Пятница 28 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Мировому лидерству США настал конец?

Мировому лидерству США настал конец?

Пятница, 28 Сентября 2018 09:03
Мировому лидерству США настал конец? Фото из открытых источников

Мировой гегемонии США предвещают конец, и будет он веселым – под смех бывших верных служек. Смех делегации Германии в ответ на призывы Трампа как можно меньше зависеть от России – один из предвестников.

 

Как отметила Захарова:

 

- Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира. Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала.

 

Впрочем, смеялись не только немцы.

 

Заявление Трампа о том, что он за год своего президенства сделал больше, чем какой-либо другой президент США за все время своей деятельности, вызвало в зале бурные продолжительные аплодисменты и не менее бурный веселый смех.

 

Вот только лично я не могу понять – а над чем смеялись-то, господа?

 

Лично я бы сказал, что для движения освобождения Европы от власти своего заморского хозяина Трамп сделал больше, чем Абрахам Линкольн для освобождения негров! У меня с каждым днем складывается все большее ощущение, что, несмотря на все санкции и прочие гадости, Трамп-то наш!

 

Методично, день за днем, он убивает все достижения американских дипломатов, разрывая нити влияния на европейскую политику. И если Англия еще поддерживает США всеми силами (традиционный англосаксонский союз), то континентальная Европа все чаще и чаще говорит о суверенитете от США и необходимости независимости экономики от большого белого господина…

 

Да и сам Трамп делает все возможное, чтобы Европу отпустить.

 

- Прошлые президенты США включались в работу ООН для того, чтобы Америка могла придавать форму всему миру. Трамп, наоборот, видит в международной системе инструмент, с помощью которого мир сдерживает Америку. – Пишет агентство Блумберг.

 

И не упоминает, что уйти от “сдерживания” он пытается очень странно: выход Штатов из Совета ООН по правам человека, угроза Трампа выйти из ВТО, угроза объявить санкции против Гаагского суда.

 

Так и хочется сказать – все, все шо нажито непосильным трудом нескольких поколений американских политиков похерено ради того, чтобы сделать Америку превыше всего…Но выброшенные инструменты влияния удачно подбирают противники США, и получается…Получается что Трамп отдает свое оружие в чужие руки. Добровольно.

 

Мда… Я бы на месте американских элит на самом деле попытался прорваться в хранилища документов ГРУ, вдруг Дональд уже награжден за свои выдающиеся заслуги? Шутка это конечно, но…

 

За время своей работы Трамп умудрился сплотить противников США больше, чем кто либо до него. И это – опасно. Потому что никто не знает – удастся ли вернуть утерянные позиции.

 

Мировой гегемон уходит в историю – пусть медленно, но верно. Станет ли мир от этого лучше, и когда окончательное падение колосса случится – пока что неизвестно. НО то, что это неизбежность понимают практически все.

 

Олег Сидоров

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США геополитика
 
Главное за сутки
В России меняются правила регистрации автомобилей‍ В России меняются правила регистрации автомобилей‍ Министерство внутренних дел утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД. Соответствующий приказ уже опубликован ведомством на официальном портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 6 октября.…
The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Daily…
Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подлоге и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Маска,…
Читайте также
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны? Если верить современным СМИ, то любые массовые беспорядки должны заканчиваться, как минимум, вооруженным противостоянием. В очередной раз такое суждение доказывают отдельные работники по насыщению информационного пространства, которые заговорили о повторении…
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? За долгие годы правления Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами сложилось впечатление, что власть президента мощна и непоколебима. Казалось, ничего не может произойти такого, что могло…
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Принятое Москвой решение о поставке давно ожидаемых Дамаском современных ракетных комплексов ПВО С-300 вполне ожидаемо вызвало резко негативную реакцию, причем как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. И дело тут,…
Тема дня
Мировому лидерству США настал конец? Мировому лидерству США настал конец?

Мировой гегемонии США предвещают конец, и будет он веселым – под смех бывших верных служек. Смех дел...

Фото
Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули? Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули?

Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве
Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции
Материалы по теме
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Для чего на самом деле Украина понадобилась Евросоюзу? Для чего на самом деле Украина понадобилась Евросоюзу?
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Что будет делать Европа, если Россия окончательно уйдет к Китаю? Что будет делать Европа, если Россия окончательно уйдет к Китаю?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.