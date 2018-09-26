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Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией

Среда, 26 Сентября 2018 11:23
Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией Фото из открытых источников

В минувший вторник на открытии Генеральной ассамблеи ООН выступили лидеры различных стран, рассказавшие коллегам о проблемах, которые их интересуют в наибольшей степени. Не отказал себе в этом удовольствии и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вот только речь его оказалась не совсем понятной многим посетителям ассамблеи, а иногда даже вызывала смех.

 

Дело в том, что представители США, по сложившейся уже традиции, вместо того, чтобы рассказать о проблемах для своего государства, с лицами истинных демократов, пересказывают все существующие невзгоды этого мира. Конечно же, подобную позицию можно назвать позицией некоего мирового протектора. Но все ведь хорошо понимают, что подобным образом американское правительство намекает на то, что кто-то действует не по заданной штатами траектории.

 

Именно поэтому Дональд Трамп вывалил на собравшихся целый ворох проблем, доступный для понимания, видимо, только американцам. Он рассказал о том, как ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти) стремится обмануть все население планеты, все время повышая цены на нефть. Коснулся в своей речи лидер США и Ирана, которого не должно быть на территории Сирии. Не забыл Трамп посетовать и на социализм (как в целом, так и в Венесуэле в частности) с глобализмом. Напомнил он также о том, что США до сих пор страдает от устройства мировой торговли, в котором никто не хочет считаться с американским государством.

 

В общем, как бы Трамп не старался сделать этот мир лучше (а, по его словам, он прикладывает огромные усилия для этого), остальной мир занимается лишь тем, что вставляет палки в колеса демократии. Да еще и Германия с агрессорским «Северным потоком-2» полностью уничтожает даже минимальные надежды на светлое будущее для нашей планеты.

 

По крайней мере, именно эта мысль читалась, когда Трамп затронул вопрос строительства нового газопровода. Он отметил, что немцы не понимают всей прискорбности ситуации. Ведь после открытия «Северного потока-2», Германия станет полностью зависимым государством. А значит, обязательно нужно сменить направление своей деятельности. Очевидно, что в сторону США, у которых есть нормальный демократический газ, не способный давить и манипулировать. Тем более, что есть яркий пример – Польша. Она вышла из числа строителей нового газопровода и пожертвовала свое благополучие в угоду демократическим ценностям.

 

И здесь, конечно же, Трампа можно понять. Но не потому, что он борется за благополучие Германии. Об этом он думает в последнюю очередь. Больше его интересуют деньги, которые будут уходить в сторону России, хотя могли бы идти в заморском направлении. А все те слова о зависимости звучат, как минимум, смешно. Ведь на одном топливе зависимость не построишь. И Трамп, как никто другой, это прекрасно понимает – его страна уже давно заставила мир зависеть от себя.

 

Россия же с Германией пытаются построить конструктивные отношения. Немцы знают, что строительство «Северного потока-2» - это опция, способная снизить давление на экономику государства. Кроме того, газопровод дает право стать менее зависимыми от заокеанских партнеров, которые, в последнее время, совсем не хотят мириться с самостоятельностью европейских стран.

 

России же этот поток нужен для того, чтобы совсем не потерять связь с европейскими государствами, которые легко поддаются манипуляциям из США и готовы выполнять любую их волю. Ну и не стоит отрицать, конечно же, что новый газопровод значительно поправит «приболевший», в последнее время, российский бюджет.

 

По сути, это не дружба против США. Это дружба друг с другом, которая основывается на взаимовыгодных началах. Вот только Соединенным Штатам это не нравится. Ведь, если Россия вновь начнет дружить с Европой, и без того ветхий карточный домик развалится и вскроет реальные причины проблем в мире.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
 
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