Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации

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В последние годы обстановка на геополитическом фронте накалилась буквально до невозможности. Стороны, невидимые для обычных граждан, конфликта все больше начинают накалять обстановку, а страшное слово «война» все чаще начинает появляться в выступлениях различных политических деятелей. И, скорее всего, если не произойдет чего-либо чрезвычайного, то планета вновь может погрязнуть в кровопролитных противостояниях.

Поэтому неудивительным является тот факт, что не так давно президент России Владимир Путин созвал представителей различных оборонных предприятий, с которыми был намерен обсудить дальнейшие темпы развития оборонной промышленности и вопрос усовершенствования существующей армии. Подобным образом российский лидер пытался понять насколько высоки шансы возможную войну остановить или отразить атаки неприятеля.

Не стоит быть хорошим историком, что события, последовавшие за 1991 годом, буквально полностью разрушили всю накопленную мощь советской армии. И если бы немецкие правители середины XX века знали, что Россию можно легко победить вовсе не военным путем, победителем в том противостоянии оказался далеко не Советский Союз. Ведь всего за несколько лет Ельцину и его подопечным удалось продвинуться в направлении разрушения страны куда дальше, нежели многомиллионным немецким армиям.

Серьезные советские предприятия, производившие в свое время невероятное количество современного для той эпохи вооружения, были закрыты, а их рабочие отправились искать пропитание в других областях. Вместе с тем снижалась и боеспособность уже российской армии. Было закрыто огромное множество военных факультетов в университетах и заморожены проекты различных инновационных военных технологий. И если бы такое правительство осталось у руля страны еще хотя бы несколько лет, мы смогли бы наблюдать реальный распад ослабленной огромной страны.

Но, к счастью россиян, история свернула на совершенно иной путь. Смена руководства привела и к резкому изменению курса страны. Буквально по крупицам вновь прибывшие лидеры государства начали восстанавливать боеспособность своей армии. При этом, процесс этот происходил достаточно незаметно для оппонентов России на мировой арене. И здесь, как бы не пытались очернить Владимира Путина сейчас, большую роль сыграл новый (и действующий до сих пор) президент.

Конечно же, очень легко говорить сейчас о том, что страна находится в кризисе, а вместо того, чтобы помочь народу правительство все больше нагнетает обстановку повышением налогов и увеличением пенсионного возраста. Но существует ли возможность предположить, что это может быть одной из немногих возможностей сохранить Россию целостной и независимой? Как это было и во времена, предшествовавшие началу Второй мировой войны. Когда из республик Советского Союза буквально выжимались все соки. Возможно, многие с этим согласятся. Но некоторым это сравнение покажется странным.

И вот почему. В вышеуказанное время народ действительно сплотился перед общей проблемой. Это, собственно, можно наблюдать и сейчас. Однако есть и те, кто себя прекрасно чувствует в ситуации нагрянувшего лиха и свой вклад в общий фонт защиты страны делать не собирается. Да и едва ли кто-нибудь может поверить в тот факт, что государственные деятели, удобно восседающие в широких правительственных креслах вместе со своими детьми готовы также встать плечом к плечу с простым народом, дабы отбить атаку неприятеля.

И здесь уже нужно правительству задуматься, насколько высока вероятность того, что люди согласятся слепо защищать свою страну, несмотря ни на что, если главы этой страны не готовы разделить с ними эту участь.