Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру

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Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать не по назначенному ими сценарию. Пока они бросили огромные усилия на борьбу с Россией, другие оппоненты американцы почувствовали легкость в движениях и начали проводить активные действия по попытке выйти из-под влияния мирового гегемона.

Это началось еще в период правления предыдущего лидера США Барака Обамы. Сейчас же перед современным президентом Дональдом Трампом стоит практически невероятная задача. В условиях «распоясавшегося» мира ему предстоит сохранить главенствующие позиции для своего государства. Именно поэтому американский правитель начал столь лихорадочно озвучивать все, что не устраивает его в современном миропорядке и то, с чем он собирается бороться.

За последние дни мы узнали, что США намеревается заняться активной деятельностью по всем фронтам. Американцы пополнили список своих первостепенных врагов, и теперь он состоит не только из России, Китая и Ирана. К ним присоединилась также и Венесуэла, которая посмела развивать социализм прямо под носом у демократичных американцев. Очевидно, что подобное заявление – не более, чем очередной выпад в сторону КНР, который помогает развивать социалистические настроения в мире. Но звучит это достаточно серьезно.

Особенно, учитывая тот факт, что Трамп пообещал раскидываться санкциями направо и налево, не щадя никого. Даже своих товарищей из Европы, которые почему-то перестали слушаться главных демократов планеты, обещают жестко одергивать. Но, конечно же, только в том случае, если те задумают общаться с агрессорами на условиях партнеров. То есть, получатся, что в отношении «Северного потока-2» санкции применяться не будут только в том случае, если им не будут пользоваться?

И это могло звучать абсурдно, если бы не еще одно заявление представителей Соединенных Штатов. Как известно, очень популярным трендом последних лет является строительство стен. А потому американцы предложили воздвигнуть подобное укрепительное сооружение в пустыне Сахара. По словам Трампа, это необходимо для защиты Европы от бесконечного потока беженцев. На деле же новая ограда будет выглядеть очередным абсурдным шедевром современной демократической лихорадки.

Если же оценивать все сказанное американцами за последние несколько дней, можно предположить, что они действительно пытаются исправить все те проблемы, которые накопились у них за последние годы. За то время, которое они потратили на попытку стремительного уничтожения российской политической единицы. На это было потрачено огромное количество ресурсов и времени, что позволило остальным оппонентам перегруппироваться и выступить против мирового гегемона.

Сейчас же Трамп пытается путем запугивания, демонстрации силы и внедрением новых удивительных идей остановить разогнавшихся соперников. Теперь уже самим Соединенным Штатам нужно время, ведь они начали отставать от конкурентов за мировое господство на шаг или даже на два. Именно поэтому в информационное пространство выбрасывается такое количество достаточно спорных по своему характеру утверждений.

В США четко понимают, что поражение в очерченных дисциплинах может привести их в состояние застоя. И единственным вариантом является ударить по всем фронтам. Да вот только даже столь сильной экономики, как у Соединенных Штатов, не хватит для того, чтобы противостоять всему миру. Поэтому Трамп и пытался показать лояльность к европейским партнерам, которые все более скептично наблюдают за заокеанским лидером. Скорее всего, они также четко понимают, что мир меняется и самое время покинуть неудавшегося гегемона на тонущем корабле. А вместо этого примкнуть к новому, более сбалансированному.