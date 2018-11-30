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В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ

Пятница, 30 Ноября 2018 11:29
В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ Фото из открытых источников

Подъехало еще немного доказательств того, что дело приходится иметь с жуткими «псаками», в голове у которых чёрт-те что.

 

Сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от республиканской партии Лиз Чейни внесли на рассмотрение в конгресс США законопроект о запрете выделять из госбюджета деньги на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

 

Документ носит название В радиоактивный пепел (USA vs СНВ и ДРСМД)

 

Согласно документу, запрет должен действовать до тех пор, пока Россия не сократит свой ядерный арсенал.

 

А теперь по буквам: конгрессмены-сенаторы из США считают, что сократить вооружение позволяет выход из договора о его сокращении. Каково, а?

 

И, конечно, мы все понимаем, что изначально кто-то пришел в кабинет к этой парочке горе-законотворцев и сказал: так-с, нам надо пойти прочь от договоров, которые мешают разжигать и наращивать вооружение США и в реальности, и для страниц желтых изданий о военке. Сделайте-ка закон, по которому мы от ДРСМД и СНВ сможем отказаться.

 

И авторы не придумали ничего лучше, как выйти из договора, чтоб «сдержать Россию».

 

Говорим «да», подразумеваем «нет». Отличный подход для национальных законов, могу только аплодировать.

 

По факту же выходит, что теперь американцы, если закон будет принят, станут фактическими инициаторами разрыва сразу двух документов. Россия выглядит в этой истории агрессором? Нет. А вот Штаты – еще как. И агрессорами, и страной, которая не может разработать вооружения, подходящего под ограничения договоров.

 

Далеко не факт, что этот закон пройдет хоть какие-то обсуждения. Но наличие проекта кидает еще одну монетку в копилку, в которой собрано уже достаточно фактов и поводов для реального выхода из ДРСМД, как минимум, и СНВ – как максимум.

 

Но с такими «псаками» неизвестно, кому от непродления документов действительно будет лучше.

 

Андрей Манзолевский

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости
 

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