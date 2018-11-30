По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море

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Сегодня, когда из-за инцидента в Керченском проливе продолжает нагнетаться напряженность не только в отношениях между Россией и Украиной, но и во всем мире, многими экспертами высказываются мнения относительно того, что истинным инициатором данной провокации является вовсе не Киев, а Вашингтон. Насколько такие утверждения близки к истине? Возможно, ответ мы получим, вспомнив пять самых громких провокаций, устроенных США на морях и океанах с целью развязывания войны.

Соединенные Штаты веками вели агрессивные войны, стараясь, однако, при этом всякий раз использовать для их начала некий предлог, который можно было бы назвать благовидным хотя бы с большой натяжкой. Если такового под рукой не находилось, его создавали. И, поскольку Америка все-таки изначально была морской державой, а «сферы жизненного интереса» виделись ей по всему миру, особого мастерства там достигли в организации провокаций в чужих территориальных водах. Благо, времени на оттачивание приемов и методов было предостаточно...

Испано-американская война, Куба. Взрыв броненосца «Мэн»

Первой из наиболее знаменитых морских провокаций США в нынешнем году исполнилось ровно 120 лет. В далеком 1898 году янкесы мечтали лишить Испанию ее колоний в бассейне Карибского моря, с которыми стремительно дряхлевшая заокеанская метрополия справлялась, по правде говоря, с большим трудом. Самым лакомым куском для Вашингтона была Куба. Однако, и агрессором Америка выступать не хотела – Испания же, в свою очередь, совершенно не рвалась ввязываться в войну на другом конце земного шара, да еще и с заведомо более наглым и сильным противником. США позарез нужен был повод для начала боевых действий!

Таковым стал взрыв американского броненосца «Мэн», стоявшего на рейде Гаваны. Каким ветром его туда занесло? США направили на Кубу боевой корабль, дабы «выразить обеспокоенность» творившимися там в это время беспорядками, ну и, естественно, «защитить американских граждан». Да, да – нынешние ухватки были в ходу у Вашингтона уже полтора столетия назад.

Защитить броненосец никого не смог – поскольку в одну прекрасную ночь рванул так, что отправился ко дну в считанные минуты. Как оказалось впоследствии, в погребах носовой части сдетонировало сразу пять тонн пороха! Естественно, у команды, отдыхавшей в своих кубриках, шансов не было – две трети ее немедленно отправилось на тот свет. Правда, уже тогда в чрезвычайном происшествии нарисовались некоторые странности – абсолютное большинство из 266 погибших матросов было чернокожими. При этом, по странной «случайности» ни капитан судна, ни хотя бы один из служивших на нем офицеров не то, что не погибли, а и не получили ни единой царапины.

В США во взрыве, естественно, обвинили Испанию и немедленно начали против нее боевые действия – благо, Америка билась в неподдельной милитаристической истерии и жаждала мести. В итоге, Испания лишилась не только Кубы, но и Пуэрто-Рико, равно, как и многих прочих территорий, в том числе и в Вест-Индии - например, Филиппин и Гуама. Самое замечательное, что проведенным через каких-то 12 лет повторным официальным расследованием трагедии было установлено – источник взрыва находился внутри корабля! Следовательно, никакой испанской «атаки» либо «диверсии» в данном случае не было и быть не могло. Зачем было взрывать целый броненосец? Ну, что вы, право! Тут какая-то железная лоханка, а тут – огромные колонии! Ничего личного – сплошной бизнес.

Первая мировая война, рейд Ирландии. Гибель лайнера «Лузитания»

Что там броненосец – в 1915 году у властей и финансово-промышленных воротил США не дрогнула рука пустить на дно один из самых фешенебельных круизных трансатлантических лайнеров того времени, имевший водоизмещение в 32 тысячи тонн и несший на борту, по разным данным, то ли полторы, то ли две тысячи человек гражданских пассажиров! В Старом Свете вовсю полыхала Первая мировая война, на которой можно было зарабатывать миллионы и миллиарды, а «общественное мнение» Америки, «отравленное пацифистскими настроениями» было категорически против вступления страны в эту бойню. Американцев нужно было к войне «подтолкнуть».

