себя создание различных законопроектов о расовом разнообразии в офисах или подобным удивительным шагам.

 

Конечно же, если верить исследованию, проблема действительно значительная. Однако, будучи подверженным несколько иному мировосприятию или попросту помня современную сборную Франции по футболу, мне приходит в голову, что история с давлением на «афроевропейцев» несколько надуманна. Нет, я вовсе не хочу сказать, что расизм полностью вымер. Думаю, в каждой стране найдется группа людей, которая уверена, что их цвет кожи самый правильный.

 

Но в вышеописанном опросе уж больно много поддается субъективной оценке. К примеру, если человек без должного образования решил внезапно стать руководителем крупного государственного предприятия, то, скорее всего, его на эту должность не возьмут. И дело тут вовсе не в цвете кожи, а именно в отсутствии необходимых для этого навыков. Да и причину едва ли кто-то захочет объяснять, потому как это вряд ли возымеет хоть какой-нибудь смысл.

 

Такие же примеры можно привести по каждому из пунктов. Например, в случае аренды жилища явным недостатком может оказаться отсутствие доказательств платежеспособности личности. Как можно догадаться, дело также состоит не в цвете кожи.

 

Ну и вишенкой на тортике мог бы стать еще один опрос, который почему-то проводить борцы с расовой дискриминацией не стремятся. Социологическое исследование с абсолютно теми же вопросами, но заданными людям со светлым цветом кожи. Как вы думаете, после наводнения стран Европы беженцами, насколько велика вероятность, что исконные жители европейских земель встречались с расовой дискриминацией, нелестными высказываниями и физическим воздействием в отношении себя?

 

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
 

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