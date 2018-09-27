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Отдать Курилы? Что вы курили?!

Четверг, 27 Сентября 2018 07:30
Отдать Курилы? Что вы курили?! Фото из открытых источников

Выступая на трибуне Организации Объединенных наций премьер-министр Японии Синдзо Абэ громогласно заявил о грядущем "прорыве" в отношениях между его страной и Россией.  И даже анонсировал собственную встречу с Владимиром Путиным по данному поводу - причем, в ближайшее время. Весть, в принципе, благая - вот только есть в ней, похоже, тщательно скрытые  острые иглы (прямо как в клубнике из  австралийского супермаркета), которые не дают поддаться неистовому порыву оптимизма  по данному поводу. И вот почему:

 

Дословно слова Абэ звучат так: “Япония и Россия должны решить территориальный спор и заключить мирный договор. Как только японско-российский договор вступит в силу, мир и процветание восточной Азии достигнет определенного краеугольного камня!”  Ну, тут,  в принципе, все правильно и понятно. Но вот дальше: “Я сделаю все возможное, чтобы убрать давние послевоенные структуры из  Северо-Восточной Азии!” А вот это он о чем?! О каких таких "структурах", уж так сильно омрачающих жизнь Северо-Восточной Азии со времен последней войны?

 

Насколько известно, единственным, что не устраивает страну Восходящего солнца в этом отношении, является как раз нежелание сперва СССР, а потом и России поступиться отошедшей к ней после победы над Японией во  Второй мировой войне  частью Курильской гряды - островами  Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Именно по этой самой причине между странами по сей день не заключен полноценный  мирный договор, о котором так печется японский премьер. Его страна с истинно самурайским (или ослиным - кому как больше нравится), упрямством соспротивляется любым попыткам России урегулировать спорный вопрос не поступаясь своей территориальной целостностью

 

А ведь у Японии были реальные шансы получить острова обратно! Ну, положим, не все - но хоть половину. Шикотан и Хабомаи готов был отдать им величайший разбазариватель русских земель - Никита Хрущев в 1956 году. И всего лишь за то, что Токио будет придерживаться статуса нейтрального государства, не водя шашни с врагами СССР. (Украине - Крым, Японии - Курилы...А шо, жалко, чи шо?) Однако, как обычно вмешались злыдни-американцы и все испакостили. Мирный договор так и не подписали, а после того, как в 1960 году в Японии появились военные базы США, в Кремле сильно-сильно обиделись и заявили, что вот теперь-то Япония точно получит вместо островов сами понимаете, что...

 

Второй раз половину спорных островов японцам едва не "пожаловал с барского плеча" Борис Ельцин в 1992 году. Ага... Еще один "великий государственник", тьфу на него! "Кемска волость?! Забирайте!" Удивительно, как после него от России вообще что-то осталось - с его "берите суверенитета, кому сколько влезет". Но тут уж потомки самураев заартачились, так сказать, самостоятельно, без всяких подсказок и науськиваний янкесов. Не иначе, рассчитывали после достижения Борисом Николаевичем еще большего "просветления" получить все и сразу.

 

 А получили облом - пришел Путин. Поучаствовав какое-то время в переговорах по Курилам в качестве премьер-министра, с вступлением на пост президента Владимир Владимирович очень быстро вернулся к мудрой и взвешенной позиции относительно раздачи русских земель: "Никому нихрена!" Ну, вообще-то, на самом деле по поводу Курил он сказал так: "Мы территориями не торгуем!" По-моему, смысл тот же." Российско-Японский план" действий по заключению мирного договора утвердили, о необходимости  урегулирования территориальных претензий во время визита в Токио поговорили - но о том, чтоб отдавать кому-то хоть один островок и речи более не шло.

 

Тем не менее,  проходившие в свое время  переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ породили в определенных отечественных кругах очередную волну тошнотворного скулежа на заезженную тему: "Путинсдал - Путинслил!".  По интернету уже начали бродить чуть ли не "подлинные копии секретных протоколов", якобы подписанных по этому поводу нашим президентам и коварными японцами и с особым смаком обсуждаться "агромадные" деньжищи, которые он при этом прикарманил. Как водится, все это оказалось сплетнями и брехней самого гнусного пошиба - если Путин с Абэ о чем и договаривались, так это о совместном использовании спорных территорий (при их нахождении, как и раньше, ныне и впредь) в составе России.

 

Впрочем, и тут Токио продолжает проявлять упертость. Японские бизнесмены, видите ли, согласны работать даже на российских Курилах - но исключительно на условиях полной экстерриториальности. То есть - оставаясь абсолютно неподконтрольны законодательству России. Ну, и кому такое надо? Мало того, в последние годы, очевидно отчаявшись получить свое нормальными способами, японцы пустились на какие-то вовсе уж т дикие  уловки. К примеру, на проходившую (что неудивительно!) в Киеве конференцию "Нарушение Россией международного права: последствия для мира" приперся, среди прочих, некий профессор Ёсихико Окабэ,  принявшийся вдруг "открывать миру глаза":  Оказывается, Курилы  никакие не российские вовсе, а... украинские!

 

С какой такой радости?! А оттого, что (по словам профессора) "в свое время Курилы на 60% были заселены украинцами, которых советское правительство  переселило туда насильно, чтобы заместить депортированных японцев!"  Во как! Самое неприятное, что в самой Японии вместо того, чтобы кликнуть для "светила науки" санитаров и препроводить его в палату с мягкими стенами, бредни Окабэ принялись повторять и "творчески развивать" люди куда серьезнее по статусу. Например, бывшая  министр обороны  и  министром по делам Окинавы и северных территорий страны Юрико Коикэ, предложившая провести референдум о присоединении к Японии "среди проживающих на Курилах украинцев".

 

Смешно и грустно, однако подобная возня породила в постмайданном Киеве бредовые идеи - "признать украинскими" часть территорий Курильских островов (высчитав ее площадь в пропорции от соотношения УССР и всего советского Союза), а затем - "потребовать компенсацию". Вот, ей-Богу, удивительно то, что данная шизофрения не получила дальнейшего развития  и тихонько умерла, не дойдя до какого-нибудь очередного международного арбитража. С другой стороны  - с России за острова уж точно,  хрен, что получишь, а японцы тоже не дурачки выплачивать "компенсации" проходимцам в вышиванках за территории, вопросы по которым все равно решать надо с русскими.

 

Что касается заключения мирного договора - президент России предлагал подписать таковой еще два года назад. Причем, так сказать, в двух частях: предварительный, в котором о территориальных претензиях не будет ни слова, ну, а уж потом - подробный и касающийся территорий и границ. В Токио тогда, поломавшись для вида, опять отказались. Теперь вот премьер Японии с самой высокой в мире трибуны снова говорит о "мире и процветании". Все это замечательно, но... Если в Токио заведут все ту же песню о территориальных претензиях - реакция в Кремле будет примерно такая, как написано в заголовке. 

 

Александр Неукропный специально для Planet Today  

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Курильские острова Япония договор Украина
 
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