История последнего рейса «Лузитании», пущенной ко дну торпедой немецкой подводной лодки – дикая смесь детектива и какого-то театра абсурда. Начать стоит с того, что в американских газетах рядом с объявлением об отбытии в таковой лайнера было опубликовано... объявление посольства Германии, в котором содержалось более, чем недвусмысленное предупреждение: «Не рискуйте!» Кстати говоря, называть этот корабль «мирным» и гражданским – совершенно некорректно. В трюмах «Лузитании» океан самой натуральной контрабандой пересекали две с половиной тысячи ящиков винтовочных патронов и полторы – шрапнельных снарядов. Все эти тонны боеприпасов, сдетонировав. и привели к тому, что громадное судно затонуло, практически, моментально. Спастись посчастливилось мало кому.

Вдумчиво изучая историю этой трагедии, нельзя не придти к выводу – лайнер в самом, что ни на есть буквальном смысле слова, подводили под германскую торпеду! Адмиралтейству Британии район нахождения немецкой подлодки был известен прекрасно. Благодаря давно переданным русскими моряками вражеским шифрам, англичане читали радиограммы тевтонов, как собственную «Таймс». К чему это привело? К тому, что курс «Лузитании» был внезапно изменен – ровно настолько, чтобы оказаться точнехонько в районе «охоты» U-20 Вальтера Швигера. Более того, вышедший навстречу ей от берегов Британии положенный конвой, в который входили не только несколько эсминцев, но даже и крейсер, был внезапно развернут на 180 градусов и возвращен в порт. Одним словом, американцами и их британскими союзниками для гибели судна и его пассажиров «от рук коварных германцев» было сделано все возможное и невозможное.

Вторая мировая война, Тихий океан. Разгром флота в Перл-Харборе

Подозреваю – дочитав до этого пункта, кто-либо из читателей может возмутиться: «Ну, это автор хватил! Ладно – броненосец, или круизный пароход... Но гробить целый флот?! Это что, тоже провокация США?» Представьте себе – к подобной мысли событий 7 декабря 1941 года уже давно склоняются многие вдумчивые исследователи. В том числе – и в самих Соединенных Штатах.

Начать следует с того, что никакого «целого флота» в Перл-Харборе Америка не потеряла. По странному «стечению обстоятельств» 2 авианосца, полтора десятка эсминцев и 6 крейсеров ВМФ США улизнули оттуда как раз накануне нападения. Фактически, все наиболее ценные военные суда из-под удара были выведены. Добычей японцев стали потопленные ими 2 эсминца, четыре линкора да всякая мелочь. Остальные суда отделались более или менее серьезными повреждениями, впоследствии устраненными. Ну, и, конечно, почти две с половиной тысячи убитых. Однако, ни авианосцы, ни подводные лодки американцев не понесли вообще никаких потерь!

Не будем говорить о том, что США своими внешнеполитическими действиями (той же самой «нотой Халла», требовавшей от японцев чуть ли не безоговорочной капитуляции без всяких боевых действий), прямо-таки толкали Токио к войне. Напомним лучше о том, что многие современники и очевидцы впоследствии вспоминали - президент США Рузвельт при сообщении об атаке на Перл-Харбор не был удивлен ни на грамм. И дело тут даже не в его разговорах о том, что Америка должна заставить Японию «сделать первый выстрел» с минимальными для себя потерями. И военные, и историки в США неоднократно заявляли – Рузвельт знал все! До часа, до минуты, до точного количественного и качественного состава японской армады, идущей убивать его соотечественников. Просто Белому Дому очень нужна была эта война...

Японская нота с объявлением войны была вручена ему за сутки до нападения. Расшифровки секретных переговоров самураев ложились на стол президенту одна за другой – он знал! Однако, не только не стал предупреждать никого, а принял все меры для того, чтобы эта информация не просочилась «в войска». Эти данные в своих воспоминаниях подтверждал, например Уинстон Черчилль, лично сообщавший Рузвельту о точной дате и месте удара. По утверждению британского премьера, президент был «полностью осведомлен» о готовящемся нападении, но и не думал его предотвращать. Так оно и было. В глазах американского народа и Конгресса нападение должно было выглядеть вероломным и внезапным. Америке полагалось быть жертвой – и никак иначе

Вьетнамская война, Тонкинский залив. «Атака» на эсминец «Мэддокс»

Инцидент в Тонкинском заливе по праву считается одной из наиболее гнусных и, одновременно, топорных провокаций США всех времен. Бой торпедных катеров Северного Вьетнама с болтавшимся у тамошних берегов со шпионскими целями эсминцем ВМС США «Мэддокс» 2 августа 1964 года еще мог иметь место - по крайней мере, факт этого столкновения подтверждали и некоторые вьетнамские источники. Но вот то, что два дня спустя американские моряки «сражались» исключительно с помехами на собственных радарах, вызванных тропическим штормом, давно не пытаются отрицать даже в США. Однако, именно это «нападение» стало последней каплей для принятия американским Конгрессом «Тонкинской резолюции» и развязывания полномасштабной войны во Вьетнаме.

