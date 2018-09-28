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Трампа с его санкциями посылает подальше весь мир

Пятница, 28 Сентября 2018 07:30
Трампа с его санкциями посылает подальше весь мир Фото из открытых источников

Гомерический смех, которым зал Организации Объединенных наций встретил речь президента США Дональда Трампа о его небывалых «успехах» - явление вполне знаковое. Заигравшиеся во всемогущество Америка и ее лидер вызывают  у остального мира вовсе не преклонение или страх, а примерно те же эмоции, что и назойливая муха, норовящая укусить побольнее. Особенно же это видно в свете событий, имеющих не столько политическую, сколько экономическую подоплеку.

 

В то время, как с трибуны той же ООН Трамп мечет громы и молнии, призывая все  нации немедленно сплотиться вокруг США в «полнейшей изоляции Ирана», верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и  безопасности Федерика Могерини преспокойно заявляет о создании механизма по полному нивелированию санкций против этой страны. Кто так решил? Да те, кому осточертело вашингтонское санкционное хамство: Россия, Китай, Германия, Франция, и Британия. Как раз они считают, что Иран свои обязательства по ненавистной Трампу «ядерной сделке» выполняет неукоснительно. Раз так, то и экспорт нефти и газа из этой страны «пятерка» намерена поддерживать, а фирмы, сотрудничающие с Тегераном – защищать от американских «наездов».

 

Для этих целей в Евросоюзе обещают запустить «механизм специального назначения», в рамках которого  будет создано особое юридическое лицо – специально для проведения «законных» сделок с Ираном в обход американских санкций. К сотрудничеству, помимо европейских стран, призываются «заинтересованные партнеры» во всем мире. Ну, и кто победил?! Белый Дом может сколько угодно вводить новые ограничения (очередной, особо болезненный  их виток в отношении Ирана запланирован на 4 ноября) – все равно ж соблюдать их никто  не собирается! Главный цербер Вашингтона Джон  Болтон в ответ может сколько угодно твердить о том, что США будут поддерживать санкции против Ирана «агрессивно и непоколебимо» и открыто угрожать Европе страшными карами за «уклонение». «Евросоюз силен в риторике, но слаб в действиях»? Ну, ну, мистер Болтон, посмотрим...

 

Примерно такая же история, только еще смешнее и позорнее,  произошла и с попыткой Трампа «обвалить» цены на нефть. Это ж надо додуматься – попытаться «построить» могущественную ОПЕК, да еще и разговаривать с ее лидерами, словно шериф, ввалившийся в захудалый салун – с местными пьянчужками: «Снизьте цены прямо сейчас!» Ведь  пока Америка  «защищает вас за очень небольшие деньги»,  цены на бензин растут, а вы даже не чешетесь! Зачесались... Цены тут же пошли вниз – на несколько центов. А потом – взлетели вверх, побивая многолетние  максимумы и стремясь к «пикам» 2014 года. Баррель нефти за 100 долларов? Ждите - скоро на всех автозаправках Америки...  Ваш президент может сколько угодно брызгать слюной, и вопя о «картельном сговоре» и «манипулировании ценами». Его давно уже никто не слушает.

 

Не лучше обстоит дело и с попытками США принудить Китай к «честной торговле» и чему-то там еще, что взбрело в буйные вашингтонские головы. Китай с истинно восточной невозмутимостью отвечает на каждое введенное ограничение зеркальными, не менее жесткими мерами, и, очевидно, крепко усомнившись во вменяемости Америки и ее лидеров, откровенно посылает их подальше с какими-либо «переговорами», закономерно не видя в таковых никакого смысла.

 

Что интересно – в Европейском центральном банке просчитали вероятные последствия «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином. Получилось весьма печально – причем как раз для США. Согласно построенной аналитиками ЦБ ЕС модели, Китай от вводимых ограничений (и нынешних, и тех, которые могут последовать в перспективе) только выиграет! Он нарастит экспорт в «третьи страны», где его товары, однозначно, будут в более выигрышном положении, чем американские. А вот экспортные возможности США неминуемо «существенно ухудшатся». Неизбежный результат – падение внутренних инвестиций и сокращение рабочих мест в самой же Америке.

 

Ну, и, наконец, бесконечный сериал под названием «санкции против России». «За Крым», «за Скрипалей», «за вмешательство в выборы»... За что там еще? На днях, кажется, новые ввели. И что?!  Писать по этому поводу, что «по экономике России нанесен очередной удар» могут только полоумные украинские СМИ. Какой удар? Все эти  нескончаемые «введения» и «ужесточения» давно уже воспринимаются в нашей стране, как прогноз скверной погоды или информация о дорожных пробках – ну, неприятно, конечно, но что ж,  не жить теперь, что ли? И, между прочим, ожидаемый приток в страну давно вывезенных из нее капиталов  отечественных скоробогачей – явление, однозначно, позитивное. Ну, не будут же они их в матрасе держать? Значит,  придется вкладывать, создавать новые предприятия, новые рабочие места. И не для кого-то, а для русских.

 

 

 

Если Трамп и угробит санкциями какую-то страну, то, скорее всего, это будут сами Соединенные Штаты. Процесс объединения разных стран  в противостоянии живодерским ограничениям Вашингтона и его стремлению перекроить всю мировую экономику исключительно «под себя», набирает обороты. И если Америка не остановится, то как бы ей самой в достаточно близком будущем не пришлось познать всю горечь положения страны-изгоя.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today     

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Дональд Трамп США санкции Евросоюз Россия Иран ОПЕК
 
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