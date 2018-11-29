Против Приднестровья готовят провокацию?

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Пожалуй, главная новость недели – инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Несмотря на то, что это событие является частью затяжного конфликта Киева и Москвы, на сей раз его последствия коснулись и Приднестровья.

Речь идет о частичном введении военного положения в Украине. Кроме граничащих с России территорий, новый порядок был установлен в соседних с нашей республикой Одесской и Винницкой областях. Последствия этих мер уже успели ощутить на себе молдавские дальнобойщики, чьи фуры экспроприировали украинские патриоты из-за их российских номеров. А администрация одной из служб такси в Кишиневе и вовсе призвала своих сотрудников не ездить в Незалежную. Информации об инцидентах с приднестровцами, к счастью, нет, однако несложно предположить, что ждет тех, у кого на авто обнаружат российские номера или найдут российский паспорт.

Впрочем, подобные неприятности бытового характера – далеко не самое худшее. Изначально стоит задаться вопросом: «Почему Приднестровье оказалось в одном списке с «опасным» российским направлением?» Было бы нелепо предположить, что Киев внезапно испугался российских миротворцев и наших вооруженных сил. Всем известно, что они выполняют исключительно оборонительную функцию, а средств для масштабных наступательных действий у них попросту нет!

В связи с этим напрашивается очень нехороший вывод: украинские власти вписали нашу республику в «военный список» вовсе не потому, что видят в нас угрозу. Напротив, вполне вероятно, что нам готовят некий сценарий взамен потерпевшей крах провокации в Азовском море. Это может быть аналог грузинской агрессии в Южной Осетии, который начался с обстрела российских миротворцев и преследовал цель навязать Москве войну. В нашем случае все условия для подобной провокации соблюдены, и, более того – у миротворцев практически отсутствует транспортная связь с Россией; для того, чтобы помочь своим солдатам и защитить своих граждан в ПМР, ей неизбежно придется идти «напролом» через Украину или Молдову, то есть стать «агрессорам» в глазах мирового сообщества.

Хочется надеяться, что это так и останется лишь опасением. Однако на днях в Одессе было замечено перемещение тяжелой боевой техники, включая зенитно-ракетные комплексы. Те, что могут пригодиться для уничтожения спешащей на подмогу авиации…

Екатерина Бородина специально для Planet Today