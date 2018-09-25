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Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Вторник, 25 Сентября 2018 12:57
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Фото из открытых источников

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз России с Китаем невозможен. Это якобы лишь попытки организовать нечто схожее по своей мощи и величине с сотрудничеством Европы и США. На самом же деле, Китай абсолютно не заинтересован в рынках России, которые не имеют возможности принести необходимых китайцам результатов. Но, судя по всему, ситуация все же постепенно меняется. И российско-китайское сотрудничество принимает вполне видимые очертания.

 

Как ни странно, наибольшее влияние на процесс становления восточного союза оказывает именно США, которым, казалось бы, он меньше всего нужен. А именно, торговая война, которую затеяли американцы против китайского бизнеса. С начала этой недели начинают действовать торговые пошлины на ввоз товаров КНР на американскую территорию. И представители Соединенных Штатов намереваются получить с этого нововведения немалые деньги – 200 млрд долларов.

 

При этом размер пошлины будет постепенно увеличиваться. Сначала он составит около 10%, а уже к 2019 году поднимется до 25%. И это, утверждает американский президент Дональд Трамп, только начала массированной атаки. В дальнейшем китайскому рынку станет жить в Соединенных Штатах еще менее комфортно.

 

В КНР, как известно, живут люди чрезвычайно спокойные и никогда не действуют до того момента, пока тщательно все не обдумают. Но, видимо, путей разрешения экономического конфликта даже здесь не нашли и решили отказаться от переговоров с агрессивными демократами. При этом, представители Китая отметили, что США необходимо пересмотреть свою политику по отношению к ним.

 

Так или иначе, последний шаг Соединенных Штатов еще больше подтолкнул своих конкурентов на сближение. И уже сейчас замминистра коммерции КНР Фу Цзыин заговорил о том, что для сотрудничества с Россией созданы все необходимые условия. При этом экономика РФ и Китая могут взаимно дополнять друг друга по целому ряду аспектов. И этим государства обязаны воспользоваться, дабы преодолеть возникшие трудности, созданные путем вмешательства конкурентов.

 

Очевидно, что это всего лишь слова, которые могут быть сказаны лишь для подтверждения положительного отношения друг к другу. Да и уровень поста замминистра коммерции едва ли позволяет говорить о том, что озвученные им тезисы прямо сейчас начнут выполняться. Но и отрицать того, что за последние годы Китай значительно сблизился с Россией по целому ряду вопросов также отрицать не стоит. А значит, движение в нужном направлении уже происходит.

 

Деятельность Соединенных Штатов лишь ускоряет необходимость двух соседних государств породнить свои экономические возможности. И не стоит сомневаться, что очень скоро эта модель начнет воплощаться в жизнь. Ведь, во-первых, Китаю нужно будет как-нибудь реализовывать оглушенную от действий США экономику, а Россия имеет достаточно обширный рынок. К тому же, здесь есть и столь необходимые природные ресурсы, которые для КНР лишними не будут. А учитывая не самую высокую цену на них, можно с уверенностью назвать такое сотрудничество выгодным.

 

В свою очередь, для России сейчас очень важно найти выгодного партнера, который может дать возможность реализовать и ряд своей продукции. Ведь нельзя отрицать того факта, что с момента санкционной войны, которую США ведет против России, объем экспорта значительно снизился. И Китай также является тем государством, который эту разницу может легко покрыть. Видимо, именно это замминистра коммерции и назвал взаимодополняющими аспектами экономики. И если государства смогут вывести свои отношения на новый уровень, можно не сомневаться, что в их деятельности захотят поучаствовать и другие, гораздо более западные, стороны.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
 
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