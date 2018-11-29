Что будет, если военное положение введут в России?

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В связи с недавним инцидентом в Керченском проливе украинское руководство решило, что пришло то самое время, когда нужно вводить военное положение. И, несмотря на то, что противостояние с «путинской агрессией» здесь ведется уже не первый год, положение было введено всего на 30 дней. И здесь у многих начал возникать вопрос: а что, если и в России введут военное положение?

Конечно же, сейчас сложно представить, что такой вариант возможен в принципе. Однако ситуация в мире может кардинально измениться и подобный поворот событий окажется реальным. Тем более, что с 2002 года в стране есть специальный закон, который гласит, что президент государства может ввести военное положение, как частично, так и на всей территории страны.

Сразу после принятия такого решения российский правитель должен проинформировать об этом Госдуму, Совет Федерации, а также генеральных секретарей Совета Европы и ООН. После этого члены Советы Федерации должны будут в срочном порядке рассмотреть изданный указ и проголосовать за вступление его в силу. Для того, чтобы военное положение было введено необходимо большинство голосов членов Совета Федерации.

Однако, банально, по причине плохого настроения, президент не может воспользоваться правом объявлять военное положение. Для этого должны быть веские причины, которые также озвучены в законодательстве. Среди них можно отметить такие акты агрессии против России, как: вторжение иностранной армии на российские территории, бомбардировка, блокада портов и другие подобные достаточно объективные для введения военного положения причины.

Но есть здесь и такой пункт, который позволяет издать вышеописанный указ уже сейчас. Он касается государств, которые предоставляют свои территории потенциальному агрессору для последующего нападения на Россию. Не сложно догадаться, что к этому пункту можно отнести НАТО в качестве того самого потенциального агрессора, который успешно выставляет свое вооружение на подходах к РФ.

Скорее всего, должно произойти нечто экстраординарное для того, чтобы Владимир Путин расценил происходящее, как акт прямой агрессии на Россию. Но в случае введения военного положения жители страны будут отселяться на безопасные территории, где государство обязано будет предоставить им временное жилье.

Кроме того, на территориях с объявленным ВП в срочном порядке налаживается производство всей необходимой для армии продукции, усиливается охрана стратегических объектов, где также вводится особый режим работы. И, по сути, это еще не самые печальные последствия военного положения. Ведь правительство имеет право запрещать работу любых организаций, партий или других объединений, которых заподозрят в деятельности, подрывающей безопасность России.

Кроме того, становится возможным изъятие любого имущества, под предлогом обороны страны. Но важно помнить, что изымаются вещи не безвозмездно. Государство обязано возместить ущерб за потерянное имущество пострадавшим жителям. Также пресекаются и другие свободы граждан. Вводится запрет на митинги, забастовки, выборы и подобные попытки волеизъявления народа.

То есть, военное положение приводит к потере всех базовых свобод гражданина страны. И, конечно же, объяснить это можно чрезвычайной ситуацией в государстве, но уж больно мало этих самых свобод, дабы лишать жителей еще и их. Очевидно также и то, что руководители России вряд ли будут использовать военное положение для решения каких-либо своих целей, как это делают в соседней Украине. Но все же даже одна мысль об этом приводит в некое уныние.