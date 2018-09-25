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Почему Эрдоган решил оправдываться перед Россией?

Вторник, 25 Сентября 2018 11:33
Почему Эрдоган решил оправдываться перед Россией? Фото из открытых источников

Не так давно произошла перестановка сил, задействованных в Сирийском конфликте. Турция, которая длительное время поддерживала Соединенные Штаты и их союзников, внезапно решила кардинально изменить свои взгляды. Теперь лидер государства Реджеп Эрдоган тесно сотрудничает с Россией и Ираном в вопросе Сирии. Однако, видимо, понимая, что столь резкая смена курса может восприниматься не совсем правильно в стане союзников, правитель Турции решил написать специальную пояснительную статью для российской прессы.

 

Начал свое повествование Эрдоган с положительных последствий, связанных с началом сотрудничества Турции и России. Он отметил, что странами было достигнуто важнейшее соглашение, способное предотвратить очередной гуманитарный кризис в Сирии. При этом турецкий президент добавил, что его государство на протяжении всего конфликта в соседней стране всегда старалась смягчить происходящее и продолжала вести активный диалог со всеми его участниками.

 

Не забыл упомянуть Эрдоган и о деталях того самого соглашения, достигнутого во время встречи лидеров России, Ирана и Турции во время саммита в Астане. По его словам, демилитаризованная зона даст возможность оппозиционным силам оставаться на территории Сирии. А вот радикальным группировкам воздух будет перекрыт с целью недопущения возможной эскалации противостояния. И это связано, отмечает турецкий президент, с желанием не допустить террора близ своих границ. При этом, Эрдоган подчеркнул, что Турция уже на протяжении 40 лет сражается с террористическими группировками и не собирается останавливаться на этом пути.

 

Также президент Турции напомнил, что поддержка различных террористических организаций продолжается их былыми союзниками из Соединенных Штатов. Более того, финансирование таких организаций, как «Демократический союз» и «Сирийские демократические силы» значительно возросла. А это, оказывается, может навредить мирному плану, задуманному представителями Астанинского формата.

 

Кроме того, Эрдоган упомянул также и о мирной поддержке жителей Сирии. Он отметил, что благодаря открытию своих границ, Турция приняла на свою территорию около 3,5 млн беженцев, которые пытались спастись не только от военного противостояния, но и от режима Башара Асада.

 

Окончил свое повествование турецкий президент словами благодарности в отношении коллег из России, с которыми сейчас развиваются всячески положительные отношения. Помимо общих попыток окончить войну в Сирии, сейчас существует целая масса различных экономических проектов. И Эрдоган намерен продолжать развивать столь тесный контакт с представителями России.

 

Подводя итоги всей статьи, предложенной Эрдоганом, можно понять, что турецкий лидер всячески пытается улучшить свой имидж в качестве хорошего российского партнера. Он надеется, что жители РФ забудут о том, что совсем недавно риторика политика несколько отличалась от сегодняшней. При этом, он также замечает все положительные стороны совместной с Россией деятельности.

 

Но не стоит забывать и еще одного аспекта. На резкую смену вектора Турцию подтолкнула торговая война с США. А это значит, что, если это экономическое давление будет окончено не существует абсолютно никаких гарантий, что соседи вновь внезапно не сменят направление. Подобные случаи в истории мира уже случались и, скорее всего, появятся еще не единожды. А потому, как бы не хотел Эрдоган, показать всю преданность новому правому делу, все же не стоит записывать его в число самых преданных союзников. Ведь, кто знает, пройдет совсем еще немного времени, и американцы вновь поманят Турцию к себе, предлагая все демократические блага этого мира.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости геополитика
 
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