Чему "дело Скрипалей" может научить спецслужбы России?

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Уже более полугода длится эпопея с делом об отравлении семейства Скрипалей. И на протяжении всего этого времени Великобритания безостановочно атакует Россию все новыми и новыми подробностями, проявляющимися в этом деле. Неважно, насколько предоставляемые факты соответствуют действительности. Важно то, насколько хорошо получается у королевских подданных заставлять международную общественность верить в свою правоту.

При этом, занимаются очернением России Британцы, явно, без особых усилий. Наглядным примером этого является очередной внезапно всплывший факт, появившийся 27 сентября на странице сайта Wikipedia об Анатолие Чепиге. Там появилась информация о том, что исследовательская группа Bellingcat вместе с изданиями The Insider и BBC Russia провели некое расследование. Журналисты, изучив официальные базы данных российских паспортов, определили, что этот самый Чепига является человеком, ранее представившимся в качестве Руслана Боширова. А значит, именно Чепига травил Скрипалей вместе с остальными пострадавшими от яда «Новичок».

И, опять-таки, правдивость информации пока не имеет значения (с этим пусть разбираются компетентные специалисты). Гораздо более важно то, насколько четко действуют британские подданные. Только исследовали из Bellingcat произвели некое расследование, как практически сразу появилась страница, повествующая о выводах этих изысканий. И теперь эта информация разносится во всех иностранных СМИ в качестве устоявшегося факта. Неважно, что подтверждений этой информации пока нет нигде в официальных источниках. СМИ говорят, а значит найдется и огромное количество тех, кто воспримет эту новость, как данность.

И никто теперь даже не вспомнит о том, что тот же самый Bellingcat занимался расследованием сбитого в небе над Украиной малазийского «боинга» МН-17. А в качестве данных для своих размышлений исследовательская группа использовала информацию, взятую из интернет-пространства. Здесь были приведены различные неподтвержденные аудиозаписи и звонки, внезапно появившиеся в Сети.

Но разве это кому-нибудь интересно? Главное – закинуть очередной ряд не подтвержденных сведений, который подхватят другие ресурсы. А позже, если кто-нибудь опровергнет эту информацию, можно будет сказать, что поступила она из неофициального источника и является всего лишь домыслами журналистов. Пока же этого не произошло, России придется справляться с очередным валом критики в свой адрес, робко предлагая предоставить более основательные доказательства. И в этом заключается главная проблема.

Сейчас мир существует уже по совершенно другим правилам. Теперь объективной информации уже никто не ожидает. Это связано с тем, что ее банально невозможно найти среди той груды мусора, что день за днем появляется в новостных рубриках. И люди, по привычке, «кушают то, что есть на столе», не ожидая ничего другого. В этом проигрывают и отечественные спецслужбы. Они закостенели и не умеют реагировать на современную реальность. Пока они пытаются выяснить, кто виноват и что с этим делать (или, в качестве альтернативного варианта, как отвести от себя подозрение), весь мир уже употребляет информацию, предоставленную огромным количеством изданий.

Уже давно прошли времена ярких дипломатических баталий и вычурных шпионских игр. Сейчас: кто громче кричит, того и правда. Это неправильно, некрасиво и мерзко. Но это действительно так. И теперь, чтобы победить своего соперника, нужно соревноваться не в логике, а в силе голоса.

К сожалению, пока эта тенденция меняться не собирается. Более того, она берет курс на свое усугубление. К этому отечественным спецслужбам придется привыкать. И привыкать как можно быстрее. В противном случае Россию ожидают еще большие неприятности.