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Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию"

Четверг, 29 Ноября 2018 14:40
Шокирующая беспринципность &quot;мирового борца за демократию&quot; Фото из открытых источников

Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются отыскать правду и заставить справедливость торжествовать. Правда поиски справедливости, как показывает практика, происходят далеко не всегда. Ну а если дело касается выгодных партнеров, которые еще и деньги приличные платят, то о правде и вовсе можно забыть.

 

В очередной раз свою принципиальную беспринципность показали руководители Соединенных Штатов, когда заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд не имеет абсолютно никакого отношения к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Столь ответственное заявление вызвало бурю негодования более принципиальных коллег из Сената и Конгресса.

 

Для непонятливых пришлось даже провести закрытый брифинг, на котором разъяснить степень их непонимания ситуации. Более того, для познавательной беседы были приглашены вовсе не кто-нибудь, а госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джим Мэттис. Правда столь выдающийся список спикеров не возымел должного эффекта и многие все же остались недовольны происходящим.

 

После вышеописанного брифинга сенатор от республиканцев Боб Коркер отметил, что выступления Мэттиса и Помпео еще больше указали на причастие саудовского принца к убийству журналиста. Коллега Коркера из стана демократов Боб Менендес добавил, что подобной реакцией Вашингтон дает зеленый свет на любые бесчинства, если таковые происходят со стороны союзников.

 

Тексты выступлений Мэттиса и Помпео действительно указывают на подобное положение вещей. К примеру, опубликованное заявление главы Пентагона гласит, что США не имеет права забывать о собственных интересах даже в случае столь громкого преступления, как убийство Джамаля Хашогги. То есть, если перевести вышесказанное с политического на человеческий язык Мэттис имел ввиду, что дружба с Саудовской Аравией гораздо важнее, чем зверское убийство одного журналиста и причастие к этому событию наследного принца.

 

И, конечно же, долго можно пенять в сторону оппозиционных Трампу политиков. Можно намекать на попытки их давления на действующего президента путем окрашивания союзников в неблагоприятные цвета. Однако есть куда более материальное и обозримое объяснение столь рьяной любви к саудовским правителям. Оно называется понятным всем словом «деньги».

 

А денег от сотрудничества с Саудовской Аравией правительство Соединенных Штатов получает немало. Если верить изданию ТАСС, представитель Госдепартамента США сообщил их корреспонденту очень интересную новость. Заключается она в том, что совсем недавно США подписала договор с Саудовской Аравией на поставку в ближневосточное государство своих систем ПРО. Сумма сделки составила 15 млрд долларов США.

 

И это значит, что дружба с руководителями Саудовской Аравии приносит не только внушительные пополнения в бюджет страны, но и дает возможность контролировать ближневосточный регион. Ну и в качестве бонуса, у Соединенных Штатов остается вариант развития личных интересов на здешней территории, что является весьма немаловажным аспектом.

 

Подводя итоги, стоит заметить, что представители Соединенных Штатов даже не пытаются в полной мере скрывать происходящее. Более того, в отдельных заявлениях прямым текстом они говорят, что их интересы гораздо важнее законности тех или иных действий. И теперь каждый, кто считает, что западные демократы столь принципиальные, как они себя пытаются показывать в отдельных моментах должны задуматься: такой ли демократии они ищут? Или это просто очередная ширма, за которой скрываются лишь скрываются меркантильные интересы.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
 

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