При этом следует учитывать, что 2 августа огонь первыми открыли, опять-таки, американцы, которым показалось, что катера совершают «опасные маневры», да и вообще ведут себя «угрожающе». Что самое главное - «Мэддолкс», наверняка находился ни в каких не «нейтральных» водах, как пытались и пытаются по сей день утверждать в США, а нагло вперся в территориальные воды Вьетнама. Торпедные катера просто вышли на перехват и не начинали бой до тех пор, пока не прозвучали первые выстрелы с американской стороны. Ситуацию в Тонкинском заливе характеризовал как «весьма сомнительную» даже капитан Герри, командовавший эсминцем, о чем он не замедлил доложить командованию ВМС США. Впрочем – без толку.

Так или иначе, но очень уж многое свидетельствует о том, что весь «инцидент» был подготовленной и изначально одобренной Вашингтоном провокацией. Слишком для многих там вторжение во Вьетнам было уже делом решенным, а уж повод, как обычно, постарались «создать», Во всяком случае, первые бомбовые удары по Северному Вьетнаму авиация США нанесла уже 5 августа, что лишний раз подтверждает - готовились заранее.

«Холодная война», Черное море. Инцидент с крейсером «Йорктаун» и эсминцем «Кэрон»

Ну, вот, наконец, мы и добрались до событий, которые, такое впечатление, и легли в основу «сценария», по которому был устроен Керченский инцидент. 12 февраля 1988 года в территориальные воды Советского Союза вошли два корабля ВМС США – крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Зачем? Ну, вряд ли этот демарш имел своей целью спровоцировать начало Третьей мировой войны – в СССР уже вовсю шла «перестройка» и ясно было, что долго ему не протянуть. Скорее, это была именно демонстрация «несокрушимой силы Америки», провокация наших военных моряков «на слабо». Однако, закончилась она самым позорным для США образом.

Вышедшие навстречу вторгшимся в наши территориальные воды уже на целых 7 миль незваным «гостям» три советских сторожевых корабля и поисково-спасательный корабль «Ямал», праздновать труса и «прогибаться» перед звездно-полосатым флагом не собирались. Наглецов несколько раз предупредили по всем правилам о том, что они нарушили государственную границу. Исчерпав все средства убеждения и предупреждения, наши моряки попросту стали таранить зарвавшихся американцев: СКР «Беззаветный» совершил два «навала» на «Йорктаун», порвав борт, и снеся к чертям на палубе все, что можно – вплоть до пусковой установки ракет «Гарпун». В итоге, на крейсере начался пожар. «Кэрону» хватило одного «навала», выполненного СКР-6 – там командир оказался поумнее.

На «Йорктауне» же угомониться никак не желали, и принялись готовить к взлету вертолеты. Взбешенных неожиданным отпором янки утихомирило только предупреждение о том, что любая «вертушка», оторвавшаяся от палубы, будет сбита немедленно, и появление над головами наших МИГ-24, рвущихся принять участие в общем «веселье». Развернувшись, американцы спешно убрались вон, поджав хвост.... Я думаю, никого не удивит тот факт, что буквально через несколько часов государственный департамент США направил в МИД СССР возмущенную до предела ноту, в которой обвинял наших моряков в «провоцировании военного столкновения»?

Как видим, устраивать провокации на море – прямо-таки излюбленный прием США. А уж события в Керченском проливе укладываются в их «фирменные» схемы просто на сто процентов. Выгоды и цели Вашингтона в данном случае столь очевидны, что о них не стоит и упоминать лишний раз. Тем более, что на сей раз не пришлось ни жертвовать, ни даже рисковать своими судами и людьми. Впрочем, и украинцы повели себя, как всегда – провалили дело самым бездарным образом. Так, что нам, пожалуй, стоит готовиться к исполнению тех же трюков, но уже самими «мастерами». Что ж – пусть попробуют...

Александр Неукропный специально для Planet Today