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Сенцов - почетный гражданин Парижа... Им, что, Павленского мало?!

Среда, 26 Сентября 2018 07:30
Сенцов - почетный гражданин Парижа... Им, что, Павленского мало?! Фото из открытых источников

Столица Франции  выкинула очередную дикую штуку, присвоив высокое звание почетного гражданина "политзаключенному" Олегу Сенцову. Казалось бы, уж кто-кто, а парижане точно должны были бы получить стойкий иммунитет против чествования и обхаживания "оппозиционеров", вполне заслуженно подвергнутых в России уголовному преследованию. Оказывается, совсем недавний урок впрок не пошел...

 

Статус почетного гражданина Парижа Олегу Сенцову был присвоен в начале нынешней недели  единогласным решением   городского совета по представлению мэра Анн Идальго. Вообще-то, застрельщиками и инициаторами данного, более, чем странного решения выступила некая общественная организация  "Новые диссиденты" и координатор французской кампании в поддержку Сенцова Мишель Ельчанинов. Теперь они празднуют победу. Безумное стремление "защищать" всех без исключения "борцов с режимом", где бы, с какой бы властью и насколько дикими и отвратительными методами не вели они свою "борьбу" в очередной раз восторжествовало над здравым смыслом.

 

Глава муниципалитета Идальго не преминула по данному поводу отметиться пафосной речью, в которой, в частности, было сказано: "Париж - признанная столица прав человека. Он воплощает для всей планеты индивидуальные свободы, в том числе свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны продвигать эти ценности, бороться за их соблюдение во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден!"  Какое, к чертям собачьим,  террорист Сенцов имеет отношение к правам человека и, тем более, демократии и "свободе слова", совершенно непонятно! Но... "Должен быть освобожден!" Париж так хочет!

 

Вообще говоря, данный "титул", номинирование на который началось с 2001 года, для нормального человека честью может являться разве что довольно сомнительной. Присуждаемый, якобы, "за выдающиеся заслуги в деле защиты свобод и прав человека" он достается исключительно "политзекам" всех мастей и (с соблюдением политкорректности) - представителям различных рас и "особо угнетенных народов" - от Белоруссии до Бахрейна. Что при этом в реальности декларировал номинант и за что на самом деле угодил за решетку, в расчет решительно не принимается. Раз "срок мотали" - "защитники свободы", и точка! Прямо как у воров в законе:  "зону не топтал" - авторитета не видать.

 

И ведь казалось бы, на вот эти самые конкретно грабли парижане уже наступали - да, притом, еще и совсем недавно. Всего-то полтора года прошло с той поры, как столицу Франции "осчастливила" своим появлением другая "звезда" российской "оппозиции", да еще и видный "культурный деятель". Речь, естественно, о, не к ночи будь помянут, Петре  Павленском - величайшем прибивателе мошонок и поджигателе дверей всех времен и народов. Ну, и - да... "Стойком борце с кровавой Гебней и путинским режимом". Сей деятель, надо отдать ему должное, оказался более ушлым, чем бандеровский террорист Сенцов и успел смыться за кордон до того, как за тюремные двери захлопнулись за ним всерьез и надолго - обвинение в изнасиловании это вам не админответственность за мерзкие, но достаточно мелкие пакости. Правда, за испоганенную дверь ФСБ стервец так и не заплатил. Париж с восторгом предоставил этому извращенцу политическое убежище - а дальше понеслось...

 

Первым делом Павленский смачно наплевал в лицо и в душу всем французам, выдав в одном из своих интервью следующий пассаж: "Дом, в котором мы сидим, мы его захватили! Мы живём так, как живёт большинство парижан. Эти люди не идентифицируют себя с эмиграцией или туристами, они живут захватами, кражами и перераспределением собственности. Французы в принципе стоят на позиции, что работать должны мигранты, а платить туристы. Поэтому и мы так же: не работаем, не платим!" То есть - эта скотина не просто приперлась в чужую страну, приютившую его (да не одного, а с такой же чокнутой "боевой подругой" и выводком детей), и первым делом принялась там воровать, а еще и взялась хвалиться этим, ссылаясь на то, что "тут все так живут"!  

 

Лихо, не правда ли? Наверное, тоже "борьба с режимом"? Впрочем, Павленский не был бы собой, если бы ограничился утыренными в местных лавках круассанами и багетами или даже угоном "буржуйских тачек" и захватом чужого дома. Его "тонкая артистическая натура" требовала, как обычно, какой-нибудь особенной гнусности - и он ее сотворил. В ночь на 16 октября 2017 года это животн... простите - художник-акционист устроил очередную "культурную акцию". Поскольку фантазия "творца" столь же однообразна и убога, сколь и извращенна, а ФСБшных дверей под руками не оказалось, Павленский, не мудрствуя лукаво, поджег Банк Франции в Париже. 

 

Самое интересное, что восхищавшаяся подобными выходками полудурка в России "демократическая общественность" подобного "перформанса" у себя дома как-то не оценила. Вандала заправторили сперва в тюрягу, а затем, наконец-то в то место, которое, наверняка давно рыдало по нему потоками горючих слез - в дурдом. примерно такая же судьба постигла и его подельницу Оксану Шалыгину. Она, впрочем, оказалась на свободе уже в начале нынешнего года, а вот самого Павленского выпустили, вроде бы, совсем недавно - да и то под надзор. Что ж, стоит ожидать новых его попыток "возродить революционную Францию" и "разжечь революционный пожар по всему миру". Такие не унимаются.

 

Между Павленским и Сенцовым сходства куда больше, чем различий. И тот и другой упорно продолжают считать себя "людьми искусства". Как и Адольф Алоизьевич когда-то... Оба - фанаты "майдана" и "борцы с путинизмом". Оба загремели за решетку по вполне себе уголовным статьям и впоследствии  принялись в местах, не столь отдаленных, "голодать за свободу", Правда, надо отдать должное французским тюремщикам - они подобную блажь пресекли быстро и крайне жестко. Это вам не дикая Россия! Павленский статус почетного гражданина Паржа получить, скорее всего, просто не успел (и теперь уж вряд ли такового удостоится). Сенцову повезло. Особенно же "повезло" парижанам - ну, если предположить, что "коварный кремлевский режим" возьмет сейчас да и подарит им их драгоценного  почетного гражданина. Нате вам - кушайте его с маслом!

 

Разбрасываясь высшими регалиями, навешиваемыми на всяческое отребье, в парижской мэрии забывают о том, что между двумя типусами, о которых шла речь выше, серьезнейшее различие все-таки есть: если проделки "художника" тянули, максимум, на злостное хулиганство (за исключением изнасилования, конечно), то "режиссер" был арестован при подготовке в российском Крыму ряда самых настоящих террористических актов. Удостаивая его подобным статусом, Париж очевидно, готов и Сенцова в свои объятья принять? Ну, что ж... В таком случае - удачи парижской полиции! Она ей точно понадобится...

 

Александр Неукропный специально для Planet Today   

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Франция Париж Россия Олег Сенцов Петр Павленский
 
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