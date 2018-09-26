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Почему мы не с Молдавией?

Среда, 26 Сентября 2018 15:40
Почему мы не с Молдавией? Фото из открытых источников

Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отделились от Молдавии? Были бы вместе, глядишь, жили бы лучше. Тем более они идут в сытую Европу, а мы - изгои..."

 

Действительно, наша республика переживает не самые лучшие времена: сохраняется значительный уровень безработицы, высокие цены и низкие зарплаты, вынуждающие немало людей зарабатывать за границей.

 

Все это вызывает справедливое недовольство граждан. Однако было бы ошибочно думать, что причина - в нашем "разводе" с Кишиневом и статусе "непризнанных". 

 

Да, Молдавия получает денежные транши от МВФ и Евросоюза. Да, она подписала Договор об Ассоциации с Брюсселем. Да, рынки богатой Европы открыты для нее. Лишь одна деталь портит эту благостную картину: Молдавия имеет абсолютно такие же проблемы, что и мы.

 

Ну разве что масштаб более ужасающий...

 

Если сравнивать один из основных экономических показателей - ВВП на душу населения, то можно обнаружить, что, по данным МВФ, в 2017 году экономика ПМР...превосходила экономику Молдавии (1957 и 1805 долл. США соответственно)! Но это лишь цифры, интересные экономистам. Нас, простых граждан, волнует другое - как наши соседи живут в "евроинтеграции"?

 

Ответ - в одной из свежих новостей информагентства Reuters: "США приняли больше молдавских беженцев, чем сирийских". Заметьте, речь лишь о беженцах, а не эмигрантах! По данным же молдавских социологов, в мае текущего года страну хотели временно или навсегда покинуть... 56,3% опрошенных.

 

Пожалуй, этот шокирующий факт мог бы стать жирной точкой в сомнениях о том, жили бы мы лучше в Молдавии.

 

Но стоит отметить еще одну вескую причину нашего "развода": уже в начале 90-х можно было понять, куда приведет Молдавию ее свежеиспеченная элита с националистическими лозунгами; 2009 год, когда начался откровенный грабеж молдавского народа "проевропейскими" властями, лишь подтвердил правильность нашего выбора...

 

Вот поэтому мы не с Молдавией.

 

Екатерина Бородина специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Молдавия
 
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