Дональд Трамп назвал своего главного врага

Фото из открытых источников

Когда на международной арене мало что получается, есть единственный проверенный способ. Он заключается в поиске старого знакомого народу врага, вокруг которого вся страна готова сплотиться. Именно этим золотым правилом воспользовался американский президент Дональд Трамп, у которого дела идут, и правда, не очень хорошо.

Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Соединенных Штатов заявил, что у его государства есть враг пострашней всяких там Россий и Китаев. Отныне наибольшим злом для Дональда Трампа является возрождающийся коммунизм и социализм, который с исчезновением Советского Союза никуда не исчез с нашей планеты, а бесцельно бродил в поисках ново жертвы. И этой новой жертвой, а заодно и наибольшей теперь неприятностью для США, стала скромная Венесуэла, основной деятельностью которой стала попытка сохранения принадлежащей народу нефти для последующего сохранения государства.

Но Трамп то знает, что социализм с коммунизмом – вещи до обидного коварны и несут за собой целую массу неприятностей, почетное место среди которых занимает коррупция и тяга к разрушению. Именно социализм с коммунизмом ведут за собой различные экспансии, притеснения и вмешательства в дела других стран. А потому США обязаны вновь вступить в неравную схватку с разрастающимися корнями социализма. Дабы присутствующие понимали, что проблема касается всего мира, Трамп призвал всех сплотиться в общей борьбе против антидемократических движений.

И вроде бы все понятно. Дело вполне привычное – найти самого слабого из всех возможных, чтобы пинать его гурьбой, прикрываясь красивыми лозунгами. Венесуэла, как раз, подходит под эти характеристики (не на борьбу с Китаем же всех открыто призывать – там можно и по зубам получить). Но вот только получается, что Трамп, в призыве объединиться против общего врага, заимствовал о «социалистов и коммунистов» те самые негативные качества, против которых мир и должен восстать.

Только подумайте: «Жажда власти социализма приводит к экспансии, вмешательствам и притеснениям», - говорит Трамп. И в тот же момент призывает к вмешательству и притеснениям. Вместе с ними, очевидно, в грядущей войне будет идти и экспансия, прикрытая листочком с надписью «демократия». А то, что социализм «приводит к коррупции и разрушению» - еще более удивительное утверждение. То есть другие политические движения полностью отвергают коррупцию и всячески не приемлют разрушения? В мире есть сотни примеров, утверждающие об обратном.

Вся суть очередной борьбы американского народа (с поправкой на то, что, пока, в этом противостоянии участвует только Трамп) с ненавистными призраками коммунизма заключается в том, что это единственный реальный шанс сплотить утраченные связи со своими коллегами. С начала своего правления Трамп успел наломать немало дров, из-за чего многие былые партнеры начали постепенно отворачиваться от Соединенных Штатов. И теперь многие все чаще поглядывают на восток, в котором сокрыты огромные возможности. Да и давления там никто оказывать, вроде как, не собирается. И теперь Трампу нужно восстановить утраченные связи.

Видимо, ничего лучше советникам американского президента в голову не пришло, чем начать запугивать своих европейских товарищей возможностью возвращения коммунизма, вокруг которого они в свое время и сплотились. Да вот только Венесуэла не лучшим образом подходит на явный пример угрозы вселенского масштаба. Максимум, на государство, которое не угодило Соединенным Штатам. А это уже совершенно другая картина. И, скорее всего, в новую байку никто уже не поверит. Хотя, кто знает.