Размышления здравомыслящего человека о войне

Фото из открытых источников

События последних дней, имеющие отношения к конфликту России и Украины, выглядят весьма тревожно. Столкновение в Азовском море, последовавшие за этим нападения на российские посольства в некоторых городах Украины, а также внезапный артиллерийский обстрел территорий Донбасса. Все это говорит о том, что некто пытается накалить отношения между государствами до предела, а возможно и вывести на другой уровень – настоящей открытой войны.

Однако, как бы ни были сильны потуги невидимого врага еще больше расстроить отношения России с Украиной, правительства стран должны сделать все необходимое для удержания существующего, пусть и зыбкого, баланса. Конечно, добиться этого будет очень сложно, ведь антироссийская истерия достигла в Украине своего очередного пика и западные «миротворцы» останавливаться не собираются.

Подобный накал страстей уже был однажды. Не так давно. В 2014 году, когда украинские революционеры свергали действующего президента Виктора Януковича, у России были вполне реальные шансы, прикрываясь просьбой о помощи украинского лидера, развязать открытое противостояние. Однако тогда Кремль отказался от такого поворота событий. И, как бы ни было горько это признавать жителям поглощенного войной Донбасса, скорее всего, это был правильный выбор.

Ведь в противном случае российскому государству пришлось бы противостоять не только американским санкциям, но и, возможно, военным давлением со стороны западного мира. А к столь массовому противостоянию, не только тогда, даже сейчас Россия едва ли готова. Да и к чему бы привела открытая война со своим соседом? Только к полнейшей ненависти с обеих сторон и массовым разрушениям братских (как бы не пытались убедить в обратном отдельные политические деятели) государств.

Конечно же, сейчас Россия стала гораздо сильнее, нежели была четыре года назад. На вооружении страны появились новые более современные образцы вооружения, да и союзников стало куда больше, чем раньше. Достаточно продуктивно развиваются партнерские отношения с Турцией и Ираном, связь с Китаем стала еще более тесной. В то же время не самым лучшим образом оценивается ситуация с взаимопониманием в стане потенциального оппонента.

Однако является ли это причиной для открытого военного противостояния? Ведь очень многие «диванные» военные эксперты, если верить записям в интернете, прямо призывают к подобному повороту событий. Вот только не понимают эти самые комнатные специалисты, что даже хорошая война куда хуже даже самого плохого мира. Да и не поймут, скорее всего, никогда. Потому что, банально, на войну, к которой они так уверенно призывают, они идти не собираются. Им удобнее вещать о победе над врагами с территории привычного нагретого компьютерного кресла, а изменять привычкам – вредно.

Всем же остальным важно понимать, что поддаваться на подобного рода призывы – не правильно и губительно. Жители нашей страны, проживающие в середине прошлого века, могли бы это подтвердить. Да вот только тогда им выбирать не приходилось, а у нас выбор есть. И его нужно сделать обязательно правильно. Можно надеяться на военную мощь, но лучше, при любой возможности, разногласия решать миром.

И в большей степени это, конечно же, касается тех, кто прямо сейчас на просторах интернета кричит о войне и ее необходимости. Помните – только солдат на передовой имеет право стремиться в бой. Не тыловые крысы. На войне гибнут люди. А именно люди являются основой любого государства. И если разбазаривать жизни людей просто так, очень скоро может оказаться, что и защищать уже будет нечего.