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В Вашингтоне расстроились, что Россия нигде не помогает США

Вторник, 25 Сентября 2018 11:26
В Вашингтоне расстроились, что Россия нигде не помогает США Фото из открытых источников

Зашла речь о России. И о том, что отношение госсекретаря Помпео выглядит иначе, чем отношение президента Трампа.

 

Сначала госсекретарь обвинил Россию в том, что она не помогает США. И работает против интересов США. Видимо, правильная настройка по умолчанию - все должны работать только в интересах США, и никак иначе.

 

Так вот, когда журналист канала NBC сказал, что Россия нигде не помогает, Помпео согласился:

 

- Это весьма справедливая оценка, что весьма прискорбно, поскольку есть места, где у нас общие интересы. Я работал в тесном контакте с ними по проблемам борьбы с терроризмом. Есть множество других мест в мире, где наши интересы сходятся, чего нельзя сказать о ценностях.

 

- Они очень сильно отличаются от нас в этом отношении. Они не оказывают содействия в Украине, в Сирии. Вы это показывали.

 

Затем Помпео опроверг, что Белый дом играет в «злого/доброго полицейского»: Трамп добрый, представители администрации и госсекретарь Майкл Помпео – злой.

 

У всех общая цель – противодействовать «злонамеренным» действиям России в мире.

 

- Теперь что касается попыток противодействия злонамеренным действиям России во всем мире, - сказал Помпео. - Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере – пока.

 

Итак, Россия не помогает США, выступает против американских интересов в Украине и в Сирии, является страной, проводящей злонамеренную политику. Трамп и его администрация с этим борются.

 

Реакции МИДа России я пока не вижу. Но Константин Косачев, глава международного комитета Совета Федерации, ответил на Помпео в Фейсбуке так:

 

«Россия абсолютно точно не действует ни против американских, ни против любых иных "третьесторонних" интересов ни в Сирии, ни на Украине, потому что в каждой из этих стран мы стремимся к решению проблем ради самих сирийцев и украинцев».

 

Конечно, такое утверждение выглядит не менее спорным, чем утверждение госсекретаря США. Очевидно, что и Россия, и США просто поддерживают разные политические силы в этих странах. И считают, что именно эти силы выражают интересы народов данных стран о чем можно спорить.

 

Но Косачев продолжил и усугубил:

 

«…в каждом из этих случаев помощь и мотивация от США идет именно тем, кто объективно не дает состояться мирному процессу и урегулированию».

 

«Вместо жестких сигналов Киеву о необходимости выполнять Минские соглашения Америка поставляет ему оружие на продолжение войны со своим народом. Как и с сирийской вооруженной оппозицией, которая во многом отказывается идти на переговоры с Дамаском исключительно потому, что мотивирована на этом Вашингтоном».

 

«Америке просто следует встать «на правильную сторону Истории», о чем там очень любят рассуждать на высшем уровне».

 

Получается, все остается по-старому. США не хотят окончательно сдавать Сирию. И не собираются уходить из Украины. А президент Трамп имеет точно такую же позицию, что и его госсекретарь Майк Помпео.

 

Все вернулось на круги своя, несмотря на встречу в Хельсинки? Надежды на Трампа опять потерпели крах?

 

Валерий Савельев

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости
 
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