Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

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На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в международной политике России. Именно итоги референдума и присоединение полуострова к России ознаменовал начало политики санкций со стороны США, которая продолжается и до сих пор. Американское правительство по сей день не собирается принимать крымские события и при любой возможности спешит подчеркнуть свою позицию в этом вопросе. Но почему же этот вопрос так неприятен Соединенным Штатам?

Для начала, чтобы понять, почему вообще стоит задаваться вопросом об отношении Соединенных Штатов к событиям на полуострове, стоит вспомнить некоторые факты из деятельности американских демократов. Ярким примером этого является Республика Косово, которая образовалась в результате развала Югославии (а мы помним, кто помог югославам развалиться). И, внезапно, Соединенные Штаты одними из первых признали независимость новоиспеченного государства. В дальнейшем же, когда дело касалось Абхазии и Южной Осетии, а позже Крыма, американцы отчего-то были не столь благосклонными.

Но что же отличает эти инциденты друг от друга? Все очень просто. В случае с Косово США лично принимало участие в наполнении местных городов демократичными ценностями. Пусть это и произошло путем авиационных ударов, а самое главное – путем развала одного из мощнейших на то время государств Европы. Территория Крыма же отошла от Украины при помощи стремительного контрудара извечного американского противника – России. При чем маневр был сделан необычайно тонко. Не прозвучало ни единого выстрела на территории полуострова, чего штаты точно не ожидали. Перевод Россией Крыма под свое влияние был осуществлен посредством референдума.

Для того, чтобы наконец понять, почему Соединенные Штаты так нервно относятся к вопросу Крыма, нужно понять главное. Россия присоединила к себе полуостров вовсе не для того, чтобы ослабить Украину и вовсе не с целью показать неготовность пришедших во время революции украинских лидеров управлять страной. Главной целью этого действия было щелкнуть по носу правительство Соединенных Штатов, которое в те времена настолько почувствовало свою безнаказанность, что было готово полностью перевернуть мир.

Все противостояние на территории Украины – это борьба США и России, а Крым в этом конфликте являлся одной из ключевых стратегических точек. Увести полуостров из-под носа американцев, фактически, означало: показать, что Россия готова принять бой и теперь сама может повышать ставки. А американцы, соответственно, потерпели, хоть и в микродуэли, но поражение.