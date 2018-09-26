Пенсионная реформа - это способ оценки реальности России?

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Пенсионная реформа уже на протяжении длительного времени будоражит умы российских граждан. Были уже высказаны сотни мыслей, как критикующих, так и поддерживающих подготавливаемое нововведение. Но людей уж точно эти мысли не интересуют, ведь они чувствуют, что сейчас у них могут забрать то единственное, что, по сути, остается у обычного жителя государства – право на заслуженный отдых. Но возникает закономерный вопрос: почему массовое недовольство происходит только в России? Ведь сейчас во многих государствах проводятся подобные реформы, призванные увеличить количество рабочего населения. Причин может быть несколько. И мы постараемся все их вспомнить.

И немаловажной из них является обеспеченность граждан. Очень часто отечественные политики в пример приводят достаточно обеспеченные государства, которые также узаконивают нововведения в пенсионную реформу. Среди них есть действительно экономически сильные представители мира, такие как, например, США, Франция и Великобритания. Но в том то вся и беда, что эти страны добились уже достаточно многого в социальной сфере. И теперь их граждане вполне четко ощущают, что при выходе на пенсию они будут получать не жалкие гроши, а вполне закономерную благодарность от правительства. В то же самое время в России жителям предлагается нечто гораздо меньшее.

Но, если учитывать только этот аспект, можно вспомнить и менее благополучные страны, в которых жители также не поднимались на акции протеста, а вполне спокойно пережили принятое нововведение. Среди них есть даже ближайшие соседи России –Белоруссия и Казахстан. Да, там пенсионный возраст был повышен не так сильно, как в России, но это повышение все же произошло. И прошел вполне спокойно. Но почему же так происходит?

Вполне очевидно, что на недовольство граждан влияет не только уровень их обеспеченности. Здесь есть некие гораздо глубокие факторы. И об одном из них не стоит забывать. Неизвестно чья же все-таки это была инициатива, но та самая злополучная реформа начальной версии была принята на фоне радостного шествия российской сборной по футболу на Чемпионате мира-2018. Тогда практически каждый ощущал восторг от непоколебимости своих спортсменов и, видимо, этим положительным настроем решили воспользоваться депутаты. Или некто, кто заведомо понимал, что на фоне спортивного мероприятия пенсионная реформа вызовет еще больший всплеск негодования. Именно тогда начало (или, скорее, продолжило) зарождаться тотальное недоверие к правительству, которое так некрасиво хотело протянуть судьбоносное для миллионов граждан решение.

То есть, не стоит отрицать, что реформа является одним из предлогов для раскачки государства. Очевидно, что в России могут существовать люди, которые в угоду своих меркантильных потребностей или других факторов из вне, готовы заниматься дестабилизацией государства. А именно пенсионная реформа может оказаться тем самым необходимым катализатором для действительно серьезных массовых акций протеста.

Из этого можно сделать вывод, что пенсионная реформа необходима не столько для самого государства, сколько для ее внешних доброжелателей. Недаром ведь еще в 2017 году представители МВФ предлагали России заняться разработкой этого нововведения. При этом момент для оглашения нового законопроекта опять-таки был выбран, как нельзя лучше. Но опять не для страны и ее жителей, а для того, чтобы подчеркнуть связь населения со своим правительством.

Конечно, все это может быть лишь необоснованными домыслами, сложенными из ряда подходящих фактов. Но уж слишком много совпадений, связанных с злополучной реформой дают понять, что она для кого-то очень важна. Или даже не она, а последствия ее для государства.