Мировому лидерству США настал конец?

Фото из открытых источников

Мировой гегемонии США предвещают конец, и будет он веселым – под смех бывших верных служек. Смех делегации Германии в ответ на призывы Трампа как можно меньше зависеть от России – один из предвестников.

Как отметила Захарова:

- Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира. Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала.

Впрочем, смеялись не только немцы.

Заявление Трампа о том, что он за год своего президенства сделал больше, чем какой-либо другой президент США за все время своей деятельности, вызвало в зале бурные продолжительные аплодисменты и не менее бурный веселый смех.

Вот только лично я не могу понять – а над чем смеялись-то, господа?

Лично я бы сказал, что для движения освобождения Европы от власти своего заморского хозяина Трамп сделал больше, чем Абрахам Линкольн для освобождения негров! У меня с каждым днем складывается все большее ощущение, что, несмотря на все санкции и прочие гадости, Трамп-то наш!

Методично, день за днем, он убивает все достижения американских дипломатов, разрывая нити влияния на европейскую политику. И если Англия еще поддерживает США всеми силами (традиционный англосаксонский союз), то континентальная Европа все чаще и чаще говорит о суверенитете от США и необходимости независимости экономики от большого белого господина…

Да и сам Трамп делает все возможное, чтобы Европу отпустить.

- Прошлые президенты США включались в работу ООН для того, чтобы Америка могла придавать форму всему миру. Трамп, наоборот, видит в международной системе инструмент, с помощью которого мир сдерживает Америку. – Пишет агентство Блумберг.

И не упоминает, что уйти от “сдерживания” он пытается очень странно: выход Штатов из Совета ООН по правам человека, угроза Трампа выйти из ВТО, угроза объявить санкции против Гаагского суда.

Так и хочется сказать – все, все шо нажито непосильным трудом нескольких поколений американских политиков похерено ради того, чтобы сделать Америку превыше всего…Но выброшенные инструменты влияния удачно подбирают противники США, и получается…Получается что Трамп отдает свое оружие в чужие руки. Добровольно.

Мда… Я бы на месте американских элит на самом деле попытался прорваться в хранилища документов ГРУ, вдруг Дональд уже награжден за свои выдающиеся заслуги? Шутка это конечно, но…

За время своей работы Трамп умудрился сплотить противников США больше, чем кто либо до него. И это – опасно. Потому что никто не знает – удастся ли вернуть утерянные позиции.

Мировой гегемон уходит в историю – пусть медленно, но верно. Станет ли мир от этого лучше, и когда окончательное падение колосса случится – пока что неизвестно. НО то, что это неизбежность понимают практически все.

Олег Сидоров