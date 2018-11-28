Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов»

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Легенды о «кремлеботах» являются именно теми страшными сказками, которыми независимые западные демократы кормят каждого жителя своей страны. Истории о вмешательстве России в жизни обычных граждан Европы и США были одно время даже буквально самой главной новостью в западных СМИ. Но, как оказалось, те, кто громче всех кричали о вмешательстве внезапно сами оказались ботами.

По крайней мере, опубликованная хакерами из группы Anonymous переписка МИД Великобритании гласит о том, что в Соединенном Королевстве бросили немалые средства на борьбу с Россией. В документе была опубликована сумма в 2 миллиона фунтов стерлингов, которые Форин-Офис (он же МИД Великобритании) до марта 2019 года готовы были потратить на распространение антироссийских мыслей на территории РФ.

Задача эта возлагалась на плечи матерых борцов с правительственным беспределом и прочих либерально настроенных граждан. Вот правда имена этих самых «лидеров мнений» не внушают доверия у многих жителей страны, знакомых с их деятельностью. Одним из них оказался Уильям Браудер, который одно время успешно использовал свои интеллектуальные навыки внутри России, но позже ему пришлось покинуть государство. На этом его деятельность не прекратилась. Уже из-за границы он продолжил нелестно отзываться в отношении РФ. Не так давно он даже заявил, что Россию нужно изгнать из Интерпола.

Также в списке оказались такие известные личности, как Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Навального. Здесь же было имя Владимира Сутягина, который в начале 2000-х был осужден за государственную измену, а в 2010 был освобожден и отправился на любимый Запад, попав в программу по обмену шпионами. То есть, несложно догадаться, что личности там собраны исключительно уникальные и ничего общего с борьбой за права человека не имеют.

И вот эти самые борцы за свободы всяческого рода должны создавать антироссийские настроения в стране. При чем, если верить предоставленному документу, борьба эта разделена на две фазы, первая из которых уже одобрена британским министерством. Кроме того, в уникальной операции были задействованы не только чиновники Соединенного королевства. Им активно помогали ближайшие коллеги из НАТО и даже представители Минобороны Литвы.

И, конечно же, вишенкой на торте является вся ирония ситуации. Ведь многие из тех, кто совсем недавно называл «кремлеботами» всех, поддерживающих российское правительство, оказались никем иным, как ботами. Только не теми плохими, кремлевскими, а правильными, добрыми – западными. Вот только как это укладывается в чистые помыслы борьбы за светлое будущее государства, если действуют они заведомо в пользу другого? Этого, наверное, господа «западоботы» объяснить не смогут.

Ведь гораздо приятнее было обсуждать то, насколько боты все другие. Это всегда гораздо удобней и интересней для поклонников своего творчества. По крайней мере, так считал эксперт натовского Атлантического совета Бен Ниммо, называя американскую пианистку украинского происхождения Валентину Лисицу влиятельным русским ботом. Да вот только, в конечном итоге, ботом оказался сам Ниммо, чье имя также оказалось в списке «лидеров мнений».

Вот так и живем. Сколько уже существует различных поучительных историй о том, что громче всех призывает ловить вора сам вор, но не всем людям удается понять, что основаны эти истории на реальных событиях. В очередной раз это подтверждается и опубликованными документами хакерами из Anonymous. Да вот только поверят ли в это люди или сочтут очередным витком кремлевской пропаганды? Поживем – увидим.